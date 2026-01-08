চিকিৎসা সচেতনতা বাড়াতে ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’ চালু করল ওপেনএআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই-এর চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির কাছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন অনেকেই করে থাকেন। তবে সেই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ মানার বিষয়ে ওপেনএআই অনেকবারই সতর্ক করেছে। তবে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের চাহিদা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকায় এবার নতুন এক সেবা নিয়েছে ওপেনএআই। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের জন্য চালু করেছে ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বিশ্বের ৬০টি দেশের ২৬০ জনের বেশি চিকিৎসকের সহযোগিতায় তৈরি এই ফিচারে ব্যবহারকারীরা নিরাপদভাবে চিকিৎসা নথি ও ওয়েলনেস অ্যাপ সংযুক্ত করতে পারবেন।
এক ব্লগ পোস্টে সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক এআই জায়ান্টটি জানায়, ‘আপনি আপনার মেডিকেল রেকর্ড এবং ওয়েলনেস অ্যাপগুলোকে নিরাপদে সংযুক্ত করতে পারেন যাতে আপনার নিজস্ব স্বাস্থ্য তথ্যের ভিত্তিতে কথোপকথন চালানো যায়। ফলে উত্তরগুলো আপনার জন্য আরও প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর হবে।’
ব্লগপোস্টে আরও বলা হয়, চিকিৎসকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ডিজাইন করা ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’ মানুষকে তাঁদের স্বাস্থ্য ও সুস্বাস্থ্য বুঝতে এবং পরিচালনায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহায্য করে। তবে এটি চিকিৎসকদের দেওয়া সেবার বিকল্প নয়। বরং চিকিৎসাসেবাকে সহায়তা করাই এর মূল উদ্দেশ্য।
ওপেনএআই জানায়, চ্যাটজিপিটিতে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এই নতুন এই ফিচারটি আনা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে প্রতি সপ্তাহে ২৩ কোটিরও বেশি মানুষ চ্যাটজিপিটিতে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কিত প্রশ্ন করেন বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
তবে ওপেনএআই স্পষ্ট করে জানিয়েছে, নতুন এই ফিচারটি চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয়নি। এটি কেবল চিকিৎসাসেবাকে সহায়তা করার জন্য নকশা করা হয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, এটি রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার জন্য নয়। বরং দৈনন্দিন নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে সহায়তা করে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ধারা বুঝতে সাহায্য করে। এটি শুধু অসুস্থতার মুহূর্ত নয়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যচিত্র বোঝার সুযোগ দেয়। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পরামর্শের সময় ব্যবহারকারীরা আরও সচেতন ও প্রস্তুত থাকতে পারেন।
অ্যাপল হেলথ, ফাংশন ও মাইফিটনেসপাল-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’-এ সংযুক্ত রয়েছে। চিকিৎসকের সঙ্গে অ্যাপয়েনমেন্ট করতেও এটি কাজে লাগবে। এছাড়া খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়াম রুটিন তৈরির দিকনির্দেশনাও পাওয়া যাবে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বীমা বিকল্পের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা বুঝতেও এটি সহায়তা করবে।
ওপেনএআই আরও জানিয়েছে, সংবেদনশীল স্বাস্থ্যতথ্য সুরক্ষায় তারা চ্যাটজিপিটির মৌলিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার চেয়ে আরও অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এই ফিচারে।
ওপেনএআই জানায়, ব্যবহারকারীরা ৩০ দিনের মধ্যে ওপেনএআইয়ের সিস্টেম থেকে তাঁদের চ্যাট মুছে ফেলতে পারবেন। এ ছাড়া ব্যবহারকারীর চ্যাট থেকে ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ না করার জন্যই সিস্টেমটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
চ্যাটজিপিটিতে সংরক্ষিত কথোপকথন ও ফাইল ডিফল্টভাবে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় থাকে। এ ছাড়া মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (এমএফএ) চালু করে ব্যবহারকারীরা প্রবেশাধিকার আরও সুরক্ষিত করতে পারবেন।
ওপেনএআই জানিয়ছে, প্রাথমিকভাবে সীমিতসংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’ চালু করা হচ্ছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের বাইরে থাকা চ্যাটজিপিটি ফ্রি, গো, প্লাস ও প্রো প্ল্যানের ব্যবহারকারীরা এই সেবার জন্য যোগ্য হবেন। পরীক্ষামূলক ব্যবহারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ এবং আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, চিকিৎসা নথি সংযুক্তকরণ ও কিছু অ্যাপের সুবিধা বর্তমানে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া অ্যাপল হেলথের সঙ্গে সংযোগের জন্য আইওএস ডিভাইস প্রয়োজন হবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও বেশি ব্যবহারকারীর জন্য এই সেবার পরিধি বাড়ানো হবে। ওয়েব এবং আইওএসে সব ব্যবহারকারীর জন্য ‘চ্যাটজিপিটি হেলথ’ উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
