Ajker Patrika
প্রযুক্তি

মিজানুরকে ডিবি হেফাজতে নেওয়া অনভিপ্রেত, আমার সংশ্লিষ্টতা নেই: ফয়েজ আহমদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৯
প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ফাইল ছবি
প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। ফাইল ছবি

মিজানুর রহমান সোহেলকে মধ্যরাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সকালেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

আজ বুধবার দুপুরে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব কথা জানানো হয়।

আজ দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ মোবাইল বিজনেস কমিউনিটি নামে একটি সংগঠনের এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বিষয়ক একটি সংবাদ সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। মিজানুর রহমান এই সংগঠনের পরামর্শক।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) বাস্তবায়ন করছি। অবৈধ হ্যান্ডসেটের লাগাম টানতে সংক্ষুব্ধ পক্ষের সঙ্গে বিটিআরসি বৈঠকও করেছে। এত কিছুর পরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে কোনো কোনো গণমাধ্যম আমার ওপর দায় চাপিয়েছে। তাদের উদ্দেশেই আমার বক্তব্য—এটা অনভিপ্রেত। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাজ করে। এখানে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকার অবকাশই নেই। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গোয়েন্দা পুলিশের দলটিই তাঁকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছে।’

তিনি বলেছেন, ‘সাংবাদিক মিজানুরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বা পেশাগত কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এরপরও এমন “প্রোপাগান্ডা” মুক্তমত প্রকাশের স্বাধীনতাকেই ভূলুণ্ঠিত করছে।’

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মিজানুর রহমান সোহেলকে ডিবি কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে একটি ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হয়েছে। অভিযোগের বিষয়টি ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ভোরের কাগজের সাংবাদিক সোহেলকে রাতে হেফাজতে নিয়ে সকালে ছেড়ে দিয়েছে ডিবিভোরের কাগজের সাংবাদিক সোহেলকে রাতে হেফাজতে নিয়ে সকালে ছেড়ে দিয়েছে ডিবি

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘মঙ্গলবার রাতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ভোরের কাগজের অনলাইন এডিটর মিজানুর রহমান সোহেলকে কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া যায়। তবে এর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে একটি ভিত্তিহীন প্রচারণা চালানো হয়েছে; যা সকালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেখানে এনইআইআর বাস্তবায়নের সঙ্গে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে জড়িয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এ ধরনের অসত্য তথ্য প্রচার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাই আশা করি, এরপর আর কেউ এ ধরনের লেখায় বিভ্রান্ত হবেন না।’

বিষয়:

গোয়েন্দা পুলিশপ্রধান উপদেষ্টাসাংবাদিকডিবি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘অতি লোভে’ ৮০০ জনের ‘তাঁতি নষ্ট’, হারালেন ৬০০ কোটি টাকা!

তিন শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারকে চাকরি থেকে অপসারণ

আজকের রাশিফল: নাটক কম কাজ বেশি দরকার, মানিব্যাগে পাঁচ টাকার কয়েন নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন

সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রেনে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের চেষ্টা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল করে আপিল বিভাগের রায়

এলাকার খবর
Loading...