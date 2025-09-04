Ajker Patrika
টিকটক ভিডিওর আদর্শ দৈর্ঘ্য কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ০৩
ভিউ এবং এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য আপনার কনটেন্টের জন্য আদর্শ দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত তা জানা জরুরি। ছবি: সিনেট
বিশ্বব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়া জগতের শীর্ষে অবস্থান করছে টিকটক। প্রতিদিন লাখ লাখ ব্যবহারকারী এই প্ল্যাটফর্মে নতুন নতুন কনটেন্ট তৈরি ও শেয়ার করছেন। এত বিপুল ভিডিওর ভিড়ে দর্শকের নজর কাড়তে হলে কেবল কনটেন্ট ভালো হলেই চলবে না, কৌশলী পরিকল্পনা ও সঠিক উপস্থাপনও দরকার। আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী টিকটকের দৈর্ঘ্যও ঠিক করা প্রয়োজন।

টিকটক আপনাকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ভিডিও তৈরি করার সুযোগ দেয়, তবে প্রতিটি দৈর্ঘ্য সব পরিস্থিতির জন্য ভালো কাজ করে না। ভিউ এবং এনগেজমেন্ট বাড়ানোর জন্য আপনার কনটেন্টের জন্য আদর্শ দৈর্ঘ্য কত হওয়া উচিত তা জানা জরুরি।

আদর্শ টিকটক ভিডিওর দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত গবেষণা

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সোশ্যালবু (SocialBu)-এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ২১-৩৪ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হওয়ার জন্য উপযোগী।

এদিকে সোশ্যালইনসাইডার (Socialinsider)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৯০-১২০ সেকেন্ডের ভিডিও সবচেয়ে বেশি ভিউ ও এনগেজমেন্ট পায়।

টিকটক শুরু থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখন ব্যবহারকারীরা একটু বেশি গভীরতাযুক্ত দীর্ঘ ভিডিও বেশি পছন্দ করছেন।

যদি আপনি অ্যাপে ভিডিও ধারণ করেন, তাহলে আপনি কিছু পূর্বনির্ধারিত সময়ের অপশন দেখতে পাবেন: ১৫ সেকেন্ড, ৬০ সেকেন্ড ও ১০ মিনিট।

আর যদি এর চেয়েও দীর্ঘ ভিডিও (১৫ মিনিট বা ৬০ মিনিট) তৈরি করতে চান, তাহলে সাধারণত আপনাকে আগেই রেকর্ড করা ভিডিও ডিভাইস থেকে আপলোড করতে হবে।

ভিডিওর দৈর্ঘ্য কেন গুরুত্বপূর্ণ

১. মনোযোগের সময় ও এনগেজমেন্ট

টিকটক দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য পরিচিত। দৈনিক গড়ে ব্যবহারকারীরা প্রায় ৯৫ মিনিট অ্যাপে ব্যয় করেন এবং অনেক সময় ভিডিওগুলোর দিকে মনোযোগ না দিয়েই স্ক্রল করতে থাকেন। তাই যদি আপনি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতেই মূল কথা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই।

২. দর্শকের পছন্দ

বিভিন্ন দর্শকের ভিডিও দৈর্ঘ্যের পছন্দ ভিন্ন। ৫০০-এর নিচে ফলোয়ার থাকা অ্যাকাউন্ট সাধারণত ৩৫ সেকেন্ডের ভিডিও তৈরি করে। ৫০ হাজারের বেশি ফলোয়ার থাকা অ্যাকাউন্ট প্রায় ৫৫ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও বানায়। এই প্রবণতা দেখায় যে, আপনি যখন একটি নিবেদিত দর্শকগোষ্ঠী তৈরি করেন, তখন তারা দীর্ঘ সময় ধরে কনটেন্ট দেখার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

টিকটক
