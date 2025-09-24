Ajker Patrika
অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হওয়ার কারণ, সমাধান কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৪
অনেক সময় ফোনের ব্যাটারির লাইফ কমে গেলেও এ ধরনের সমস্যা হয়। ছবি: অ্যাসুরিওন
বর্তমানে স্মার্টফোন ছাড়া দিন কল্পনা করাই কঠিন। তবে অনেকে অভিযোগ করেন, তাঁদের ফোনের ব্যাটারি খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। কিছু কৌশল অবলম্বন করলে এ সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

যেসব কারণে ফোনের চার্জ দ্রুত শেষ হয়

বিশেষজ্ঞদের মতে, নিচের কারণগুলোর জন্য ফোনের চার্জ দ্রুত কমে যায়—

  • অতিরিক্ত পুশ নোটিফিকেশন ও অ্যালার্ট
  • লোকেশন পরিষেবা চালু থাকা
  • ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অ্যাপ চললে।
  • ফোনের ব্রাইটনেস বেশি দিয়ে রাখলে
  • স্ক্রিন বেশি সময় জ্বলে থাকলে
  • মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা ঠিকমতো না থাকা
  • পুরোনো অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার
  • অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিবেশে ফোন রাখা
  • ব্যাটারির লাইফ কমে গেলে

১. পুশ নোটিফিকেশন সীমিত করুন

প্রতিনিয়ত আসা বিভিন্ন অ্যাপের নোটিফিকেশন ব্যাটারি দ্রুত শেষ করে দেয়। এসব নোটিফিকেশন বন্ধ করতে—সেটিংস > নোটিফিকেশন (বা অ্যাপ ও নোটিফিকেশন) > অ্যাপ নোটিফিকেশনে যান। এখন নির্দিষ্ট অ্যাপ নির্বাচন করে নোটিফিকেশন বন্ধ করুন বা পছন্দমতো কাস্টমাইজ করুন।

২. লোকেশনসেবা নিয়ন্ত্রণ করুন

নির্দেশনা পেতে গুগল ম্যাপস বা ওয়েজ দরকার হলেও সব সময় লোকেশন পরিষেবা চালু থাকলে ব্যাটারি খরচ বেড়ে যায়। বন্ধ করতে—

সেটিংস > লোকেশন থেকে লোকেশন অ্যাকসেসর অপশন বন্ধ করে দিন।

অ্যাপ অনুমতি থেকে নির্দিষ্ট অ্যাপগুলোর অনুমতিও আলাদা করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. ব্যাকগ্রাউন্ডে চলার অনুমতি বন্ধ করুন

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেই চলে। এটি বন্ধ করতে—সেটিংস > ব্যাটারি > পাওয়ার সেভার (ব্যাটারি সেভার) মোড চালু করুন।

আবার ব্যবহার না করলেও ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বেশ কিছু অ্যাপ স্মার্টফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে সব সময় চালু থাকে। এসব অ্যাপ চাইলেও বন্ধ করা যায় না। ফলে ব্যাটারি খরচ হতে থাকে।

৪. স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমান

উজ্জ্বল স্ক্রিন শুধু চোখের জন্য ক্ষতিকর নয়, ব্যাটারিও খরচ করে বেশি। সেটিংস > ডিসপ্লেতে (বা ডিসপ্লে > ব্রাইটনেস লেবেল) গিয়ে স্ক্রিনের ব্রাইটনেস কমিয়ে দিন। ডার্ক মোড বা অ্যাডাপটিভ ব্রাইটনেস চালু করলেও ফোনের চার্জ বেশিক্ষণ থাকে।

৫. স্ক্রিন টাইমআউট কমান

স্ক্রিন যত বেশি সময় অন থাকবে, ব্যাটারি তত বেশি খরচ হবে।

সেটিংস > ডিসপ্লে > স্ক্রিন টাইমআউট থেকে ৩০ সেকেন্ড বা ১ মিনিট অপশন বেছে নিন।

৬. সফটওয়্যার আপডেট আছে কি না দেখে নিন

পুরোনো সিস্টেম ব্যাটারির ওপর চাপ ফেলে। সর্বশেষ আপডেট ইনস্টলের জন্য—সেটিংস > সফটওয়্যার আপডেট > চেক ফর নিউ আপডেট অপশনে যান। আবার কিছু ডিভাইসের ক্ষেত্রে সেটিংস > সিস্টেম > সিস্টেম আপডেট > চেক ফর আপডেট অপশনে যেতে হবে।

৭. ফোনকে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ থেকে রক্ষা করুন

ব্যাটারির লাইফ রক্ষা করতে ফোন রাখুন ৬৮°–৮৬° ফারেনহাইট (২০°–৩০° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায়। অতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা পরিবেশ ব্যাটারির ক্ষতি করতে পারে, এমনকি বিস্ফোরণ ঘটাতেও পারে।

৮. ফোনে নেটওয়ার্ক আছে কি না যাচাই করুন

নেটওয়ার্ক না থাকলে ফোন ক্রমাগত সংকেত খুঁজতে থাকে, যা ব্যাটারি শেষ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হচ্ছে, তা জানতে নেটওয়ার্ক সেটিংস দেখে নিন অথবা সমস্যার সমাধানে গাইড অনুসরণ করুন।

অনেক সময় ফোনের ব্যাটারির লাইফ কমে গেলেও এ ধরনের সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ব্যাটারি পরিবর্তন করতে হবে বা নতুন ডিভাইস কিনতে হবে।

