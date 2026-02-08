Ajker Patrika

শিক্ষা

মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাবি, রানার্সআপ কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি

স্টেটসন ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতা ২০২৫–২৬-এর বাংলাদেশ কোয়ালিফাইং রাউন্ডের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা অর্জন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। আর কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ হিসেবে সম্মান অর্জন করেছে।

জবির বিষয় পছন্দক্রম প্রক্রিয়া শুরু

বিনা খরচে রোমানিয়ায় পড়তে চাইলে

এমপিওভুক্তির বিষয়ে যা বলল শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সেরা দুজন স্বর্ণপদকজয়ীর গল্প

ডিআইইউর শিক্ষার্থীদের বাস্তবমুখী শিক্ষা অর্জন

রোবো কার্নিভ্যালে জয়ী তিন তরুণ

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্কে বুটেক্সের সাফল্য

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শেষ সময়ে এমপিওর তোড়জোড়

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি: প্রাচীন ৯ জনপদ

সব পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রয়োজন নেই

বই থেকে শেখা

কানাডার অটোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থায়িত বৃত্তি

বেসরকারি মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি আবেদন শুরু

স্নাতকে ভালো ফলের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি

সুইডেনে অর্থায়িত জঙ্কোপিং ইউনিভার্সিটি বৃত্তি

ইন্দোনেশিয়ায় সম্পূর্ণ অর্থায়িত কেএনবি বৃত্তি

