বিডিআর ম্যাসাকার: যেখান থেকে শুরু ১৬ বছরের পরাধীনতার

ভিডিও ডেস্ক
ফেব্রুয়ারি ২০০৯। বিডিআর ম্যাসাকার। যেখান থেকে উত্থান ঘটে ফ্যাসিবাদের, যেখান থেকে শুরু পরাধীনতার ১৬ বছরের। ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন ও জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে ডকুমেন্টারি সিরিজ।
কোনো বাধাতেই জাতীয় নির্বাচন আটকানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।৪ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি, জুলাই আন্দোলনের অন্যতম রাজনীতিবিদ নুরুল হক নুরের সুচিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নুরুল হক নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার, গণঅধিকার পরিষদের সাধার৭ মিনিট আগে
ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা মুশফিক আর ফারহান। নাটকে একের পর এক সুপারহিট অভিনয় দিয়ে দর্শকের মন মাতিয়েছেন এই অভিনেতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।৩০ মিনিট আগে
আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজেদের প্রতিশ্রুতির কথা বারবার জোর দিয়েই বলছে অন্তর্বর্তী সরকার। কিন্তু ভোটের লড়াই যারা করবে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর কথার সুর যেন মিলছে না। বিভিন্ন ইস্যুতে বিএনপি , জামায়াতে ইসলামী , জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ সামনের সারিতে থাকা দলগুলোর দূরত্ব যেন দিন দিন৩৪ মিনিট আগে