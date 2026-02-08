স্টেটসন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫–২৬-এর বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সাবজেক্ট চয়েস বা বিষয় পছন্দক্রম প্রক্রিয়া ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। চলবে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
ইউরোপে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নটা অনেক বড়। কিন্তু খরচের অঙ্ক দেখলেই অনেক শিক্ষার্থীর স্বপ্নটা থমকে যায়। ঠিক এই জায়গায় আশার আলো হয়ে এসেছে রোমানিয়া সরকারের পূর্ণাঙ্গ স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। রোমানিয়া সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোর মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এই...
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রথম পর্যায়ে বিবেচনাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সংখ্যা নিরূপণ করা হলেও সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিস্তারিত যাচাই কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে দাখিলকৃত প্রমাণকসমূহ ভূমি মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক...
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৫তম সমাবর্তনে ‘সুম্মা কাম লাউড’ সম্মান এবং গোল্ড মেডেল অর্জন করেছেন রিদাহ্ ফায়সাল ও মোহাম্মদ শাওকি আফতাব। একজন মার্কেটিংয়ে বিবিএ, অন্যজন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক—দুজনেরই সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে ৪।
শ্রেণিকক্ষের বইতে শেখানো তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে কতটা কার্যকর, তা দেখা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এই অভাব পূরণে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় শিল্প পরিদর্শন কর্মসূচির।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) দুই দিনব্যাপী রোবো কার্নিভাল ২০২৬ উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জমকালো পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স) এবার আন্তবিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন (এইউডব্লিউ) আয়োজিত আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৬-এর (ইংরেজি) নোভিস ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বুটেক্স ডিবেটিং ক্লাব।
অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে নন-এমপিও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল- কলেজ) এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়ায় তোড়জোড় চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে প্রথম ধাপে ১ হাজার ৭১৯টি নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ৬৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে।
প্রাচীন বাংলার মানচিত্র আজকের মতো অখণ্ড বা সুসংগঠিত কোনো রাজনৈতিক একক ছিল না। নদী, পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক সীমারেখা ধরে এই ভূখণ্ড বিভক্ত ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে। বিসিএসসহ প্রায় সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও জনপদ থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে।
বই থেকে শেখা
আধুনিক জীবনে ইঁদুর দৌড়ে আমরা প্রায়ই হাঁপিয়ে উঠি। সাফল্য, খ্যাতি আর অন্যের স্বীকৃতির পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা ভুলে যাই নিজেদের আসল পরিচয়। অথচ জেই শেঠির বিখ্যাত বই ‘থিংক লাইক আ মংক’ আমাদের শেখায়, কীভাবে সন্ন্যাসীর মতো চিন্তা করে এই কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতেও প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।
উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করতে চান অনেক শিক্ষার্থী। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এবার বড় সুযোগ নিয়ে এল দেশটির অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটি অব অটোয়া। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে বিশেষ ‘অ্যাডমিশন স্কলারশিপ’ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে দেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। গত বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী ১ মার্চ। ২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে।
উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবছর অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। তবে সবার জন্য এ পথ সহজ নয়। প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত ম্যাককোয়ারি ইউনিভার্সিটিতে ফুল ফান্ডেড বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি করছেন শারমিন সুলতানা শিমু।
সুইডেনে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সুখবর। জঙ্কোপিং ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই বৃত্তির জন্য বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সুইডেনের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের
ইন্দোনেশিয়ায় কেমিত্রান নেগারা বেরকেমবাং (কেএনবি) বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা কর্মসূচির আওতায় বৃত্তি আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) থেকে দেশটির কেএনবি বৃত্তি কর্মসূচির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়। যেকোনো দেশের প্রার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন।