প্রয়াত মায়ের চিলেকোঠায় পুরোনো কমিক বই, বিক্রি হলো ৯১ লাখ ডলারে

গত বছর বড়দিনের সময় ক্যালিফোর্নিয়ার তিন ভাই তাদের প্রয়াত মায়ের চিলেকোঠা পরিষ্কার করতে গিয়ে একটি অপ্রত্যাশিত জিনিস আবিষ্কার করেন, যা তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে। পুরোনো খবরের কাগজের স্তূপের নিচে তাঁরা খুঁজে পান সুপারম্যান কমিকসের প্রথম দিককার একটি কপি।
ম্যান অব স্টিলের অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে প্রকাশিত ১৯৩৯ সালের জুনের এই প্রথম সংস্করণটি ছিল অবিশ্বাস্যভাবে একেবারে নতুনের মতো। সম্প্রতি নিলামে এটি ৯১ লাখ ২০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিক্রি হওয়া সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড গড়েছে এটি।
গত বৃহস্পতিবার টেক্সাস ভিত্তিক হেরিটেজ অকশনস এই নিলামের আয়োজন করে। এই সংগ্রহকে তারা ‘কমিক সংগ্রহের চূড়ান্ত শিখর’ বলে অভিহিত করেছে।
হেরিটেজ অকশনস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তিন ভাই ২০২৪ সালের বড়দিনে পুরোনো কাগজের নিচে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সে মাকড়সার জালের মধ্যে এই ‘সুপারম্যান #১ ’-সহ মোট ছয়টি কমিক বই খুঁজে পান।
তাঁরা নিলাম হাউসের সাথে যোগাযোগ করার আগে কয়েক মাস অপেক্ষা করেছিলেন। তবে একবার যোগাযোগ হওয়ার পরই হেরিটেজ অকশনসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট লন অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তাঁদের সাথে দেখা করতে যান।
ভাইদের নাম প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিলামঘর। লন অ্যালেন জানান, এই তিন ভাইয়ের বয়স ৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে। তাঁদের মা সবসময় বলতেন, তাঁর কাছে দামি কমিকসের সংগ্রহ আছে, কিন্তু তিনি কখনোই তাঁদের দেখাননি।
জানা যায়, গ্রেট ডিপ্রেশন (মহামন্দা) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়ের মধ্যে তাঁদের মা এবং তাঁর ভাই মিলে কমিকসগুলো কিনেছিলেন। মা দীর্ঘদিন সেগুলোকে যত্ন করে রেখেছিলেন।
লন অ্যালেন আরও বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলের শীতল জলবায়ু পুরোনো কাগজ সংরক্ষণের জন্য ছিল একেবারে উপযুক্ত। তিনি বলেন, ‘যদি এটি টেক্সাসের কোনো চিলকোঠায় থাকত, তাহলে নষ্ট হয়ে যেত।’
এর ফলে তৃতীয় পক্ষের একটি বৃহৎ কমিকস গ্রেডিং পরিষেবা সংস্থা সিজিসি, এই ‘সুপারম্যান #১’ কপিটিকে ১০-এর মধ্যে ৯.০ রেটিং দিয়েছে। এর ফলে কমিকসটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আগে ৮.৫ রেটিংয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
ক্রেতার প্রিমিয়াম-সহ ৯০ লাখ ডলারেরও বেশি দামে বিক্রি হওয়া এই ‘সুপারম্যান #১’ কমিক বইটি অনায়াসে আগের সর্বোচ্চ দামের কমিক বইয়ের রেকর্ড ভেঙে প্রায় ৩০ লাখ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে, ১৯৩৮ সালের ‘অ্যাকশন কমিকস নং ১’ (যেটির মাধ্যমেই প্রথম সুপারম্যানের জন্ম) গত বছর ৬০ লাখ ডলারে বিক্রি হয়।
ইস্তাম্বুলের সঙ্গে বিড়ালের সম্পর্ক বহু শতাব্দীর। ওসমানীয় আমলের সেই ‘বিড়াল রক্ষক’ থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ের পথের ‘অভিভাবকদের’ সঙ্গে বিড়ালের রসায়ন যেন জন্মগতভাবেই তৈরি হয়ে আছে।
ইস্তাম্বুলের আঁকাবাঁকা গলি, মসজিদ, মেট্রো, ক্যাফেগুলোতে প্রতিদিনই দেখা যায় সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য। দেড় কোটিরও বেশি মানুষ এখানে ঠাঁই পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। বসফরাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই শহর ইউরোপ ও এশিয়ার ঐতিহাসিক সংযোগস্থল। শহরটিতে মানুষ ও বিড়ালের সম্পর্ক বহু পুরোনো।
শহরটিতে প্রায় আড়াই লাখ পথ বিড়াল আছে। শহরটির ইতিহাস আর দৈনন্দিন জীবনে বিড়াল এমনভাবে জড়িত যে, রাস্তার প্রতিটি কোণে বিক্রি হওয়া কারুকাজ করা গালিচার মতোই এদের উপস্থিতিও খুবই সাধারণ ঘটনা। এটি প্রেম আর জীবনের অবিরাম মিউমিউ শব্দে ভরা এক সজীব নগরী।
‘City Cats of Istanbul’-এর আলোকচিত্রী মার্সেল হেইনেন বলেন, ‘ইস্তাম্বুলের বিড়ালরা মোটামুটি পোষা প্রাণীও নয়, আবার পুরোপুরি পথ বিড়ালও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি এক পরিচয় এদের।’ তাঁর ভাষায়, শহরের এসব বিড়ালের নির্দিষ্ট কোনো মালিক নেই, বরং প্রতিটি এলাকার মানুষ মিলে তাদের যত্ন নেয়।
তিনি জানান, বিড়ালদের প্রতি এখানে যে সম্মান দেখা যায়, তা অন্য কোথাও দেখা কঠিন। ক্যাটস মিউজিয়াম ইস্তাম্বুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ফাতিহ দাগলি বলেন, ‘প্রতিটি পৌরসভায় আলাদা ভেটেরিনারি বিভাগ আছে, তারা পথের প্রাণীদের চিকিৎসা করে, বিড়ালের জন্য বিনা মূল্যে সেবা দেয়। বেসরকারি ক্লিনিকগুলোও পথ বিড়ালের জন্য কম খরচ নেয়, আর বাসিন্দারা মিলে সেই বিল শোধও করে।’
এই ভালোবাসা নতুন কিছু নয়। হেইনেন বলেন, ‘ওসমানীয় আমলে পথ বিড়াল ছিল শহরের আদরণীয় বাসিন্দা। স্থানীয় ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠানগুলো এসব প্রাণীর দেখভাল করত। সেই সময়ই মানজাজি নামে পূর্ণকালীন এক পেশা তৈরি হয়—যাদের কাজ ছিল শহরের বিড়ালদের খাওয়ানো। মানুষ চাইলে মানজাজিদের কাছ থেকে খাবার কিনেও বিড়ালদের দিত।’
দাগলি সম্পর্কটিকে আরও প্রাচীন সময়ে খুঁজে পান। তাঁর ভাষায়, ‘ফিনিশীয় যুগ থেকেই নাবিকেরা জাহাজে ইঁদুর দমনে বিড়াল রাখত।’ রোমান যুগ থেকে ওসমানীয় সময় পর্যন্ত সিল্ক ও মসলাবাহী জাহাজ যখন ব্যস্ত ইস্তাম্বুল বন্দরে ভিড়ত, তখনই নানা প্রজাতির বিড়ালও শহরে এসে মিশে যেত।
আজও ইস্তাম্বুলের মানুষ ঘর-বাহির, মাটির ওপর-নিচ, সব জায়গাই আন্তরিকভাবে বিড়ালদের সঙ্গে উপভোগ করে। এ কারণেই পৃথিবীজুড়ে ইস্তাম্বুলের আরেক নাম ‘Catstanbul–ক্যাটসতাম্বুল।’ বহু পর্যটকও শুধুই বিড়ালের টানে এখানে ছুটে আসে।
এই উচ্ছ্বসিত ও কোলাহলময় শহরে সবচেয়ে শান্ত প্রাণী হলো পথের বিড়াল। গালাতা টাওয়ারে যাওয়ার পথে ক্লান্ত হয়ে কাঠের বেঞ্চে বসলে পাশে চুপচাপ বসে থাকা এক বিড়াল, কিংবা সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে শহরের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য দেখার সময় পাথরের দেওয়ালে এসে পাশে গা ঘেঁষা অন্য এক বিড়াল—সব মিলিয়ে তারা শহরের বিশৃঙ্খলার ভেতরে শান্তির নিশ্বাস দেয়।
অগণিত মানুষকে তারা একইভাবে কাছে টেনে নেয়। পৃথিবীর কোনো ভাষা বা সীমান্ত তাদের পথ আটকায় না। রাস্তার জন্য সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা এই প্রাণীগুলোও দয়া পাওয়ার যোগ্য। হেইনেন বলেন, যখন একটি ইস্তাম্বুলি বিড়াল আপনার হাঁটুর ওপর ঘুমিয়ে পড়বে, আর চারদিকে ভেসে আসবে কাবাব, জাফরান, ভাজা ভুট্টা ও টাটকা ম্যাকারেলের গন্ধ, তখনই শহরটি একটু নরম হয়ে আসে, ব্যস্ততা একটুখানি মোলায়েম হয়।
শহরকে সাধারণত কোমল বলা হয় না। বিশাল পথ, সেতু, কংক্রিট, কাচ আর ইস্পাতের নির্মাণ শহর তৈরি হয় মানুষের জন্য। হেইনেন বলেন, ‘এত কঠিন কাঠামোর ভেতর অন্য এক জীবের নিজের জায়গা দাবি করা বিস্ময়কর। আর স্থানীয় মানুষের সেই প্রাণীদের প্রতি যত্ন দেখা আরও বিস্ময়কর।’
পৃথিবীর অনেক শহরে পথের প্রাণীদের জীবন খুব কঠিন। কিন্তু ইস্তাম্বুলে তারা যেন ঘরের সদস্য। ফাতিহ এলাকায় হেঁটে ব্লু মসজিদ বা হায়া সোফিয়া দেখতে গেলে চোখে পড়বে সুলো নামের বিড়ালকে। ধূসর-সাদা মোটা টবি বিড়ালটি সুলতানআহমেত স্কোয়ারে পর্যটকদের সঙ্গে ছবি তোলে, আর তার পাশে থাকে সেই সংবাদপত্র বিক্রেতা, যিনি সুলোর যত্ন নেন।
পাহাড়ি এলাকা থেকে বসফরাস পাড়ের পাথর সিঁড়ি—সবখানেই বেঞ্চে গা এলিয়ে বা কাঠের ফ্রেম ঘরে শুয়ে দুপুরের ঘুমে মগ্ন থাকে বিড়ালরা। বাজারের সামনে, মেট্রো স্টেশনের বাইরে রাখা পানির বাটি আর শুকনো খাবার, আর ক্যাফেতে মানুষজনের ভাগ করে দেওয়া খাবার—বিড়ালরা সবখানেই অদ্ভুত স্বাচ্ছন্দ্যে।
অনেক দোকান বিড়াল পুষে রাখে, এতে ক্রেতারাও খুশি হয়ে ভেতরে ঢোকে। আরও বহু দোকান বাইরে খাবার-পানির বাটি রাখে, যেন প্রতিদিনের যাতায়াতের মধ্যে পথ বিড়ালও তাদের নিয়মিত অতিথি। হেইনেন বলেন, ‘মানুষ ও বিড়ালের সহাবস্থানের শুরু হয়েছিল এখানেই। ওসমানীয় আমলে বিড়াল ছিল ব্যবহারিক প্রয়োজন—গুদামে খাদ্য রক্ষার জন্য।’
আজ সেই কাজ বদলে গেছে। বিড়ালরা পরিণত হয়েছে শহরের অনানুষ্ঠানিক পর্যটক দূত হিসেবে। কঠিন, ব্যস্ত শহরটিকে তারা নরম আভাস দেয়। ভ্রমণকারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ানো বা হঠাৎ ছবিতে ঢুকে পড়া সেই মুখ, লোমশ পা আর মৃদু গরগর ধ্বনি—সবই আপনাকে দীর্ঘদিন ধরে ইস্তাম্বুলের কথা মনে করিয়ে দেবে। মনে করিয়ে দেবে, একসঙ্গে থাকা, খাবার ভাগ করা আর জীবন ভাগ করে নেওয়া আসলে কত সহজ হতে পারে, ঘরে হোক বা দূর দেশে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টক-ঝাল-মিষ্টি সবকিছুই মিশে থাকে। প্রায় প্রতিটি সংসারেই স্বামী-স্ত্রীর টুকটাক ঝগড়া হয়। কিন্তু বিয়ের আগে হবু বর-বধূর ঝগড়ার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে অদ্ভুত হলেও এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে ভারতের গুজরাটে। আর এই ঝগড়ায় বিয়ের মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে হবু বরের হাতে খুন হয়েছেন এক নববধূ।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি স্থানীয় পুলিশের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার গুজরাটের ভাবনগর শহরের প্রভুদাস লেকের কাছে টেকরি চকে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। ওই দম্পতির মধ্যে একটি শাড়ি এবং টাকা নিয়ে বিতর্কের সময় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।
পুলিশের তথ্যমতে, অভিযুক্ত সাজন বারাইয়া ও নিহত সোনি হিম্মত রাঠোর দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। তাঁদের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল এবং বিয়ের বেশির ভাগ প্রথাও শেষ হয়েছিল। শনিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। প্রচণ্ড রাগের মাথায় সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন এবং দেয়ালের সঙ্গে সজোরে তাঁর মাথা ঠুকে দেন, এতে ঘটনাস্থলেই সোনির মৃত্যু হয়।
অভিযুক্ত সাজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে বাড়িটিতে ভাঙচুরও করেন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।
পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আর আর সিংঘল বলেন, ‘পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও এই যুগল দেড় বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। গতকাল তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। শাড়ি ও টাকা নিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘ঝগড়ার একপর্যায়ে সাজন লোহার পাইপ দিয়ে সোনিকে আঘাত করেন। তিনি তাঁর মাথা দেয়ালের সঙ্গেও সজোরে আঘাত করেন, এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’
স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার দিন শনিবার অভিযুক্ত সাজন একজন প্রতিবেশীর সঙ্গেও ঝগড়া করেছিলেন। এর জেরে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছিলেন ওই প্রতিবেশী।
টানা ছয় বছরের অধ্যবসায়! নাছোড়বান্দা মন নিয়ে এক সেট লটারির নম্বরেই বিশ্বাস রেখেছিলেন। ফল শেষমেশ হাতেনাতে পেলেন উত্তর ক্যারোলিনার বাসিন্দা বারবারা মুনফোর্ড। সামান্য ধৈর্য আর বোনের ভরসায় ভাগ্য খুলে গেল বৃদ্ধার। সম্প্রতি ক্যাশ ৫ লটারিতে ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬৮ (বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি টাকার বেশি)-এর বাম্পার জ্যাকপট জিতেছেন তিনি।
পেশায় শিক্ষিকা এবং চার নাতি-নাতনির দাদি বারবারা মুনফোর্ড টানা ছয় বছর ধরে একই নম্বরের টিকিট কিনছিলেন। নর্থ ক্যারোলিনা এডুকেশন লটারি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বারবারা তাঁর এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য তাঁর বোনকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। বারবারা বলেন, ‘আমার বোন আমাকে একই নম্বরগুলো খেলতে থাকতে বলেছিল। সে বলেছিল, আমি একদিন ঠিকই জিতব।’ বারবারা জানান, বোনের সেই বিশ্বাসই আজ সত্যি হলো।
গত সোমবার রাতে ড্র হওয়ার পর মধ্যরাতের ঠিক পরে বারবারা তাঁর লটারির নম্বর মিলিয়ে দেখেন। তাঁর টিকিটটিই সমস্ত বিজয়ী নম্বরের সঙ্গে মিলে যায়। উত্তেজিত বারবারা সেই মুহূর্তের কথা মনে করে বলেন, ‘ওহ গড, ওটা তো আমিই, ওটা তো আমিই, আমি জিতে গেছি!’ বিপুল আনন্দের পরে আসে আবেগের পালা। বারবারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, ‘আমি তখন ড্রয়িংরুমে বসে কাঁদছিলাম।’
তিনি হোপ মিলসের লিজিয়ন রোডের ‘লাকি স্টপ’ থেকে মাত্র এক ডলার দিয়ে এই ভাগ্য বদলকারী টিকিটটি কিনেছিলেন। এই লটারি জেতার সম্ভাবনা ছিল ৯ লাখ ৬২ হাজার ৫৯৮-এ মাত্র ১।
গতকাল মঙ্গলবার বারবারা তাঁর পুরস্কারের অর্থ গ্রহণ করেন। সব ধরনের ফেডারেল এবং রাজ্য কর কাটার পর তাঁর হাতে এসেছে ১ লাখ ১০ হাজার ৬১৬ ডলার।
বিপুল অঙ্কের এই টাকা দিয়ে কী করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বারবারা হাসতে হাসতে বলেন, ‘আমি এখন ক্যাশ ৫-কে ভালোবাসি!’ তবে সব থেকে জরুরি যে কাজটি তিনি করবেন, তা হলো—বাকি থাকা সমস্ত বিল পরিশোধ করা।
পা ব্যথার কথা বলে নিয়েছিলেন ছুটি। অফিস দেখল ছুটি নিয়ে হেঁটেছেন ১৬ হাজার কদম! ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই! তারপর কর্মী মামলা করে দিলেন অফিসের নামে। জিতলেনও। এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে চীনের জিয়াংসু প্রদেশে।
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদনে জানা যায়, চেন নামের ওই ব্যক্তি জিয়াংসুর এক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে চেন দুইবার অসুস্থতাজনিত ছুটির আবেদন করেন। প্রথমবারে কর্মস্থলে পিঠে টান লাগার কারণে ছুটি চান তিনি। প্রেসক্রিপশন জমা দিয়ে ছুটির অনুমোদনও পান।
এক মাস বিশ্রামের পর কাজে ফিরে অর্ধবেলা না পেরোতেই আবার অসুস্থতাজনিত ছুটির আবেদন করলেন। এবার কারণ হিসেবে বললেন ডান পায়ে ব্যথা। চিকিৎসক তাঁকে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
পরে ধরা পড়ে তাঁর গোড়ালির হাড় বৃদ্ধি (heel spur) হয়েছে। এ কারণ দেখিয়ে চেন কয়েক দিন আরও ছুটি বাড়ান।
দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিত থাকায় অফিস কর্তৃপক্ষ চেনকে হাসপাতালের নথি জমা দিতে বলে। কিন্তু তিনি অফিসে আসলে নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। কয়েক দিন পর কোম্পানিটি অনুপস্থিতির অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করে। অভিযোগ ছিল, চেন তাঁর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন।
চাকরিচ্যুতির পর চেন শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি দাবি করেন, তাঁর ছুটি বৈধ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণও তিনি জমা দিয়েছেন। তদন্ত শেষে কর্তৃপক্ষ চেনের পক্ষে রায় দেন এবং কোম্পানিকে ১ লাখ ১৮ হাজার ৭৭৯ ইউয়ান (প্রায় ১৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা) ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেন।
এরপর কোম্পানি চেনের বিরুদ্ধে আদালতে যায়। তারা আদালতে সিসিটিভি ফুটেজের ভিডিও দেখায়, যেখানে দেখা যায় চেন পা ব্যথার অসুস্থতায় ছুটি নেওয়ার দিনই অফিসে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে দৌড়ে আসছিলেন। পাশাপাশি, তাঁরা একটি চ্যাট সফটওয়্যারের রেকর্ডও আদালতে তুলে ধরেন যেখানে দেখা যায়, চেন ওই দিন ১৬ হাজারের বেশি কদম হেঁটেছেন।
চেন পাল্টা দাবি করেন, কোম্পানির প্রমাণগুলো ভিত্তিহীন। তিনি সম্পূর্ণ চিকিৎসা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, যেখানে কোমর ও পায়ের স্ক্যান রিপোর্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
শেষ পর্যন্ত আদালত চেনের পক্ষে রায় দেন। আদালতের রায়ে বলা হয়, কোম্পানিটি অবৈধভাবে তাঁকে বরখাস্ত করেছে। ফলে দুই দফায় কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
