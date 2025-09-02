Ajker Patrika
বিডিআর ম্যাসাকার: যেখান থেকে শুরু ১৬ বছরের পরাধীনতার

ভিডিও ডেস্ক

ফেব্রুয়ারি ২০০৯। বিডিআর ম্যাসাকার। যেখান থেকে উত্থান ঘটে ফ্যাসিবাদের, যেখান থেকে শুরু পরাধীনতার ১৬ বছরের। ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জুলাই অভ‍্যুত্থান নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে ডকুমেন্টারি সিরিজ।

বিষয়:

বিডিআরভিডিওপিলখানা ট্র্যাজেডি
গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

