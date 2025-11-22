Ajker Patrika
প্রয়াত মায়ের চিলেকোঠায় পুরোনো কমিক বই, বিক্রি হলো ৯১ লাখ ডলারে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মায়ের ধুলিধূসর চিলেকোঠায় পড়ে ছিল পুরোনো কমিক বই। ছবি: নিলামঘর

গত বছর বড়দিনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ার তিন ভাই তাদের প্রয়াত মায়ের চিলেকোঠা পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত জিনিস আবিষ্কার করেন, যা তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে তাঁরা খুঁজে পান সুপারম্যান কমিকসের প্রথম দিককার একটি কপি।

ম্যান অব স্টিলের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে প্রকাশিত ১৯৩৯ সালের জুনের এই প্রথম সংস্করণটি ছিল অবিশ্বাস্যভাবে একেবারে নতুনের মতো। সম্প্রতি নিলামে এটি ৯১ লাখ ২০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড গড়েছে এটি।

গত বৃহস্পতিবার টেক্সাস ভিত্তিক হেরিটেজ অকশনস এই নিলামের আয়োজন করে। এই সংগ্রহকে তারা ‘কমিক সংগ্রহের চূড়ান্ত শিখর’ বলে অভিহিত করেছে।

হেরিটেজ অকশনস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তিন ভাই ২০২৪ সালের বড়দিনে পুরোনো কাগজের নিচে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে মাকড়সার জালের মধ্যে এই ‘সুপারম্যান #১ ’-সহ মোট ছয়টি কমিক বই খুঁজে পান।

তাঁরা নিলাম হাউসের সাথে যোগাযোগ করার আগে কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন। তবে একবার যোগাযোগ হওয়ার পরই হেরিটেজ অকশনসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট লন অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁদের সাথে দেখা করতে যান।

ভাইদের নাম প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিলামঘর। লন অ্যালেন জানান, এই তিন ভাইয়ের বয়স ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। তাঁদের মা সবসময় বলতেন, তাঁর কাছে দামি কমিকসের সংগ্রহ আছে, কিন্তু তিনি কখনোই তাঁদের দেখাননি।

জানা যায়, গ্রেট ডিপ্রেশন (মহামন্দা) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়ের মধ্যে তাঁদের মা এবং তাঁর ভাই মিলে কমিকসগুলো কিনেছিলেন। মা দীর্ঘদিন সেগুলোকে যত্ন করে রেখেছিলেন।

লন অ্যালেন আরও বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলের শীতল জলবায়ু পুরোনো কাগজ সংরক্ষণের জন্য ছিল একেবারে উপযুক্ত। তিনি বলেন, ‘যদি এটি টেক্সাসের কোনো চিলকোঠায় থাকত, তাহলে নষ্ট হয়ে যেত।’

এর ফলে তৃতীয় পক্ষের একটি বৃহৎ কমিকস গ্রেডিং পরিষেবা সংস্থা সিজিসি, এই ‘সুপারম্যান #১’ কপিটিকে ১০-এর মধ্যে ৯.০ রেটিং দিয়েছে। এর ফলে কমিকসটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আগে ৮.৫ রেটিংয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

ক্রেতার প্রিমিয়াম-সহ ৯০ লাখ ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হওয়া এই ‘সুপারম্যান #১’ কমিক বইটি অনায়াসে আগের সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড ভেঙে প্রায় ৩০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে, ১৯৩৮ সালের ‘অ্যাকশন কমিকস নং ১’ (যেটির মাধ্যমেই প্রথম সুপারম্যানের জন্ম) গত বছর ৬০ লাখ ডলারে বিক্রি হয়।

