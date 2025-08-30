ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে আমচি (৫৫) নামে এক নারী এবং আলাদা স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় রুহুল আমিন (৪০) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত আমচি কালীগঞ্জ পৌরসভাধীন ঈশ্বরবা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি একজন প্রতিবন্ধি ছিলেন। অন্যদিকে নিহত রুহুল আমিন কোটচাঁদপুর উপজেলার শিশারকুন্ডু গ্রামের...
আবিদ নার্সারির স্বত্বাধিকারী হাফিজুর রহমান মাসুদ বলেন, ‘২০২০–২১ সালে বিভিন্ন স্থান থেকে চারা এনে রোপণ করি। গত বছর কয়েকটি গাছে সামান্য ফল ধরেছিল। এবছর আশানুরূপ ফল এসেছে। আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফলগুলো পাকে।’
ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষে দুজন নিহত ও বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনায় কালীগঞ্জ উপজেলা কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম ও সদস্য আশরাফ হোসেন মুহুরিকে দলীয় সব পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে শারমিন বেগম নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে বাড়িতে থাকা মোটর স্টার্ট দেওয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে অচেতন হয়ে যান।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নায়েব আলী (৬২) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার মালিয়াট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে চারটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার সাকোর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
এক কিশোরীকে উদ্ধারে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় এসে যশোর কোতোয়ালি থানার তিন পুলিশ সদস্য হামলায় আহত হয়েছেন। তাঁরা বাল্যবিবাহের অভিযোগ পেয়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধারে এসেছিলেন। আজ সোমবার বিকেলে কালীগঞ্জ পৌরসভার বাকুলিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন যশোর কোতোয়ালি থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে তালেব হোসেন (৩০) নামের এক যুবককে পেটে রড ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসায় তালেবের শ্বশুরকে পিটিয়ে আহত করা হয়। পূর্ব বিরোধের জের ধরে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার কাশিপুর বেদে পল্লিতে এই ঘটনা ঘটে।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার নলডাঙ্গা বাজারে মেছো বিড়াল হত্যার অভিযোগে জাহিদুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা দীপংকর বর জানান, জাহিদুল ইসলাম একটি মেছো বিড়াল হত্যা করে ইজিবাইকের পেছনে ঝুলিয়ে...
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ইজিবাইকে ট্রাক্টরের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে মল্লিকনগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে একটি মুরগির দোকান দখল করে নিয়েছেন বিএনপি সমর্থকেরা। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ নতুন বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান রনোর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি জোর করে দখল করে নেন বিল্লাল হোসেন ও মামুন হোসেন নামে বিএনপির দুই সমর্থক। দখলের সময় মুরগি ব্যবসায়ী কামরুজ্জামান রনোকে দোকান থেকে বের
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলের নীতি–আদর্শপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উপজেলার বারবাজার ইউনিয়ন বিএনপির দুই কর্মীকে প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক মাহাবুবার রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বহিষ্কার আদেশ দেওয়া
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শিবির নেতা আবুজার গিফারী (২২) ও কর্মী শামীম হোসেন (২১) হত্যার ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে আবুজার গিফারীর বাবা নুর ইসলাম ও শামীম হোসেনের বাবা রুহুল আমিন বাদী হয়ে ঝিনাইদহের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (কালীগঞ্জ) মামলা দুটি করেন।
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা গণমিছিল থেকে আটক পাঁচ শিক্ষার্থীকে দুই ঘণ্টা পর ছেড়ে দেয় পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে কালীগঞ্জ শহরের সরকারি মাহতাব উদ্দীন ডিগ্রি কলেজে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং সেখান থেকে পাঁচজনকে আটক করে। পরে ওই শিক্ষার্থ
ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজিম আনারকে কলকাতায় খুন করে দেশে ফিরে আক্তারুজ্জামান শাহীনের বাসায় আশ্রয় নেন মোস্তাফিজ ও ফয়সাল। ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় এমপি আনোয়ারুল অপহরণ মামলায় গ্রেপ্তার ফয়সাল আলী ওরফে সাহাজী ওরফে সাজী স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে হত্যার দায় স্বীকার করে এ কথা বলেছেন।
ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজীম আনার অপহরণ মামলায় ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ বাবু ওরফে গ্যাস বাবুকে ১০ দিনের মধ্যে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আতাউল্লাহ এই নির্দেশ দেন।
ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি সিয়াম হোসেনকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন বারাসাত স্পেশাল কোর্ট। আগামী ৫ জুলাই পরবর্তী হাজিরার দিন ধার্য করা হয়েছে