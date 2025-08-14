Ajker Patrika
ইউটিউব কোলাবোরেশন কী, কোলাব কেন করবেন

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ০৮: ৩০
কোলাব বা কোলাবোরেশন হলো ইউটিউবের নতুন টুল। ছবি: সংগৃহীত
বর্তমান ডিজিটাল যুগে কনটেন্ট নির্মাণ আর শুধু একক প্রচেষ্টা নয়। একাধিক ক্রিয়েটরের সহযোগিতায় সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ হয়। কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও কাজের সুবিধার্থে ইউটিউব চালু করেছে ‘কোলাবোরেশন ফিচার’। এটি একটি নতুন সুবিধা, যা ক্রিয়েটরদের একই ভিডিওতে একসঙ্গে কাজ করার ও তা নিজ নিজ চ্যানেলে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। ফলে একই ভিডিও দুই বা তার অধিক চ্যানেল থেকে প্রচার হতে পারে, দর্শকসংখ্যা বাড়ে এবং কনটেন্ট রিচ আরও বেশি হয়।

ইউটিউবের আগেও টিকটক ও ইনস্টাগ্রামে এই ফিচার চালু হয়েছে। তবে কোলাব বা কোলাবোরেশন হলো ইউটিউবের নতুন টুল, যার মাধ্যমে একজন ইউটিউবার অন্য একজন ইউটিউবারকে একটি ভিডিওতে কোলাবোরেটর (সহযোগী) হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। এই ফিচার ব্যবহার করে একটি ভিডিও দুজন (বা বেশি) ক্রিয়েটরের চ্যানেলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যদিও মূল ভিডিও একটিই।

তবে একজন নির্মাতা চাইলেই যেকোনো নির্মাতাকে কোলাবোরেটর হিসেবে ট্যাগ করতে পারবেন না। নির্দিষ্ট কোলাবোরেটর যদি কোলাবোরেশনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবেই কেবল তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সহনির্মাতা হিসেবে ট্যাগ করা যাবে।

মূল নির্মাতার নামের ওপর ক্লিক করলে পর্দায় একটি পপ-আপ উইন্ডো আসবে, যেখানে ভিডিওটিতে ট্যাগ করা কোলাবোরেটরদের নামের তালিকা দেখা যাবে। সেখানে প্রতিটি কোলাবোরেটরের নামের পাশে সাবস্ক্রাইব বাটনও থাকবে, যাতে দর্শকেরা চাইলে তাঁদের চ্যানেলকে অনুসরণ করতে পারেন।

কোলাবোরেশন ফিচারের গুরুত্ব

  • ভিডিওটি দুজনের চ্যানেলেই দেখা যাবে। ফলে এক চ্যানেলকে অন্য চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারেরা চিনতে পারবেন।
  • উভয়ের সাবস্ক্রাইবারদের কাছে ভিডিওটি রিকমেন্ডেড হবে।
  • কমেন্ট ও ভিউস শেয়ার করা হবে। ফলে কোনো বড় চ্যানেলর সঙ্গে যুক্ত হলে নিজের চ্যানেলের ভিউ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
  • ক্রেডিট উভয় পক্ষই পাবে।

উল্লেখ্য, ইউটিউবের কোলাবোরেশন ফিচারটি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। মিস্টার বিস্টের মতো বড় চ্যানেলে ফিচারটি দেখা গেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিইউটিউবভিডিও
