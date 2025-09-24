অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হওয়ার কারণ, সমাধান কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বর্তমানে স্মার্টফোন ছাড়া দিন কল্পনা করাই কঠিন। তবে অনেকে অভিযোগ করেন, তাঁদের ফোনের ব্যাটারি খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। কিছু কৌশল অবলম্বন করলে এ সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।
যেসব কারণে ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, নিচের কারণগুলোর জন্য ফোনের চার্জ দ্রুত কমে যায়—
১. পুশ নোটিফিকেশন সীমিত করুন
প্রতিনিয়ত আসা বিভিন্ন অ্যাপের নোটিফিকেশন ব্যাটারি দ্রুত শেষ করে দেয়। এসব নোটিফিকেশন বন্ধ করতে—সেটিংস > নোটিফিকেশন (বা অ্যাপ ও নোটিফিকেশন) > অ্যাপ নোটিফিকেশনে যান। এখন নির্দিষ্ট অ্যাপ নির্বাচন করে নোটিফিকেশন বন্ধ করুন বা পছন্দমতো কাস্টমাইজ করুন।
২. লোকেশনসেবা নিয়ন্ত্রণ করুন
নির্দেশনা পেতে গুগল ম্যাপস বা ওয়েজ দরকার হলেও সব সময় লোকেশন পরিষেবা চালু থাকলে ব্যাটারি খরচ বেড়ে যায়। বন্ধ করতে—
সেটিংস > লোকেশন থেকে লোকেশন অ্যাকসেসর অপশন বন্ধ করে দিন।
অ্যাপ অনুমতি থেকে নির্দিষ্ট অ্যাপগুলোর অনুমতিও আলাদা করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. ব্যাকগ্রাউন্ডে চলার অনুমতি বন্ধ করুন
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেই চলে। এটি বন্ধ করতে—সেটিংস > ব্যাটারি > পাওয়ার সেভার (ব্যাটারি সেভার) মোড চালু করুন।
আবার ব্যবহার না করলেও ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু অ্যাপ স্মার্টফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে সব সময় চালু থাকে। এসব অ্যাপ চাইলেও বন্ধ করা যায় না। ফলে ব্যাটারি খরচ হতে থাকে।
৪. স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমান
উজ্জ্বল স্ক্রিন শুধু চোখের জন্য ক্ষতিকর নয়, ব্যাটারিও খরচ করে বেশি। সেটিংস > ডিসপ্লেতে (বা ডিসপ্লে > ব্রাইটনেস লেবেল) গিয়ে স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমিয়ে দিন। ডার্ক মোড বা অ্যাডাপটিভ ব্রাইটনেস চালু করলেও ফোনের চার্জ বেশিক্ষণ থাকে।
৫. স্ক্রিন টাইমআউট কমান
স্ক্রিন যত বেশি সময় অন থাকবে, ব্যাটারি তত বেশি খরচ হবে।
সেটিংস > ডিসপ্লে > স্ক্রিন টাইমআউট থেকে ৩০ সেকেন্ড বা ১ মিনিট অপশন বেছে নিন।
৬. সফটওয়্যার আপডেট আছে কি না দেখে নিন
পুরোনো সিস্টেম ব্যাটারির ওপর চাপ ফেলে। সর্বশেষ আপডেট ইনস্টলের জন্য—সেটিংস > সফটওয়্যার আপডেট > চেক ফর নিউ আপডেট অপশনে যান। আবার কিছু ডিভাইসের ক্ষেত্রে সেটিংস > সিস্টেম > সিস্টেম আপডেট > চেক ফর আপডেট অপশনে যেতে হবে।
৭. ফোনকে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ থেকে রক্ষা করুন
ব্যাটারির লাইফ রক্ষা করতে ফোন রাখুন ৬৮°–৮৬° ফারেনহাইট (২০°–৩০° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায়। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ ব্যাটারির ক্ষতি করতে পারে, এমনকি বিস্ফোরণ ঘটাতেও পারে।
৮. ফোনে নেটওয়ার্ক আছে কি না যাচাই করুন
নেটওয়ার্ক না থাকলে ফোন ক্রমাগত সংকেত খুঁজতে থাকে, যা ব্যাটারি শেষ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে, তা জানতে নেটওয়ার্ক সেটিংস দেখে নিন অথবা সমস্যার সমাধানে গাইড অনুসরণ করুন।
অনেক সময় ফোনের ব্যাটারির লাইফ কমে গেলেও এ ধরনের সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হবে বা নতুন ডিভাইস কিনতে হবে।
বর্তমানে স্মার্টফোন ছাড়া দিন কল্পনা করাই কঠিন। তবে অনেকে অভিযোগ করেন, তাঁদের ফোনের ব্যাটারি খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। কিছু কৌশল অবলম্বন করলে এ সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।
যেসব কারণে ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, নিচের কারণগুলোর জন্য ফোনের চার্জ দ্রুত কমে যায়—
১. পুশ নোটিফিকেশন সীমিত করুন
প্রতিনিয়ত আসা বিভিন্ন অ্যাপের নোটিফিকেশন ব্যাটারি দ্রুত শেষ করে দেয়। এসব নোটিফিকেশন বন্ধ করতে—সেটিংস > নোটিফিকেশন (বা অ্যাপ ও নোটিফিকেশন) > অ্যাপ নোটিফিকেশনে যান। এখন নির্দিষ্ট অ্যাপ নির্বাচন করে নোটিফিকেশন বন্ধ করুন বা পছন্দমতো কাস্টমাইজ করুন।
২. লোকেশনসেবা নিয়ন্ত্রণ করুন
নির্দেশনা পেতে গুগল ম্যাপস বা ওয়েজ দরকার হলেও সব সময় লোকেশন পরিষেবা চালু থাকলে ব্যাটারি খরচ বেড়ে যায়। বন্ধ করতে—
সেটিংস > লোকেশন থেকে লোকেশন অ্যাকসেসর অপশন বন্ধ করে দিন।
অ্যাপ অনুমতি থেকে নির্দিষ্ট অ্যাপগুলোর অনুমতিও আলাদা করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৩. ব্যাকগ্রাউন্ডে চলার অনুমতি বন্ধ করুন
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেই চলে। এটি বন্ধ করতে—সেটিংস > ব্যাটারি > পাওয়ার সেভার (ব্যাটারি সেভার) মোড চালু করুন।
আবার ব্যবহার না করলেও ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু অ্যাপ স্মার্টফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে সব সময় চালু থাকে। এসব অ্যাপ চাইলেও বন্ধ করা যায় না। ফলে ব্যাটারি খরচ হতে থাকে।
৪. স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমান
উজ্জ্বল স্ক্রিন শুধু চোখের জন্য ক্ষতিকর নয়, ব্যাটারিও খরচ করে বেশি। সেটিংস > ডিসপ্লেতে (বা ডিসপ্লে > ব্রাইটনেস লেবেল) গিয়ে স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমিয়ে দিন। ডার্ক মোড বা অ্যাডাপটিভ ব্রাইটনেস চালু করলেও ফোনের চার্জ বেশিক্ষণ থাকে।
৫. স্ক্রিন টাইমআউট কমান
স্ক্রিন যত বেশি সময় অন থাকবে, ব্যাটারি তত বেশি খরচ হবে।
সেটিংস > ডিসপ্লে > স্ক্রিন টাইমআউট থেকে ৩০ সেকেন্ড বা ১ মিনিট অপশন বেছে নিন।
৬. সফটওয়্যার আপডেট আছে কি না দেখে নিন
পুরোনো সিস্টেম ব্যাটারির ওপর চাপ ফেলে। সর্বশেষ আপডেট ইনস্টলের জন্য—সেটিংস > সফটওয়্যার আপডেট > চেক ফর নিউ আপডেট অপশনে যান। আবার কিছু ডিভাইসের ক্ষেত্রে সেটিংস > সিস্টেম > সিস্টেম আপডেট > চেক ফর আপডেট অপশনে যেতে হবে।
৭. ফোনকে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ থেকে রক্ষা করুন
ব্যাটারির লাইফ রক্ষা করতে ফোন রাখুন ৬৮°–৮৬° ফারেনহাইট (২০°–৩০° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায়। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ ব্যাটারির ক্ষতি করতে পারে, এমনকি বিস্ফোরণ ঘটাতেও পারে।
৮. ফোনে নেটওয়ার্ক আছে কি না যাচাই করুন
নেটওয়ার্ক না থাকলে ফোন ক্রমাগত সংকেত খুঁজতে থাকে, যা ব্যাটারি শেষ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে, তা জানতে নেটওয়ার্ক সেটিংস দেখে নিন অথবা সমস্যার সমাধানে গাইড অনুসরণ করুন।
অনেক সময় ফোনের ব্যাটারির লাইফ কমে গেলেও এ ধরনের সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হবে বা নতুন ডিভাইস কিনতে হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে ৫টি নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ডেটা সেন্টার নির্মাণে বড় ধরনের বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে ওপেনএআই, ওরাকল ও সফটব্যাংক। ‘স্টারগেট’ নামের এই প্রকল্পে আগামী কয়েক বছরে মোট ব্যয় হতে পারে ৫০০ বিলিয়ন ডলার বা ৫০ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত।১৬ মিনিট আগে
চীনা ইলেকট্রনিকস নির্মাতা অ্যাংকর আবারও তাদের একাধিক মডেলের পাওয়ার ব্যাংক বাজার থেকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। আগুন লাগা ও অতিরিক্ত গরম হওয়ার ঝুঁকির কারণে এই রিকল বা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চালু করেছে। এবার কোম্পানিটি প্রায় ৫ লাখ ইউনিট বাজার থেকে প্রত্যাহার করবে।১৮ ঘণ্টা আগে
বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) জয়জয়কার। তবে এআইয়ের কারণে মানুষের কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আর এই বিষয়ে স্পষ্ট ও বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য দিয়েছেন ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কিছু পেশা রয়েছে যেগুলো শিগগিরই এআই দখল করবে...১৯ ঘণ্টা আগে
অ্যাপলের নতুন আইফোন ১৭ প্রো এবং ১৭ প্রো ম্যাক্স বাজারে আসার পর সাধারণত ভক্তদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। তবে এবারের মডেল ঘিরে ইতিমধ্যেই কিছু অভিযোগ সামনে এসেছে। এসব অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো—মডেলগুলোতে খুব সহজেই আঁচড় ও দাগ পড়ছে। বিশেষ করে ক্যামেরা বাম্পের ধারালো প্রান্তগুলোতে।১ দিন আগে