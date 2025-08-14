ইউটিউব কোলাবোরেশন কী, কোলাব কেন করবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বর্তমান ডিজিটাল যুগে কনটেন্ট নির্মাণ আর শুধু একক প্রচেষ্টা নয়। একাধিক ক্রিয়েটরের সহযোগিতায় সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ হয়। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও কাজের সুবিধার্থে ইউটিউব চালু করেছে ‘কোলাবোরেশন ফিচার’। এটি একটি নতুন সুবিধা, যা ক্রিয়েটরদের একই ভিডিওতে একসঙ্গে কাজ করার ও তা নিজ নিজ চ্যানেলে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। ফলে একই ভিডিও দুই বা তার অধিক চ্যানেল থেকে প্রচার হতে পারে, দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং কনটেন্ট রিচ আরও বেশি হয়।
ইউটিউবের আগেও টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে এই ফিচার চালু হয়েছে। তবে কোলাব বা কোলাবোরেশন হলো ইউটিউবের নতুন টুল, যার মাধ্যমে একজন ইউটিউবার অন্য একজন ইউটিউবারকে একটি ভিডিওতে কোলাবোরেটর (সহযোগী) হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এই ফিচার ব্যবহার করে একটি ভিডিও দুজন (বা বেশি) ক্রিয়েটরের চ্যানেলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যদিও মূল ভিডিও একটিই।
তবে একজন নির্মাতা চাইলেই যেকোনো নির্মাতাকে কোলাবোরেটর হিসেবে ট্যাগ করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কোলাবোরেটর যদি কোলাবোরেশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহনির্মাতা হিসেবে ট্যাগ করা যাবে।
মূল নির্মাতার নামের ওপর ক্লিক করলে পর্দায় একটি পপ-আপ উইন্ডো আসবে, যেখানে ভিডিওটিতে ট্যাগ করা কোলাবোরেটরদের নামের তালিকা দেখা যাবে। সেখানে প্রতিটি কোলাবোরেটরের নামের পাশে সাবস্ক্রাইব বাটনও থাকবে, যাতে দর্শকেরা চাইলে তাঁদের চ্যানেলকে অনুসরণ করতে পারেন।
কোলাবোরেশন ফিচারের গুরুত্ব
উল্লেখ্য, ইউটিউবের কোলাবোরেশন ফিচারটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। মিস্টার বিস্টের মতো বড় চ্যানেলে ফিচারটি দেখা গেছে।
বর্তমান ডিজিটাল যুগে কনটেন্ট নির্মাণ আর শুধু একক প্রচেষ্টা নয়। একাধিক ক্রিয়েটরের সহযোগিতায় সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ হয়। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও কাজের সুবিধার্থে ইউটিউব চালু করেছে ‘কোলাবোরেশন ফিচার’। এটি একটি নতুন সুবিধা, যা ক্রিয়েটরদের একই ভিডিওতে একসঙ্গে কাজ করার ও তা নিজ নিজ চ্যানেলে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। ফলে একই ভিডিও দুই বা তার অধিক চ্যানেল থেকে প্রচার হতে পারে, দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং কনটেন্ট রিচ আরও বেশি হয়।
ইউটিউবের আগেও টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে এই ফিচার চালু হয়েছে। তবে কোলাব বা কোলাবোরেশন হলো ইউটিউবের নতুন টুল, যার মাধ্যমে একজন ইউটিউবার অন্য একজন ইউটিউবারকে একটি ভিডিওতে কোলাবোরেটর (সহযোগী) হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এই ফিচার ব্যবহার করে একটি ভিডিও দুজন (বা বেশি) ক্রিয়েটরের চ্যানেলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যদিও মূল ভিডিও একটিই।
তবে একজন নির্মাতা চাইলেই যেকোনো নির্মাতাকে কোলাবোরেটর হিসেবে ট্যাগ করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কোলাবোরেটর যদি কোলাবোরেশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহনির্মাতা হিসেবে ট্যাগ করা যাবে।
মূল নির্মাতার নামের ওপর ক্লিক করলে পর্দায় একটি পপ-আপ উইন্ডো আসবে, যেখানে ভিডিওটিতে ট্যাগ করা কোলাবোরেটরদের নামের তালিকা দেখা যাবে। সেখানে প্রতিটি কোলাবোরেটরের নামের পাশে সাবস্ক্রাইব বাটনও থাকবে, যাতে দর্শকেরা চাইলে তাঁদের চ্যানেলকে অনুসরণ করতে পারেন।
কোলাবোরেশন ফিচারের গুরুত্ব
উল্লেখ্য, ইউটিউবের কোলাবোরেশন ফিচারটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। মিস্টার বিস্টের মতো বড় চ্যানেলে ফিচারটি দেখা গেছে।
প্রথমবারের মতো নিজস্ব মাইক্রো আরজিবি প্রযুক্তির টিভি বাজারে আনলো স্যামসাং। চলতি বছর সিইএস ২০২৫-এ প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে আনার পর এবার দক্ষিণ কোরিয়ায় এই অত্যাধুনিক টিভির বিক্রি শুরু করেছে প্রযুক্তি জায়ান্টটি। ১১৫ ইঞ্চির এই টিভিটির মূল্য ধরা হয়েছে ৪৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন কোরিয়ান ওন (প্রায় ৩৯ লাখ ৩৫ হাজার ৯১৭ ঘণ্টা আগে
প্রায় তিন দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারকারীদের টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করে রাখা এওএল (AOL) অবশেষে তার ডায়াল-আপ মডেম সেবা বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে এই সেবা আর পাওয়া যাবে না বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।১৯ ঘণ্টা আগে
গুগলের জনপ্রিয় ইন্টারনেট ব্রাউজার ক্রোম কিনতে চায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) স্টার্টআপ পারপ্লেক্সিটি। এর জন্য একটি আকর্ষনীয় প্রস্তাব দিয়েছে তারা। ক্রোম কেনার জন্য ৩৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রস্তাব করেছে তারা!২০ ঘণ্টা আগে
নতুন গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে একের পর এক প্রণোদনা দিচ্ছে বিশ্বজুড়ে উচ্চগতির স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠান স্টারলিংক। এবার যুক্তরাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের জন্য তারা নিয়ে এসেছে তাদের ইতিহাসের অন্যতম বড় ছাড়।২০ ঘণ্টা আগে