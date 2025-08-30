Ajker Patrika

কালীগঞ্জ (ঝিনাইদহ)

কালীগঞ্জে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে আমচি (৫৫) নামে এক নারী এবং আলাদা স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় রুহুল আমিন (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত আমচি কালীগঞ্জ পৌরসভাধীন ঈশ্বরবা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন প্রতিবন্ধি ছিলেন। অন্যদিকে নিহত রুহুল আমিন কোটচাঁদপুর উপজেলার শিশারকুন্ডু গ্রামের...

ঝিনাইদহে অ্যাভোকাডোর বাণিজ্যিক চাষ, বাড়ছে চাহিদা

সংঘর্ষ-নিহতের জেরে কালীগঞ্জ বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত, ২ নেতা বহিষ্কার

কালীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জমির বিরোধে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

কালীগঞ্জে ৪ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে আগুন, দুই ফায়ার ফাইটার আহত

কিশোরীকে বিয়ে, উদ্ধারে গিয়ে হামলায় আহত পুলিশের ৩ সদস্য

কালীগঞ্জে পেটে রড ঢুকিয়ে যুবককে হত্যা, রক্ষা করতে এসে শ্বশুর আহত

মেছো বিড়াল হত্যার অপরাধে আসামি গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে ইজিবাইকে ট্রাক্টরের ধাক্কা, নিহত ২

ঝিনাইদহে মুরগির দোকান দখলে নিলেন বিএনপি সমর্থকেরা

কালীগঞ্জে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ২ বিএনপি কর্মীকে বহিষ্কার

ঝিনাইদহে শিবিরের ২ নেতা-কর্মী হত্যায় ৮ পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহে গণমিছিল থেকে ৫ শিক্ষার্থীকে আটক, ২ ঘণ্টা পর ছেড়ে দিল পুলিশ

এমপি আনারকে খুনের পর দেশে ফিরে আখতারুজ্জামানের বাসায় ওঠেন ফয়সাল ও মোস্তাফিজ

এমপি আনোয়ারুল হত্যা: কামালকে ১০ দিনের মধ্যে ঝিনাইদহ কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ

এমপি আনোয়ারুল হত্যাকাণ্ড: রিমান্ড শেষে সিয়ামকে কারাগারে পাঠাল বারাসাত আদালত

