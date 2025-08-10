Ajker Patrika
> ল–র–ব–য–হ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫ বছর ধরে ‘চিফ মাউজারের’ দায়িত্ব পালন করছে যে বিড়াল

অনলাইন ডেস্ক
১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত বিড়াল ল্যারি। ছবি: ব্লুমবার্গের সৌজন্যে
১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত বিড়াল ল্যারি। ছবি: ব্লুমবার্গের সৌজন্যে

গত ১৫ বছরের ব্রিটেনে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে একমাত্র স্থিতিশীলতার প্রতীক ল্যারি—ডাউনিং স্ট্রিটের বিখ্যাত বিড়াল। এই ট্যাবি বিড়ালটি এরই মধ্যে পাঁচ প্রধানমন্ত্রীর ‘অধীনে’ ডাউনিং স্ট্রিটের ‘চিফ মাউজার’ বা প্রধান ইঁদুর শিকারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে। বর্তমানে সে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে দায়িত্ব পালন করছে।

ল্যারি টানা পাঁচজন কনজারভেটিভ প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছে। তার জীবদ্দশায় সে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছে লেবার পার্টির নেতা কিয়ার স্টারমারকে। তিনি গত বছর বিবিসিকে বলেছিলেন, তাঁদের পরিবারেও একটি বিড়াল আছে—নাম ‘জোজো।’ তাঁর সন্তানরা জোজোকে যতটা আদর করে, তাঁকে তার চেয়ে কম করেন।

মেট্রো পত্রিকাকে স্টারমার আরও জানান, তাঁদের একটি পোষা হ্যামস্টারও আছে—নাম ‘বিয়ার’। তবে তিনি জেতার পর এদের কেউ ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে এসেছে কি না তা জানা যায়নি। তবে স্টারমারের পোষা আরেকটি বিড়াল ‘প্রিন্স’ ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা হয়েছে।

ল্যারি নিজের এলাকা নিয়ে সব সময়ই কড়াকড়ি করেছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের বিড়াল ‘পামারস্টনের’ সঙ্গে শীর্ষ বিড়াল হওয়ার প্রতিযোগিতায় একাধিকবার লড়েছে ল্যারি। শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে অবসর নিয়ে গ্রামে চলে যায় পামারস্টন। এমনকি লন্ডন নগরীর শিয়াল আর অসতর্ক কবুতরদেরও নিজ এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ল্যারি। তবে একবার এক কবুতর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে ল্যারির আক্রমণের শিকার হয়। অল্পের জন্য তার থাবা থেকে বেঁচে যায় সেই কবুতর।

ল্যারি প্রথমবার ডাউনিং স্ট্রিটে হাজির হয় ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ লন্ডনের ব্যাটারসি শেল্টার থেকে তাকে দত্তক নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সময় তাকে ইঁদুর ধরার জন্য আনা হয়। তখনই তার সরকারি পদবি হয়, ‘চিফ মাউসার।’

তবে এই দপ্তরে তার কাজ খুব একটা প্রশংসা কুড়ায়নি, যদিও শুরুর দিকে কিছু সাফল্য ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কাভার করা সাংবাদিকদের অনেকেই বলেছেন, ল্যারি সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ বন্ধুসুলভ। বিবিসির রাজনৈতিক সংবাদদাতা হেলেন ক্যাট বলেন, ‘সে বেশ কৌতূহলী। আপনি যখন ক্যামেরা ক্রু নিয়ে যান, তখন সে এসে দেখে আপনি কী করছেন, সংবাদমাধ্যম কী করছে—এগুলো দেখতে পছন্দ করে।’

তবে এর কিছু অসুবিধাও আছে, যোগ করেন হেলেন ক্যাট। তিনি বলেন, ‘আপনি যখন ডাউনিং স্ট্রিটে লাইভ করছেন, তখন সব সময় মনে রাখতে হয়, যদি সে আপনার পেছনে এসে হাজির হয়, অনেকেই আর আপনার কথা শুনবে না—সব মনোযোগ চলে যাবে তার দিকে।’

এদিকে, ডাউনিং স্ট্রিটে ল্যারির ক্ষমতার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে জানিয়েছিল তার দীর্ঘস্থায়িত্বের রহস্য। অবশ্যই এই সাক্ষাৎকার ল্যারিকে পরিচালনাকারী বিভাগের লোকজন দিয়েছিল। তারা ল্যারি জাবানে বলেছেন, ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি এখানে স্থায়ীভাবে থাকি। রাজনীতিবিদরা এখানে কিছুদিনের জন্য ভাড়া থাকে, তারপর বরখাস্ত হয়। এক সময় তারা সবাই বুঝে যায়, আসল বস আমি।’

বিষয়:

ইঁদুরবিড়ালল–র–ব–য–হব্রিটেনপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি, সরবরাহ মিল্ক ভিটায়

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

চীন–রাশিয়া থেকে ভারতকে দূরে রাখতে কয়েক দশকের মার্কিন প্রচেষ্টা ভেস্তে দিচ্ছেন ট্রাম্প: জন বোল্টন

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

‘হানি ট্র্যাপের’ ঘটনা ভিডিও করায় খুন হন সাংবাদিক তুহিন: পুলিশ

সম্পর্কিত

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫ বছর ধরে ‘চিফ মাউজারের’ দায়িত্ব পালন করছে যে বিড়াল

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১৫ বছর ধরে ‘চিফ মাউজারের’ দায়িত্ব পালন করছে যে বিড়াল

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষা প্রাণী দান করার আহ্বান

চিড়িয়াখানার বাঘ-সিংহকে খাওয়াতে পোষা প্রাণী দান করার আহ্বান

মোবাইল ব্যবহারে বিধিনিষেধ, ক্ষুব্ধ হয়ে মঠ ছাড়লেন ৩০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

মোবাইল ব্যবহারে বিধিনিষেধ, ক্ষুব্ধ হয়ে মঠ ছাড়লেন ৩০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সবচেয়ে বড় হাঁ করে বিশ্ব রেকর্ড মার্কিন তরুণের

সবচেয়ে বড় হাঁ করে বিশ্ব রেকর্ড মার্কিন তরুণের