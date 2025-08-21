পিক্সেল ১০ সিরিজসহ গুগলের নতুন পণ্যের ঘোষণা, দাম ও ফিচার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নিজেদের তৈরি নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি ঘোষণা দিতে প্রতিবছরই ‘মেড বাই গুগল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গুগল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এবারের ‘মেইড বাই গুগল’ ইভেন্টটি ছিল একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী। ক্যালিফোর্নিয়ার মঞ্চ আর স্লাইড-ভিত্তিক উপস্থাপনার বদলে এবারের আয়োজন ছিল অনেকটাই একটি বৈচিত্র্যময় টক শোর মতো, যেখানে উপস্থাপক জিমি ফ্যালনের সঙ্গে নতুন পিক্সেল ডিভাইস ও স্মার্ট প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেন সেলিব্রিটি ও গুগল নির্বাহীরা। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ইভেন্টটি শুরু হয়।
তবে বিনোদনের মোড়কে মোড়ানো হলেও মূল আকর্ষণ ছিল হার্ডওয়্যার–নতুন ফোন, স্মার্টওয়াচ, ইয়ারবাডস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গুগলের জেমিনি এআই।
গুগল এবার ঘোষণা দিয়েছে পিক্সেল ১০ সিরিজের তিনটি স্মার্টফোন—পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো এবং পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল। তিনটি ফোনেই ব্যবহৃত হয়েছে গুগলের নিজস্ব টেনসর জি৫ চিপ, যা এআই-ভিত্তিক স্মার্ট ফিচারের জন্য তৈরি। এ ছাড়া নতুন ফোল্ডেবল ফোন পিক্সেল প্রো ফোল্ডও উন্মোচন করেছে গুগল। পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল মডেলগুলোর প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে এবং শিপিং শুরু হবে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে। পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড মডেলটির প্রি-অর্ডারও শুরু হয়েছে, তবে শিপিং শুরু হবে ৯ অক্টোবরে।
গুগল পিক্সেল ১০
গুগল পিক্সেল ১০ হলো গুগলের ২০২৫ সালের নতুন স্মার্টফোন লাইনের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মডেল, তবে এটি কোনোভাবেই কম ফিচারযুক্ত নয়। ফোনটি চালিত হচ্ছে গুগলের সর্বশেষ টেনসর জি৫ চিপে, যার ফলে এতে রয়েছে উন্নত অন-ডিভাইস অনুবাদ ও জেমিনাই লাইভ সুবিধা। এর ৬ দশমিক ৩ ইঞ্চির উজ্জ্বল ও মসৃণ ডিসপ্লে আগের মডেলের তুলনায় আরও উন্নত হয়েছে।
ফোনটির ডুয়েল-ক্যামেরা সিস্টেম এখন আরও উন্নত হয়েছে, বিশেষ করে কম আলোতেও ভালো মানের ছবি তোলার জন্য। গুগলের নিজস্ব মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহারে ছবির মান আরও পরিপূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিকঠাক হয়, যা পিক্সেল সিরিজের ফটোগ্রাফি দক্ষতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর দাম শুরু হবে ৭৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৬ হাজার ৯৫৩ টাকা) থেকে।
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো হলো ২০২৫ সালের পিক্সেল সিরিজের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও ফিচার-পূর্ণ স্মার্টফোন, যা উন্নত পারফরম্যান্স ও আধুনিক ডিজাইনের একটি নিখুঁত মিশ্রণ। এতে রয়েছে ৬ দশমিক ৩ ইঞ্চির ওএলইডি ডিসপ্লে, যা আগের মডেলের তুলনায় আরও বেশি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
উন্নত উপকরণে তৈরি এই মডেল এখন আরও টেকসই ও প্রিমিয়াম অনুভূতির। এতে যুক্ত হয়েছে ট্রিপল-লেন্স ক্যামেরা সেটআপ—ওয়াইড, একটি আলট্রা-ওয়াইড এবং নতুন যুক্ত হওয়া ৫ এক্স টেলিফটো লেন্স, যা দীর্ঘ দূরত্বের ছবিও স্পষ্টভাবে ধারণ করতে পারে। ফোনটি এআই নির্ভর ফিচার যেমন জেমিনাই লাইভ ও কনটেক্সট-অ্যাওয়ার ক্যামেরা সাজেশন দিয়ে সমৃদ্ধ। প্রো মডেলের দাম শুরু ৯৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার ২২২ টাকা)।
এটি পাওয়া যাবে অবসিডিয়ান, মুনস্টোন, পোর্সেলিন ও জেড রঙে পাওয়া যাবে।
পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল
পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল মডেলটি এই সিরিজের সর্বোচ্চ ফিচারসমৃদ্ধ ফোন। এতে রয়েছে ৬ দশমিক ৮ ইঞ্চির কিউএইচডি+ ডিসপ্লে, বেশি র্যাম, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং উন্নত ভিডিও স্টেবিলাইজেশন সুবিধা। যারা বড় স্ক্রিনে ভিডিও স্ট্রিমিং, গেমিং বা মাল্টিটাস্কিং করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই ফোন।
এর দাম শুরু ১ হাজার ১৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৯১ টাকা) এবং এর ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ২৫৬ জিবি থেকে শুরু হচ্ছে। তিনটি ফোনই বাজারে আসবে ২৮ আগস্ট এবং পাওয়া যাবে অবসিডিয়ান, মুনস্টোন, পোর্সেলিন ও জেড রঙে।
পিক্সেল প্রো ফোল্ড মডেল
গুগল এবারের ফোল্ডেবল ফোন পিক্সেল প্রো ফোল্ড। এই ফোন একটি পূর্ণাঙ্গ ফোল্ডেবল ডিভাইস, যার ভেতরের ওএলইডি ডিসপ্লে ৮ ইঞ্চি এবং বাইরের ডিসপ্লে ৬ দশমিক ৪ ইঞ্চি, দুটোই ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট সমর্থন করে। এতে রয়েছে পিক্সেল ১০ প্রো-এর মতো ট্রিপল ক্যামেরা, যার মধ্যে ৫ এক্স টেলিফটো লেন্সও রয়েছে, যা অন্যান্য ফোল্ডেবল ডিভাইসে সচরাচর দেখা যায় না। এটি প্রথম ফোল্ডেবল ফোন, যার ওয়াটারপ্রুফ রেটিং রয়েছে। এই ফোনের দাম ১ হাজার ৭৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার ২৯৭ টাকা)।
পিক্সেল ওয়াচ ৪
নতুন ঘোষণা এসেছে পিক্সেল ওয়াচ ৪ নিয়েও। গুগল জানিয়েছে, এটি আগের চেয়ে ১০ শতাংশ বড় ডিসপ্লে নিয়ে এসেছে এবং প্রায় বেজেললেস এই ডিসপ্লে ৫০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল (৩,০০০ নিটস পর্যন্ত)। এর সঙ্গে রয়েছে উন্নত অ্যান্ড্রয়েড ১৬ ইউআই, যা আরও মসৃণ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। চার্জিং সময়ও অনেক কমে এসেছে—মাত্র ১৫ মিনিটেই ৫০ শতাংশ চার্জ নেওয়া যায়। ফিটবিটের সঙ্গে এআই সমন্বয়ে উন্নত হার্ট রেট মনিটরিং, নিখুঁত ঘুম পর্যবেক্ষণ এবং আরও নির্ভুল জিপিএস ট্র্যাকিং যুক্ত হয়েছে, যা বিশেষভাবে দৌড়বিদ ও সাইক্লিস্টদের জন্য উপকারী হবে।
পিক্সেল বাডস ২ এ
গুগল তাদের নতুন এন্ট্রি-লেভেল ইয়ারবাড পিক্সেল বাডস ২ এ-ও উন্মোচন করেছে। এই ইয়ারবাডে রয়েছে উন্নত অ্যাকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন, টেনসর এ১ চিপ, যা অডিওকে আরও রিচ ও পরিষ্কার করে তোলে। এটি রিয়েল-টাইমে শব্দ প্রসেস করতে সক্ষম, ফলে পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ বাতিল করতে পারে। এতে রয়েছে জেমিনাই লাইভ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিচার। দাম ১২৯ দশমিক ৯৯ মার্কিন ডলার এবং পাওয়া যাবে হ্যাজেল ও আইরিস রঙে।
গুগলের প্রথম ম্যাগনেটিক ওয়্যাররেস চার্জার
গুগল সম্প্রতি তাদের নতুন পিক্সেল স্ন্যাপ প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট এক্সেসরিজগুলো ঘোষণা করেছে। এগুলো মূলত পিক্সেল ১০ সিরিজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পিক্সেল স্ন্যাপ মূলত একটি ম্যাগনেটিক ওয়ারলেস চার্জিং ও এক্সেসরিজ ইকোসিস্টেম, যা কিউ ২ স্ট্যান্ডার্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী সহজেই ম্যাগনেটিকভাবে ফোন ও চার্জারকে যুক্ত করে নির্ভুল ও দ্রুত চার্জিং উপভোগ করতে পারবেন।
পিক্সেল স্ন্যাপে গুগল কয়েকটি আকর্ষণীয় পণ্য লঞ্চ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ চার্জার, যা ১৫ ওয়াট থেকে ২৫ ওয়াট পর্যন্ত ওয়্যারলেস চার্জিং সক্ষমতা দেয় এবং দাম শুরু ৩৯ দশমিক ৯৯ ডলার থেকে। এ ছাড়া রয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ চার্জার উইথ স্ট্যান্ড, যা চার্জিংয়ের সঙ্গে ফোনটি স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা দেয়, দাম ৬৯ দশমিক ৯৯ ডলার। ব্যবহারকারীদের সহজে ধরার জন্য পিক্সেলস্ন্যাপ রিং স্ট্যান্ড নামের একটি ম্যাগনেটিক রিং স্ট্যান্ডও পাওয়া যাচ্ছে, যার দাম ২৯ দশমিক ৯৯ ডলার।
অতিরিক্তভাবে, কিউ ২ ও ম্যাগনেটিক সাপোর্টসহ পিক্সেলস্ন্যাপ কেস ফোনকে চার্জার বা অন্যান্য এক্সেসরিজের সঙ্গে সহজে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, যার দাম ৪৯ দশমিক ৯৯ ডলার থেকে শুরু। তা ছাড়া, পিক্সেল ফ্লেক্স ডুয়াল পোর্ট ৬৭ ডব্লিউ ইউএসবি-সি ফাস্ট চার্জার দিয়ে একই সময়ে দুটি ডিভাইস দ্রুত চার্জ করা যায়, দাম ৫৯ দশমিক ৯৯ ডলার।
জেমেনি আপডেট
হার্ডওয়্যারের বাইরেও এবারের ইভেন্টে গুগল তার জেমিনাই এআই নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছে। গুগলের লক্ষ্য, জেমিনাইকে শুধু প্রশ্নের জবাবদাতা নয়, বরং একটি এজেন্টিক এআই হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে এটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন আগে থেকে বুঝে কাজ করে ফেলবে। এটি ব্যবহারকারীর ক্যালেন্ডার, মেসেজ এবং অন্যান্য অ্যাপ থেকে তথ্য নিয়ে প্রাসঙ্গিক সাহায্য দেবে। পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল কেনা ব্যবহারকারীরা এক বছরের গুগল এআই প্লাস সাবস্ক্রিপশন ফ্রি পাবেন।
জেমিনির এক নতুন ফিচার ‘ম্যাজিক কিউ’ও ডিভাইসগুলোতে যুক্ত হয়েছে। এই ফিচার ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য বুঝে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সামনে নিয়ে আসে, যেমন—কোনো বন্ধুর ফ্লাইট কখন নামবে জানতে চাইলে, এটি ক্যালেন্ডার থেকে সেই তথ্য খুঁজে এনে দেখাবে। সবকিছুই অন-ডিভাইসে প্রসেস হয়, ফলে প্রাইভেসি বজায় থাকে।
ক্যামেরা কোচ
জেমিনি ছাড়াও ‘ক্যামেরা কোচ’ নামে নতুন এআই ফিচার যুক্ত হয়েছে গুগলের ক্যামেরা অ্যাপে। এটি ছবি তোলার সময় নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে, যেন সেরা কম্পোজিশন ও আলোতে ছবি তোলা যায়। এমনকি, ছবি তোলার পরেও আপনি চাইলে আলোর মাত্রা বা ফ্রেমিং ভয়েস কমান্ড দিয়ে ঠিক করে নিতে পারবেন। যারা ইনস্টাগ্রাম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই ফিচার বিশেষভাবে সহায়ক হবে।
তথ্যসূত্র: ম্যাশাবল ও দ্য ভার্জ
নিজেদের তৈরি নতুন পণ্য ও প্রযুক্তি ঘোষণা দিতে প্রতিবছরই ‘মেড বাই গুগল’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গুগল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এবারের ‘মেইড বাই গুগল’ ইভেন্টটি ছিল একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী। ক্যালিফোর্নিয়ার মঞ্চ আর স্লাইড-ভিত্তিক উপস্থাপনার বদলে এবারের আয়োজন ছিল অনেকটাই একটি বৈচিত্র্যময় টক শোর মতো, যেখানে উপস্থাপক জিমি ফ্যালনের সঙ্গে নতুন পিক্সেল ডিভাইস ও স্মার্ট প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেন সেলিব্রিটি ও গুগল নির্বাহীরা। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ইভেন্টটি শুরু হয়।
তবে বিনোদনের মোড়কে মোড়ানো হলেও মূল আকর্ষণ ছিল হার্ডওয়্যার–নতুন ফোন, স্মার্টওয়াচ, ইয়ারবাডস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গুগলের জেমিনি এআই।
গুগল এবার ঘোষণা দিয়েছে পিক্সেল ১০ সিরিজের তিনটি স্মার্টফোন—পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো এবং পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল। তিনটি ফোনেই ব্যবহৃত হয়েছে গুগলের নিজস্ব টেনসর জি৫ চিপ, যা এআই-ভিত্তিক স্মার্ট ফিচারের জন্য তৈরি। এ ছাড়া নতুন ফোল্ডেবল ফোন পিক্সেল প্রো ফোল্ডও উন্মোচন করেছে গুগল। পিক্সেল ১০, পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল মডেলগুলোর প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে এবং শিপিং শুরু হবে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে। পিক্সেল ১০ প্রো ফোল্ড মডেলটির প্রি-অর্ডারও শুরু হয়েছে, তবে শিপিং শুরু হবে ৯ অক্টোবরে।
গুগল পিক্সেল ১০
গুগল পিক্সেল ১০ হলো গুগলের ২০২৫ সালের নতুন স্মার্টফোন লাইনের সবচেয়ে সাশ্রয়ী মডেল, তবে এটি কোনোভাবেই কম ফিচারযুক্ত নয়। ফোনটি চালিত হচ্ছে গুগলের সর্বশেষ টেনসর জি৫ চিপে, যার ফলে এতে রয়েছে উন্নত অন-ডিভাইস অনুবাদ ও জেমিনাই লাইভ সুবিধা। এর ৬ দশমিক ৩ ইঞ্চির উজ্জ্বল ও মসৃণ ডিসপ্লে আগের মডেলের তুলনায় আরও উন্নত হয়েছে।
ফোনটির ডুয়েল-ক্যামেরা সিস্টেম এখন আরও উন্নত হয়েছে, বিশেষ করে কম আলোতেও ভালো মানের ছবি তোলার জন্য। গুগলের নিজস্ব মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহারে ছবির মান আরও পরিপূর্ণ ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিকঠাক হয়, যা পিক্সেল সিরিজের ফটোগ্রাফি দক্ষতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর দাম শুরু হবে ৭৯৯ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯৬ হাজার ৯৫৩ টাকা) থেকে।
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো
গুগল পিক্সেল ১০ প্রো হলো ২০২৫ সালের পিক্সেল সিরিজের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ও ফিচার-পূর্ণ স্মার্টফোন, যা উন্নত পারফরম্যান্স ও আধুনিক ডিজাইনের একটি নিখুঁত মিশ্রণ। এতে রয়েছে ৬ দশমিক ৩ ইঞ্চির ওএলইডি ডিসপ্লে, যা আগের মডেলের তুলনায় আরও বেশি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
উন্নত উপকরণে তৈরি এই মডেল এখন আরও টেকসই ও প্রিমিয়াম অনুভূতির। এতে যুক্ত হয়েছে ট্রিপল-লেন্স ক্যামেরা সেটআপ—ওয়াইড, একটি আলট্রা-ওয়াইড এবং নতুন যুক্ত হওয়া ৫ এক্স টেলিফটো লেন্স, যা দীর্ঘ দূরত্বের ছবিও স্পষ্টভাবে ধারণ করতে পারে। ফোনটি এআই নির্ভর ফিচার যেমন জেমিনাই লাইভ ও কনটেক্সট-অ্যাওয়ার ক্যামেরা সাজেশন দিয়ে সমৃদ্ধ। প্রো মডেলের দাম শুরু ৯৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার ২২২ টাকা)।
এটি পাওয়া যাবে অবসিডিয়ান, মুনস্টোন, পোর্সেলিন ও জেড রঙে পাওয়া যাবে।
পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল
পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল মডেলটি এই সিরিজের সর্বোচ্চ ফিচারসমৃদ্ধ ফোন। এতে রয়েছে ৬ দশমিক ৮ ইঞ্চির কিউএইচডি+ ডিসপ্লে, বেশি র্যাম, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি এবং উন্নত ভিডিও স্টেবিলাইজেশন সুবিধা। যারা বড় স্ক্রিনে ভিডিও স্ট্রিমিং, গেমিং বা মাল্টিটাস্কিং করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই ফোন।
এর দাম শুরু ১ হাজার ১৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার ৪৯১ টাকা) এবং এর ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ২৫৬ জিবি থেকে শুরু হচ্ছে। তিনটি ফোনই বাজারে আসবে ২৮ আগস্ট এবং পাওয়া যাবে অবসিডিয়ান, মুনস্টোন, পোর্সেলিন ও জেড রঙে।
পিক্সেল প্রো ফোল্ড মডেল
গুগল এবারের ফোল্ডেবল ফোন পিক্সেল প্রো ফোল্ড। এই ফোন একটি পূর্ণাঙ্গ ফোল্ডেবল ডিভাইস, যার ভেতরের ওএলইডি ডিসপ্লে ৮ ইঞ্চি এবং বাইরের ডিসপ্লে ৬ দশমিক ৪ ইঞ্চি, দুটোই ১২০ হার্টজ রিফ্রেশ রেট সমর্থন করে। এতে রয়েছে পিক্সেল ১০ প্রো-এর মতো ট্রিপল ক্যামেরা, যার মধ্যে ৫ এক্স টেলিফটো লেন্সও রয়েছে, যা অন্যান্য ফোল্ডেবল ডিভাইসে সচরাচর দেখা যায় না। এটি প্রথম ফোল্ডেবল ফোন, যার ওয়াটারপ্রুফ রেটিং রয়েছে। এই ফোনের দাম ১ হাজার ৭৯৯ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার ২৯৭ টাকা)।
পিক্সেল ওয়াচ ৪
নতুন ঘোষণা এসেছে পিক্সেল ওয়াচ ৪ নিয়েও। গুগল জানিয়েছে, এটি আগের চেয়ে ১০ শতাংশ বড় ডিসপ্লে নিয়ে এসেছে এবং প্রায় বেজেললেস এই ডিসপ্লে ৫০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল (৩,০০০ নিটস পর্যন্ত)। এর সঙ্গে রয়েছে উন্নত অ্যান্ড্রয়েড ১৬ ইউআই, যা আরও মসৃণ পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে। চার্জিং সময়ও অনেক কমে এসেছে—মাত্র ১৫ মিনিটেই ৫০ শতাংশ চার্জ নেওয়া যায়। ফিটবিটের সঙ্গে এআই সমন্বয়ে উন্নত হার্ট রেট মনিটরিং, নিখুঁত ঘুম পর্যবেক্ষণ এবং আরও নির্ভুল জিপিএস ট্র্যাকিং যুক্ত হয়েছে, যা বিশেষভাবে দৌড়বিদ ও সাইক্লিস্টদের জন্য উপকারী হবে।
পিক্সেল বাডস ২ এ
গুগল তাদের নতুন এন্ট্রি-লেভেল ইয়ারবাড পিক্সেল বাডস ২ এ-ও উন্মোচন করেছে। এই ইয়ারবাডে রয়েছে উন্নত অ্যাকটিভ নয়েজ ক্যানসেলেশন, টেনসর এ১ চিপ, যা অডিওকে আরও রিচ ও পরিষ্কার করে তোলে। এটি রিয়েল-টাইমে শব্দ প্রসেস করতে সক্ষম, ফলে পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ বাতিল করতে পারে। এতে রয়েছে জেমিনাই লাইভ ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিচার। দাম ১২৯ দশমিক ৯৯ মার্কিন ডলার এবং পাওয়া যাবে হ্যাজেল ও আইরিস রঙে।
গুগলের প্রথম ম্যাগনেটিক ওয়্যাররেস চার্জার
গুগল সম্প্রতি তাদের নতুন পিক্সেল স্ন্যাপ প্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট এক্সেসরিজগুলো ঘোষণা করেছে। এগুলো মূলত পিক্সেল ১০ সিরিজের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পিক্সেল স্ন্যাপ মূলত একটি ম্যাগনেটিক ওয়ারলেস চার্জিং ও এক্সেসরিজ ইকোসিস্টেম, যা কিউ ২ স্ট্যান্ডার্ডের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী সহজেই ম্যাগনেটিকভাবে ফোন ও চার্জারকে যুক্ত করে নির্ভুল ও দ্রুত চার্জিং উপভোগ করতে পারবেন।
পিক্সেল স্ন্যাপে গুগল কয়েকটি আকর্ষণীয় পণ্য লঞ্চ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ চার্জার, যা ১৫ ওয়াট থেকে ২৫ ওয়াট পর্যন্ত ওয়্যারলেস চার্জিং সক্ষমতা দেয় এবং দাম শুরু ৩৯ দশমিক ৯৯ ডলার থেকে। এ ছাড়া রয়েছে পিক্সেলস্ন্যাপ চার্জার উইথ স্ট্যান্ড, যা চার্জিংয়ের সঙ্গে ফোনটি স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা দেয়, দাম ৬৯ দশমিক ৯৯ ডলার। ব্যবহারকারীদের সহজে ধরার জন্য পিক্সেলস্ন্যাপ রিং স্ট্যান্ড নামের একটি ম্যাগনেটিক রিং স্ট্যান্ডও পাওয়া যাচ্ছে, যার দাম ২৯ দশমিক ৯৯ ডলার।
অতিরিক্তভাবে, কিউ ২ ও ম্যাগনেটিক সাপোর্টসহ পিক্সেলস্ন্যাপ কেস ফোনকে চার্জার বা অন্যান্য এক্সেসরিজের সঙ্গে সহজে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়, যার দাম ৪৯ দশমিক ৯৯ ডলার থেকে শুরু। তা ছাড়া, পিক্সেল ফ্লেক্স ডুয়াল পোর্ট ৬৭ ডব্লিউ ইউএসবি-সি ফাস্ট চার্জার দিয়ে একই সময়ে দুটি ডিভাইস দ্রুত চার্জ করা যায়, দাম ৫৯ দশমিক ৯৯ ডলার।
জেমেনি আপডেট
হার্ডওয়্যারের বাইরেও এবারের ইভেন্টে গুগল তার জেমিনাই এআই নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়েছে। গুগলের লক্ষ্য, জেমিনাইকে শুধু প্রশ্নের জবাবদাতা নয়, বরং একটি এজেন্টিক এআই হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে এটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজন আগে থেকে বুঝে কাজ করে ফেলবে। এটি ব্যবহারকারীর ক্যালেন্ডার, মেসেজ এবং অন্যান্য অ্যাপ থেকে তথ্য নিয়ে প্রাসঙ্গিক সাহায্য দেবে। পিক্সেল ১০ প্রো ও পিক্সেল ১০ প্রো এক্সএল কেনা ব্যবহারকারীরা এক বছরের গুগল এআই প্লাস সাবস্ক্রিপশন ফ্রি পাবেন।
জেমিনির এক নতুন ফিচার ‘ম্যাজিক কিউ’ও ডিভাইসগুলোতে যুক্ত হয়েছে। এই ফিচার ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য বুঝে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সামনে নিয়ে আসে, যেমন—কোনো বন্ধুর ফ্লাইট কখন নামবে জানতে চাইলে, এটি ক্যালেন্ডার থেকে সেই তথ্য খুঁজে এনে দেখাবে। সবকিছুই অন-ডিভাইসে প্রসেস হয়, ফলে প্রাইভেসি বজায় থাকে।
ক্যামেরা কোচ
জেমিনি ছাড়াও ‘ক্যামেরা কোচ’ নামে নতুন এআই ফিচার যুক্ত হয়েছে গুগলের ক্যামেরা অ্যাপে। এটি ছবি তোলার সময় নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে, যেন সেরা কম্পোজিশন ও আলোতে ছবি তোলা যায়। এমনকি, ছবি তোলার পরেও আপনি চাইলে আলোর মাত্রা বা ফ্রেমিং ভয়েস কমান্ড দিয়ে ঠিক করে নিতে পারবেন। যারা ইনস্টাগ্রাম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য এই ফিচার বিশেষভাবে সহায়ক হবে।
তথ্যসূত্র: ম্যাশাবল ও দ্য ভার্জ
এশিয়ার ধনী পরিবার ও ফ্যামিলি অফিসগুলো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। ডিজিটাল সম্পদের প্রতি আশাবাদ, মূলধারায় গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অনুকূল নিয়ন্ত্রক নীতিমালার কারণে এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।৩২ মিনিট আগে
কনটেন্ট নির্মাতারা অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে টিকটকে ভিডিও তৈরি করেন। তবে টিকটকে সফল হতে হলে শুধু ভালো ভিডিও তৈরি করলেই হবে না, জানতে হবে এর অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে। অ্যালগরিদম বোঝা মানে হলো, আপনি জানেন কোন কনটেন্ট কখন ও কীভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত।৭ ঘণ্টা আগে
আজ রাতেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গুগলের বছরের সবচেয়ে বড় আয়োজন। এতে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন হতে যাচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত পিক্সেল ১০ সিরিজ, নতুন স্মার্টঘড়ি পিক্সেল ওয়াচ ৪ এবং ইয়ারবাড পিক্সেল বাডস ২ এ। গত কয়েক সপ্তাহে একের পর এক ফাঁস হওয়া তথ্য ও গুজবের মধ্য দিয়ে আগেভাগেই অনেক কিছু জানা গেছে, তবে আজ রাতের১ দিন আগে
বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে শামিল হতে চান অনেকেই। তবে চমকপ্রদ বিষয় হলো–এই সোলার প্যানেলই জাতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা সিআইএসএ (CISA) সম্প্রতি জানিয়েছে, টেক্সাসভিত্তিক কোম্পানি ইজি ৪ ইলেক১ দিন আগে