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প্রযুক্তি

জানুন এআই অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এড়ানোর সহজ উপায়

ফিচার ডেস্ক 
জানুন এআই অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং এড়ানোর সহজ উপায়
ছবি: এআই

জনপ্রিয় এআই প্ল্যাটফর্ম চ্যাটজিপিটি, ক্লাউড ও পারপ্লেক্সিটি। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে অন্যান্য অনলাইন সেবার মতো আপনার ব্যবহৃত জনপ্রিয় এআই প্ল্যাটফর্মগুলো সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে পড়তে পারে। আপনার অজান্তে কেউ এই অ্যাকাউন্টগুলোতে প্রবেশ করেছে কি না, তা পরীক্ষা করা এবং সন্দেহভাজন ডিভাইস থেকে সুরক্ষার সহজ কৌশলগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। হ্যাকিং প্রতিরোধে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার, পাসওয়ার্ড ম্যানেজার ব্যবহার এবং টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখা উচিত। চ্যাটজিপিটি এবং পারপ্লেক্সিটিতে এমএফএ-সুবিধা থাকলেও ক্লাউড সরাসরি ই-মেইল লিংকের মাধ্যমে লগইন করায় এতে আলাদা পাসওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় না।

চ্যাটজিপিটি

  • পরীক্ষা: ব্রাউজারে অ্যাকাউন্ট খুলে ইউজার নেম সেটিংস সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন আর্কাইভ সেশনে গিয়ে সেশন পর্যবেক্ষণ করা যায়। অচেনা ডিভাইস থাকলে এককভাবে বা লগআউট অল-এ ক্লিক করে সব ডিভাইস থেকে বের হয়ে যাওয়া সম্ভব।
  • পাসওয়ার্ড পরিবর্তন: অ্যাকাউন্ট থেকে লগআউট করে লগইন পেজে ই-মেইল দিয়ে ফরগেট পাসওয়ার্ডে ক্লিক করলে ই-মেইলে ছয় ডিজিটের কোড আসবে। সেই কোড বসিয়ে সহজে নতুন পাসওয়ার্ড সেট করা যাবে।

ক্লাউড

  • পরীক্ষা: ইউজার নেম সেটিংস অ্যাকাউন্টে গিয়ে অ্যাকটিভ সেশনস দেখা যায়। কোনো ডিভাইস সন্দেহজনক মনে হলে তিনটি ডটে ক্লিক করে লগআউট বা টার্মিনেট করা যায়।
  • সুরক্ষা: লগআউট অব অল ডিভাইস ব্যবহার করে সব সেশন বন্ধ করা সম্ভব। যেহেতু ক্লাউড-এ পাসওয়ার্ড থাকে না, তাই পরে ই-মেইলে আসা ম্যাজিক লিংকের মাধ্যমে পুনরায় নতুন করে লগইন করতে হয়।

পারপ্লেক্সিটি

এই প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ডিভাইসের তালিকা

দেখার সরাসরি কোনো অপশন নেই। তবে নিরাপত্তার সুবিধার্থে ইউজার নেম অল সেটিংস সাইন আউট অব অল সেশনসে গিয়ে কনফার্ম করলে সব ডিভাইস থেকে লগআউট হয়ে যায়। পরে ই-মেইলে আসা ছয় ডিজিটের কোড বা কনফার্মেশন লিংকের সাহায্যে নিরাপদে পুনরায় লগইন করা যায়।

বিষয়:

সাইবারতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণচ্যাটজিপিটিএআই
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