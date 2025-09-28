নতুন প্রজন্মের চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে চীনের শাওমি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা শাওমি তাদের স্মার্টফোনের জন্য নতুন একটি উচ্চমানের চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে। অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পথ অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব হার্ডওয়্যারের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নিয়েছে।
শাওমির ভাইস প্রেসিডেন্ট জু ফেই বিষয়টি নিশ্চিত করে সিএনবিসিকে বলেন, প্রতিষ্ঠানটি নতুন প্রজন্মের সিস্টেম-অন-চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে। তবে অ্যাপলের মতো প্রতি বছর নতুন চিপ বাজারে আনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না তারা।
জু ফেই বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে নতুন, আমাদের শিখতে হবে এবং পরিকল্পনা করতে হবে। তাই আমাদের জন্য এ যাত্রায় অন্তত ১০ বছরের ধৈর্য ধরতে হবে, যাতে চিপ ব্যবসা লাভজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। প্রথম ধাপে আমাদের কেবল নিশ্চিত করতে হবে, পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক।’
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় বেইজিংয়ে। শাওমি বর্তমানে নিজেদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এতে করে প্রিমিয়াম বা ব্যয়বহুল স্মার্টফোন বাজারে নিজেদের অংশ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
গত বছর শাওমি তাদের নিজস্ব চিপ ‘এক্সরিং ০১’ উন্মোচন করে। এটি উন্নত ৩-ন্যানোমিটার প্রযুক্তিতে তৈরি। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি আগামী এক দশকে চিপ উন্নয়নে ৫০ বিলিয়ন ইউয়ান বা ৫০ হাজার কোটি ইউয়ান (প্রায় ৭০০ কোটি ডলার) বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
শাওমির পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে ১০ লাখ এক্সরিং ০১ ইউনিট সরবরাহ করা হবে। জু ফেই বলেন, একটি চিপ বিকাশে লাভে পৌঁছাতে হলে অন্তত ১ কোটি ইউনিট সরবরাহ করতে হবে।
প্রসঙ্গত, ২০১০ সাল থেকে অ্যাপল প্রতিবছর নতুন ‘এ’ সিরিজের চিপ উন্মোচন করে আসছে। সর্বশেষ তাদের এ১৯ চিপ আইফোন ১৭-এ ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যাপলের সফলতা অনেকাংশে তাদের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গভীর সমন্বয়ের ফল। এর ফলে চিপগুলোর পারফরম্যান্স ও ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা হয়ে ওঠে আরও উন্নত।
শাওমিও বর্তমানে নিজেদের অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ‘হাইপারওএস’ এবং নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম ‘হাইপার এআই’ নিয়ে কাজ করছে। নিজস্ব চিপ ব্যবহার করলে এসব প্ল্যাটফর্ম আরও দক্ষতার সঙ্গে চলবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
চীনের স্মার্টফোন নির্মাতা শাওমি তাদের স্মার্টফোনের জন্য নতুন একটি উচ্চমানের চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে। অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পথ অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব হার্ডওয়্যারের ওপর আরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নিয়েছে।
শাওমির ভাইস প্রেসিডেন্ট জু ফেই বিষয়টি নিশ্চিত করে সিএনবিসিকে বলেন, প্রতিষ্ঠানটি নতুন প্রজন্মের সিস্টেম-অন-চিপ তৈরির পরিকল্পনা করছে। তবে অ্যাপলের মতো প্রতি বছর নতুন চিপ বাজারে আনার প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না তারা।
জু ফেই বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে নতুন, আমাদের শিখতে হবে এবং পরিকল্পনা করতে হবে। তাই আমাদের জন্য এ যাত্রায় অন্তত ১০ বছরের ধৈর্য ধরতে হবে, যাতে চিপ ব্যবসা লাভজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে। প্রথম ধাপে আমাদের কেবল নিশ্চিত করতে হবে, পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক।’
প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় বেইজিংয়ে। শাওমি বর্তমানে নিজেদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি ও নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। এতে করে প্রিমিয়াম বা ব্যয়বহুল স্মার্টফোন বাজারে নিজেদের অংশ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রতিষ্ঠানটি।
গত বছর শাওমি তাদের নিজস্ব চিপ ‘এক্সরিং ০১’ উন্মোচন করে। এটি উন্নত ৩-ন্যানোমিটার প্রযুক্তিতে তৈরি। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি আগামী এক দশকে চিপ উন্নয়নে ৫০ বিলিয়ন ইউয়ান বা ৫০ হাজার কোটি ইউয়ান (প্রায় ৭০০ কোটি ডলার) বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
শাওমির পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে ১০ লাখ এক্সরিং ০১ ইউনিট সরবরাহ করা হবে। জু ফেই বলেন, একটি চিপ বিকাশে লাভে পৌঁছাতে হলে অন্তত ১ কোটি ইউনিট সরবরাহ করতে হবে।
প্রসঙ্গত, ২০১০ সাল থেকে অ্যাপল প্রতিবছর নতুন ‘এ’ সিরিজের চিপ উন্মোচন করে আসছে। সর্বশেষ তাদের এ১৯ চিপ আইফোন ১৭-এ ব্যবহৃত হয়েছে। অ্যাপলের সফলতা অনেকাংশে তাদের সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের গভীর সমন্বয়ের ফল। এর ফলে চিপগুলোর পারফরম্যান্স ও ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা হয়ে ওঠে আরও উন্নত।
শাওমিও বর্তমানে নিজেদের অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ‘হাইপারওএস’ এবং নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্ল্যাটফর্ম ‘হাইপার এআই’ নিয়ে কাজ করছে। নিজস্ব চিপ ব্যবহার করলে এসব প্ল্যাটফর্ম আরও দক্ষতার সঙ্গে চলবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
নতুন যুগের ডিজিটাল জীবনযাত্রায় স্মার্টফোন এবং ওয়াই-ফাই সংযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে হঠাৎ করে ফোনের ওয়াই-ফাই কাজ না করলে তা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বড় ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বেশির ভাগ সময়ই এই সমস্যার সহজ সমাধান পাওয়া যায় কয়েকটি...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ট্রিপল-প্লে ও কোয়াড-প্লে নিয়ে আসছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড-বিটিসিএল। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ কথা জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।৮ ঘণ্টা আগে
সাধারণ গ্রাহকদের জন্য নয়, অ্যাপল নিজেদের জন্যই তৈরি করছে চ্যাটজিপিটির মতো অভিনব চ্যাটবট। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই গোপন টুল ব্যবহার করে অ্যাপলের প্রকৌশলীরা ভবিষ্যতের সিরি আপডেটের নানা ফিচার পরীক্ষা করছেন। এটি মূলত এক পরীক্ষামূলক অ্যাপ, যা সিরির বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।১৮ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির জন্য নতুন কিছু নতুন ফিচার চালু করেছে ওপেনএআই। নতুন আপডেটের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ‘শেয়ার প্রজেক্টস’ নামের একটি অপশন দেখতে পারবেন। ফলে চ্যাটজিপিটিতে একই প্রজেক্টে বা প্রকল্পে একাধিক ব্যবহারকারীরা একসঙ্গে কাজ করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে