‘আকা’ ওয়েব সিরিজ নিয়ে আশাবাদী আফরান নিশো

ভিডিও ডেস্ক

এবার নতুন ওয়েব সিরিজ ‘আকা’ নিয়ে হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। চরিত্র ও কাহিনি নিয়ে ভরসা রাখছেন তিনি। দর্শকের কাছে নতুন স্বাদ এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার প্রত্যাশা করছেন নিশো।

ভিডিওআফরান নিশোবিনোদন-ভিডিওওয়েব সিরিজঅভিনেতা
ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

