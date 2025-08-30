ঘণ্টায় ৪৭২.৪১ কিলোমিটার গতির রেকর্ড গড়ল বিওয়াইডির বৈদ্যুতিক গাড়ি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নিউ এনার্জি ভেহিকল (এনইভি) উৎপাদক বিওয়াইডি (BYD) তাদের প্রিমিয়াম সাব-ব্র্যান্ড ইয়াংওয়াংয়ের মাধ্যমে অনন্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড স্থাপন করেছে ইয়াংওয়াংয়ের ইউ ৯ ট্র্যাক সংস্করণ। চলতি মাসের শুরুর দিকে জার্মানির এটিপি টেস্ট ট্র্যাকে ঘণ্টায় ৪৭২ দশমিক ৪১ কিলোমিটার (২৯৩ দশমিক ৫৪ মাইল) গতির অনন্য মাইলফলক অর্জন করে গাড়িটি।
গাড়িটিতে বিশ্বের প্রথম বহুলভাবে উৎপাদিত ১ হাজার ২০০ ভোল্ট আলট্রা-হাই ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ট্র্যাকের এক্সট্রিম অবস্থায়ও পারফরম্যান্স অপ্টিমাইজ রাখতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনী ডিজাইনের ভেহিকল থার্মাল ম্যানেজমেন্ট সলিউশন ব্যবহার করা হয়েছে।
গাড়িটির ই৪ পাওয়ারট্রেইন বিশ্বের প্রথম কোয়াড-মোটর প্ল্যাটফর্ম, যেখানে ৩০ হাজার আরপিএম (রেভল্যুশনস পার মিনিট) হাইপারফরম্যান্স মোটর ব্যবহার করা হয়েছে, যার প্রতিটি ৫৫৫ কিলোওয়াট পিক পাওয়ার আউটপুট উৎপন্ন করতে সক্ষম।
মোট ৩ হাজার পিএসের (হর্সপাওয়ার) চেয়েও বেশি পাওয়ার আউটপুটসহ গাড়িটি অসাধারণ পাওয়ার-টু-ওয়েট রেশিও ১ হাজার ২১৭ পিএস/টি (হর্সপাওয়ার/টন) অর্জন করে। এই পাওয়ারট্রেইন গাড়িটিকে ১ হাজার ২৮৮ হর্সপাওয়ার এবং ১ হাজার ৬৮০ এনএম (নিউটন-মিটার) অব টর্ক উৎপন্ন করার সক্ষমতা প্রদান করে, যা গাড়িটিকে মাত্র ২ দশমিক ৩৬ সেকেন্ডে শূন্য থেকে ১০০ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতিতে পৌঁছাতে সক্ষম করে তোলে।
গত বছরের আগস্টে ইয়াংওয়াং ইউ ৯ ট্র্যাক টেস্টিংয়ের সময় ৩৭৫ দশমিক ১২ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতিতে পৌঁছায় এবং অক্টোবর মাসে ৩৯১ দশমিক ৯৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতি অর্জন করে। রেকর্ড-ব্রেকিং এই গতিগুলো চীনের উচ্চগতিসম্পন্ন রেলের ৩৫০ কিলোমিটার/ঘণ্টা গতিকেও অতিক্রম করে যায়।
এ অর্জন সম্পর্কে বিওয়াইডি বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার ইমতিয়াজ নওশের বলেন, ‘এটি কেবল গতির বিষয় নয়, এটি আমাদের ভবিষ্যতের দিকেও এগিয়ে যাওয়া। এই অর্জন প্রযুক্তি ও উচ্চগতির পারফরম্যান্সের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিওয়াইডির প্রতিশ্রুতির বিষয়টি তুলে ধরে। এটি বৈশ্বিক অটোমোটিভ খাতে নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে।’
এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে বিওয়াইডির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ভিজিট করুন।
