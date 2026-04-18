ব্যাপক ছাঁটাইয়ের পথে মেটা, আগামী মাসে চাকরি থাকবে না ৮০০০ কর্মীর

চলতি বছরে বড় আকারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করেছে টেক জায়ান্ট মেটা। আর এর প্রথম ধাপটি শুরু হতে যাচ্ছে আগামী মাসে। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০ মে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে কয়েক দফায় চলবে।
তিন সূত্রের কথা উল্লেখ করে রয়টার্সের ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেটা প্রথম ধাপে বিশ্বজুড়ে মোট কর্মীবাহিনীর প্রায় ১০ শতাংশ বা প্রায় ৮ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে।
রয়টার্সকে ওই তিন সূত্র আরও জানান, বছরের দ্বিতীয়ার্ধেও আরও কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। তবে সেই ছাঁটাইয়ের তারিখ এবং কতজন ছাঁটাই হতে পারে সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সক্ষমতা পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে মেটা কর্তৃপক্ষ তাদের এই পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে পারে বলেও উল্লেখ করেন তাঁরা।
গত মাসে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, মেটা তাদের মোট কর্মীবাহিনীর ২০ শতাংশ বা তার বেশি কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। তবে ছাঁটাইয়ের সময় বা পরিধি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি মেটা কর্তৃপক্ষ।
বর্তমানে এআই প্রযুক্তিতে হাজার হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগ করছেন মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে চান। চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় কোম্পানিগুলোতে বিশেষ করে প্রযুক্তি খাতে এ ধরনের পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
অনুরূপভাবে অ্যামাজন ডটকমও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ৩০ হাজার করপোরেট কর্মী ছাঁটাই করেছে, যা তাদের মোট ‘হোয়াইট-কলার’ বা দাপ্তরিক কর্মীদের প্রায় ১০ শতাংশ। অন্যদিকে গত ফেব্রুয়ারিতে ফিনটেক কোম্পানি ‘ব্লক’ তাদের প্রায় অর্ধেক কর্মী ছাঁটাই করে। উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নির্বাহীরা এআই ব্যবহারের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তি খাতের কর্মী ছাঁটাই পর্যবেক্ষণকারী ওয়েবসাইট ‘লেঅফস ডট এফওয়াইআই’ (Layoffs. fyi)-এর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৭৩ হাজার ২১২ জন কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার।
২০২২ সালের শেষ দিকে এবং ২০২৩ সালের শুরুতে মেটা তাদের ‘ইয়ার অব এফিশিয়েন্সি’ বা দক্ষতা বৃদ্ধির বছর হিসেবে প্রায় ২১ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল। সে সময় মেটার শেয়ার বাজারে বড় ধস নামে এবং করোনা মহামারি পরবর্তী প্রবৃদ্ধি নিয়ে তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে হিমশিম খেতে হয়। তবে মেটার জন্য এবারের ছাঁটাইটি হবে সেই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার পর সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ।
বর্তমানে মেটা আর্থিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহীরা ভবিষ্যতে মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপনা কমিয়ে আনতে এবং এআই-চালিত কর্মীদের মাধ্যমে কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী।
বছরের শুরু থেকে মেটার শেয়ারের দাম ৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ বেড়েছে, যদিও গত গ্রীষ্মে হওয়া রেকর্ড মূল্যের চেয়ে তা বর্তমানে কিছুটা কম। গত বছর এআই খাতে বিপুল ব্যয়ের পরও মেটা ২০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রাজস্ব আয় এবং ৬০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করেছে।
মেটার সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ক্যালিফোর্নিয়ার মেনলো পার্কভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানে গত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭৯ হাজার কর্মী নিয়োজিত ছিলেন।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মেটা তাদের ‘রিয়েলিটি ল্যাবস’ বিভাগ পুনর্গঠন করেছে। এ ছাড়া কোড লেখা এবং বিভিন্ন জটিল কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করতে সক্ষম ‘এআই এজেন্ট’ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে একটি নতুন ‘অ্যাপ্লাইড এআই’ বিভাগ গঠন করা হয়েছে এবং সেখানে অন্য বিভাগ থেকে প্রকৌশলীদের স্থানান্তর করা হয়েছে।
এক সূত্র জানিয়েছেন, এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কিছু কর্মীকে গত মাসে প্রতিষ্ঠিত ‘মেটা স্মল বিজনেস’ ইউনিটেও স্থানান্তর করা হবে।
আকাশপথে বৃহৎ আকারের চালকবিহীন পরিবহন তৈরির ক্ষেত্রে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে চীন। দেশটিতে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ‘এইচএইচ-২০০’ (HH-200) নামের ‘আনম্যানড’ আকাশযানটি আজ বুধবার সফলভাবে প্রথম উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে।৩ দিন আগে
কোডিং দুনিয়ায় ফিরে গেছেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা ও টেক জায়ান্ট মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ। এমনকি আগে যে ডেস্কে কাজ করতেন, সেই ডেস্কও পাল্টে ফেলেছেন তিনি। বসছেন মেটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে কর্মরত গবেষকদের সঙ্গে।৩ দিন আগে
ইউটিউবের মালিক প্রতিষ্ঠান গুগল ইরানপন্থী একটি গোষ্ঠীর চ্যানেল তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দিয়েছে। চ্যানেলটি লেগো-থিমযুক্ত অ্যানিমেশনের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ব্যঙ্গ করে ভিডিও তৈরি করত। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আইয়ের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৪ দিন আগে
একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিষ্টানদের জন্য অর্থের বিনিময়ে ‘যিশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক’ গড়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অবতারের মাধ্যমে। ‘জাস্ট লাইক মি’ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীরা প্রতি মিনিটে ১ দশমিক ৯৯ ডলার খরচ করে এআই-চালিত যিশুর সঙ্গে...৭ দিন আগে