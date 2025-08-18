Ajker Patrika
বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি, যানজটে পড়লে জায়গায় দাঁড়িয়েই উড়াল দেবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাড়িটি একটানা ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কপথে চলতে পারে এবং আকাশপথে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম। ছবি: সংগৃহীত
গাড়িটি একটানা ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কপথে চলতে পারে এবং আকাশপথে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের প্রথম ‘ফ্লাইং কার’ বা উড়ন্ত গাড়ি উদ্ভাবনের দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি দাঁড়ানো গাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সফল পরীক্ষা চালিয়েছে কোম্পানিটি।

আলেফ অ্যারোনটিক্স (Alef Aeronautics) নামের এই প্রতিষ্ঠান তাদের ‘মডেল জিরো’ (Model Zero) নামের প্রোটোটাইপের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায় গাড়িটি স্বাভাবিকভাবে রাস্তা দিয়ে চলার পর হঠাৎ করে উড়ে একটি পার্ক করা গাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী জিম ডুখোভনি বলেন, ‘শহরের বাস্তব পরিবেশে চালানো এই ড্রাইভ ও ফ্লাইট টেস্ট আমাদের প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। আমরা আশা করি, এটি রাইট ভাইদের মতোই প্রমাণ করবে যে নতুন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা সত্যিই সম্ভব।’

বর্তমানে বেশির ভাগ ফ্লাইং কার স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানই ড্রোনের মতো কোয়াডকপ্টার ডিজাইন ব্যবহার করে, যেখানে গাড়ির বাইরের অংশে রোটর ব্লেড থাকে। আবার কিছু গাড়ি ফোল্ডিং উইং বা ভাঁজ করা ডানা ব্যবহার করে, যা উড্ডয়নের জন্য বড় জায়গা প্রয়োজন।

তবে আলেফের মডেল জিরো গাড়িটি দেখতে অনেকটাই সাধারণ গাড়ির মতো। এর রোটর ব্লেড গাড়ির চেসিস বা গঠন কাঠামোর ভেতরেই লুকানো রয়েছে।

আলেফ জানিয়েছে, পুরোপুরি বৈদ্যুতিক এই গাড়িটি একটানা ৩২০ কিলোমিটার পর্যন্ত সড়কপথে চলতে পারে এবং আকাশপথে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত উড়ে যেতে সক্ষম।

২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আলেফ অ্যারোনটিক্স। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ভবিষ্যতে এমন একটি উড়ন্ত গাড়ি তৈরি করা, যা ‘শুধু ধনীদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জন্যও সহজলভ্য হবে’।

ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘মডেল এ’ নামের গাড়িটির জন্য ৩ হাজার ৩০০টিরও বেশি প্রি-অর্ডার পেয়েছে। এই গাড়িটির উৎপাদন শুরু হবে চলতি বছরের শেষের দিকে।

এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে তারা একটি উৎপাদন চুক্তি সম্পন্ন করেছে ‘পুকারা অ্যারো’ (PUCARA Aero) এবং ‘এমওয়াইসি’র (MYC)সঙ্গে। এই যৌথ উদ্যোগটি এর আগে ‘এয়ারবাস ও বোয়িং’-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অ্যাভিয়েশন-গ্রেড যন্ত্রাংশ তৈরি করেছে।

‘মডেল এ’-এর দাম শুরু হচ্ছে প্রায় ৩ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে। তবে প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে আরও একটি উড়ন্ত গাড়ি ‘মডেল জেড’ বাজারে আনবে, যার দাম হবে আনুমানিক ৩৫ হাজার ডলার।

আলেফের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, ‘রাস্তার গাড়ির মতো চলতে পারবে, প্রয়োজনে সোজা ওপরে উড্ডয়ন করবে এবং যানজটের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে—আমরা আধুনিক যাতায়াতব্যবস্থার সমস্যার এক কার্যকর সমাধান তৈরি করছি।’

কোম্পানিটি আরও বলেছে, ‘গাড়িটি নিয়মিত লেনেই চলতে পারে এবং সব ধরনের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলে। এটি সাধারণ একটি পার্কিংয়ের জায়গা বা গ্যারেজে অনায়াসে রাখা যায়।’

তথ্যসূত্র: ইনডিপেনডেন্ট ইউকে

