জানুন এআই অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এড়ানোর সহজ উপায়

জনপ্রিয় এআই প্ল্যাটফর্ম চ্যাটজিপিটি, ক্লাউড ও পারপ্লেক্সিটি। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অন্যান্য অনলাইন সেবার মতো আপনার ব্যবহৃত জনপ্রিয় এআই প্ল্যাটফর্মগুলো সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। আপনার অজান্তে কেউ এই অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রবেশ করেছে কি না, তা পরীক্ষা করা এবং সন্দেহভাজন ডিভাইস থেকে সুরক্ষার সহজ কৌশলগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। হ্যাকিং প্রতিরোধে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার, পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার এবং টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখা উচিত। চ্যাটজিপিটি এবং পারপ্লেক্সিটিতে এমএফএ-সুবিধা থাকলেও ক্লাউড সরাসরি ই-মেইল লিংকের মাধ্যমে লগইন করায় এতে আলাদা পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় না।
এই প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ডিভাইসের তালিকা
দেখার সরাসরি কোনো অপশন নেই। তবে নিরাপত্তার সুবিধার্থে ইউজার নেম অল সেটিংস সাইন আউট অব অল সেশনসে গিয়ে কনফার্ম করলে সব ডিভাইস থেকে লগআউট হয়ে যায়। পরে ই-মেইলে আসা ছয় ডিজিটের কোড বা কনফার্মেশন লিংকের সাহায্যে নিরাপদে পুনরায় লগইন করা যায়।
অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে রয়েছে বাস্তব শ্রেণিকক্ষে পড়ানোর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। তবে শিক্ষকেরা নির্দিষ্ট সময় পর অবসরে চলে যান। অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা চ্যাটজিপিটির কাছে রয়েছে হাজার হাজার পাঠ পরিকল্পনার তথ্য। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে দিতে পারে এটি।৭ ঘণ্টা আগে
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