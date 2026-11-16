নেতানিয়াহুর মতো চেহারা, ক্রেতাদের বয়কটে বিপাকে ইরানি ব্যবসায়ী

নেতানিয়াহুর মতো চেহারা, ক্রেতাদের বয়কটে বিপাকে ইরানি ব্যবসায়ী
কোনো তারকা বা বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে চেহারার মিল থাকাটা অনেকের জন্য আনন্দের। আবার কেউ কেউ শুধু চেহারার মিলের কারণেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। তবে এই মিল যে কখনো কখনো বিড়ম্বনার কারণও হতে পারে, তার উদাহরণ দেখা গেল ইরানের রাজধানী তেহরানের এক ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে চেহারার অস্বাভাবিক মিলের কারণে তাঁর ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করা হচ্ছে।
নেতানিয়াহুর সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীর চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তাঁকে নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি এই সাদৃশ্যের কারণে ক্রেতারা তাঁর দোকান এড়িয়ে চলছেন বলে দাবি ছড়িয়েছে অনলাইনে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, তেহরানের একটি দোকানে ওজন মাপার যন্ত্রের পেছনে বসে আছেন ধূসর চুলের এক ব্যক্তি। দোকানটিতে শুকনা ফল, বাদাম ও মিষ্টিজাতীয় পণ্য বিক্রি হয়। ভিডিওটি নজরে আসার পর অনেকেই ওই ব্যক্তির সঙ্গে নেতানিয়াহুর চেহারার মিল খুঁজে পান। এরপর থেকেই তাঁকে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কিছু ব্যবহারকারী ওই দোকানিকে আব্বাস ঘাদেরি নামে শনাক্ত করেছেন। তবে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ইসরায়েল হায়োমও জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি মাত্র ৯ সেকেন্ডের। ফারসি ভাষার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, ক্যামেরা দোকানির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় ফারসি ভাষায় একটি ক্যাপশনে দর্শকদের প্রশ্ন করা হয়, তাঁর মুখটি পরিচিত মনে হচ্ছে কি না।
অনেক দর্শকের কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট ছিল। এক ইরানি ব্যবহারকারী রসিকতা করে লিখেছেন, নেতানিয়াহু নাকি ইরান নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে বাদামের ব্যবসায় নেমেছেন। আরেকজনের পরামর্শ, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের উচিত ওই ব্যক্তিকে দিয়ে নেতানিয়াহুর ভূমিকায় অভিনয় করানো। তাঁকে গ্রেপ্তারের কাল্পনিক দৃশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়ালার প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েকজন মন্তব্যকারী দোকানটির ঠিকানা জানতে চেয়েছেন। তাঁদের একজন লিখেছেন, তিনি মিষ্টি কিনতে ওই দোকানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
তবে ক্রেতারা সত্যিই ওই দোকান বর্জন করছেন কি না, কিংবা এতে ব্যবসায় কতটা প্রভাব পড়েছে, তা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দাবি ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকেই বিষয়টি সামনে এসেছে।
ভিডিওটি ইরানের সীমানা ছাড়িয়ে ইসরায়েল, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমেও জায়গা করে নিয়েছে। তবে সব প্রতিক্রিয়া ইতিবাচক ছিল না। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম ইয়েনি শাফাকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নেতানিয়াহুর সঙ্গে চেহারার মিলের কারণে দোকানটির ক্রেতা কমে যাচ্ছে। আরেক তুর্কি সংবাদমাধ্যম হাবেরলারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কিছু ব্যবহারকারী দোকানটি বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন। কেউ কেউ দোকানটির ঠিকানাও জানতে চেয়েছেন।
ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি বা সম্পাদনা করা হয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। তবে ভিডিওটি এভাবে তৈরি বা সম্পাদনা করা হয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ভিডিওটি কবে ধারণ করা হয়েছে কিংবা দোকানটির সুনির্দিষ্ট অবস্থান কোথায়, তাও জানা যায়নি।
তবে নেতানিয়াহুর মতো দেখতে কাউকে ঘিরে আলোচনা অবশ্য ইরানে এবারই প্রথম নয়। ইরানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মারিভের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে তেহরানের একতাবান এলাকায় একটি বেকারির সামনে নেতানিয়াহুর মতো দেখতে এক ব্যক্তির ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই ব্যক্তি এবং সাম্প্রতিক ভিডিওর দোকানি একই কি না, তা জানা যায়নি।
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘদিনের বৈরিতা। নেতানিয়াহুকে ঘিরে কোনো ঘটনা ইরানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। এর আগে নেতানিয়াহুর মতো দেখতে ব্যক্তিদেরও এ ধরনের আলোচনায় টেনে আনা হয়েছে।
২০২৫ সালের আগস্টে ইরানের আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল দেশটির মাজানদারান প্রদেশের একটি ভিডিও নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ওই ভিডিওতে সামরিক পোশাক পরা কয়েকজনকে একটি শোভাযাত্রায় নেতানিয়াহু ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো দেখতে দুজন ব্যক্তিকে অপহরণের অভিনয় করতে দেখা যায়।