হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবে স্ক্রলিং সমস্যা, ভোগান্তিতে ব্যবহারকারীরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহারকারীরা সম্প্রতি একটি বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। অনেকেই জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবের চ্যাট ঠিকমতো স্ক্রল করা যাচ্ছে না। ফলে চ্যাটের কথোপকথন খুঁজে পাওয়া বা পুরোনো মেসেজে দেখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। আজ সকাল থেকেই এই সমস্যা দেখা গিয়েছে।
গত কয়েক ঘণ্টায় সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে (সাবেক টুইটার) অনেক ব্যবহারকারী এই সমস্যা নিয়ে পোস্ট করেছেন। একজন লিখেছেন, হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েবে কি কোনো সমস্যা হয়েছে? আমি ওপরে বা নিচে স্ক্রল করতে পারছি না।
আরেকজন অন্যদের কাছে জানতে চেয়েছেন, ‘আপনারা কি হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব-এ স্ক্রল করতে পারছেন?’
তৃতীয় একজন বলেন, আজ কি কেউ হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রলিং নিয়ে সমস্যা অনুভব করছেন? কারণ অফিসে ৩-৪ জন ব্যবহারকারী বলছে, হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব আজ অস্বাভাবিক আচরণ করছে, আগের মতো নয়। যদি আপনিও একই সমস্যার মুখে পড়েন, তাহলে জানাবেন।
আরেকজন ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, ‘হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব এতই ধীর গতির হয়ে গেছে, এখন তো স্ক্রলই করতে পারছি না? কাজের জন্য না হলে তো এই প্ল্যাটফর্মের দরকারই ছিল না।’
তবে এখন পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তবে একাধিক ব্যবহারকারী একই ধরনের সমস্যা জানানোর ফলে ধারণা করা হচ্ছে, এটি হয়তো প্রযুক্তিগত ত্রুটির ফলাফল।
এমন পরিস্থিতিতে অনেকেই অনলাইন যোগাযোগের বিকল্প মাধ্যম খোঁজার কথাও ভাবছেন। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান আশা করছেন হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ব্যবহারকারীরা।
বিশ্বের বহু মানুষ পেশাগত ও ব্যক্তিগত কাজে হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েব সংস্করণ ব্যবহার করে থাকেন। তাই এই ত্রুটির মাধ্যমে অনেকেই পড়েছেন ভোগান্তিতে এবং কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থাও ব্যাহত হচ্ছে।
