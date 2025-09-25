ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম পৌঁছে গেল এক নতুন উচ্চতায়। প্ল্যাটফর্মটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৩০০ কোটির গণ্ডি। গতকাল বুধবার মেটা চ্যানেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিইও মার্ক জাকারবার্গ।
তিনি বলেন, ‘আমরা এক অসাধারণ কমিউনিটি গড়ে তুলেছি।’
২০১২ সালে মাত্র ১০০ বিলিয়ন ডলারে এই অ্যাপকে অধিগ্রহণ করে মেটা। বর্তমানে অ্যাপটি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।
মেটার অন্যান্য পণ্যের মতোই ইনস্টাগ্রাম এখন এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। এ বছরের শুরুতে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ—উভয়েরই মাসিক ব্যবহারকারী ৩০০ কোটির বেশি বলে জানিয়েছিলেন জাকারবার্গ। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে মেটার অ্যাপগুলো মিলিয়ে দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারী দাঁড়ায় ৩৪৮ কোটিতে। এই সংখ্যা ওয়াল স্ট্রিটের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে যায়।
ইনস্টাগ্রাম সর্বশেষ তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রকাশ করেছিল ২০২২ সালের অক্টোবরে। তখন সংখ্যাটি ছিল ২০০ কোটির মতো। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে অ্যাপগুলোর প্রতি ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান দেওয়া বন্ধ করে দেয় মেটা। ফলে বুধবারের ঘোষণাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ইনস্টাগ্রামের এই দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ‘রিলস’। ২০২০ সালে চালু করা হয় ফিচারটি। টিকটকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আনা রিলস এখন ইনস্টাগ্রামের মূল আকর্ষণ। সংগীত ও ট্রেন্ডিং কনটেন্টের মাধ্যমে তৈরি ভিডিওগুলো ব্যবহারকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মন জয় করেছে।
২০২০ সালে নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগে ভারত সরকার টিকটক নিষিদ্ধ করে। এরপর দ্রুত রিলস চালু করে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ইনস্টাগ্রাম। এতে ভারতে ইনস্টাগ্রামের ব্যবহার হু-হু করে বাড়ে এবং দেশটি এখন অ্যাপটির অন্যতম বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়।
বিশ্বব্যাপী রিলস শুধু টিকটক নয়, গুগলের ইউটিউব শর্টসের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও মোকাবিলা করছে। ফটো-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শুরু করলেও এখন ইনস্টাগ্রাম অন্যতম প্রভাবশালী ভিডিও মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
এদিকে, টিকটক এখনো প্রভাব বিস্তার করছে। চীনা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন অ্যাপটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ১০০ কোটির বেশি। ট্রেন্ড, সংগীত ও ইন্টারনেট সংস্কৃতিতে টিকটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম পৌঁছে গেল এক নতুন উচ্চতায়। প্ল্যাটফর্মটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৩০০ কোটির গণ্ডি। গতকাল বুধবার মেটা চ্যানেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিইও মার্ক জাকারবার্গ।
তিনি বলেন, ‘আমরা এক অসাধারণ কমিউনিটি গড়ে তুলেছি।’
২০১২ সালে মাত্র ১০০ বিলিয়ন ডলারে এই অ্যাপকে অধিগ্রহণ করে মেটা। বর্তমানে অ্যাপটি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।
মেটার অন্যান্য পণ্যের মতোই ইনস্টাগ্রাম এখন এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। এ বছরের শুরুতে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ—উভয়েরই মাসিক ব্যবহারকারী ৩০০ কোটির বেশি বলে জানিয়েছিলেন জাকারবার্গ। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে মেটার অ্যাপগুলো মিলিয়ে দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারী দাঁড়ায় ৩৪৮ কোটিতে। এই সংখ্যা ওয়াল স্ট্রিটের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে যায়।
ইনস্টাগ্রাম সর্বশেষ তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রকাশ করেছিল ২০২২ সালের অক্টোবরে। তখন সংখ্যাটি ছিল ২০০ কোটির মতো। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে অ্যাপগুলোর প্রতি ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান দেওয়া বন্ধ করে দেয় মেটা। ফলে বুধবারের ঘোষণাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ইনস্টাগ্রামের এই দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ‘রিলস’। ২০২০ সালে চালু করা হয় ফিচারটি। টিকটকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আনা রিলস এখন ইনস্টাগ্রামের মূল আকর্ষণ। সংগীত ও ট্রেন্ডিং কনটেন্টের মাধ্যমে তৈরি ভিডিওগুলো ব্যবহারকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মন জয় করেছে।
২০২০ সালে নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগে ভারত সরকার টিকটক নিষিদ্ধ করে। এরপর দ্রুত রিলস চালু করে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ইনস্টাগ্রাম। এতে ভারতে ইনস্টাগ্রামের ব্যবহার হু-হু করে বাড়ে এবং দেশটি এখন অ্যাপটির অন্যতম বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়।
বিশ্বব্যাপী রিলস শুধু টিকটক নয়, গুগলের ইউটিউব শর্টসের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও মোকাবিলা করছে। ফটো-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শুরু করলেও এখন ইনস্টাগ্রাম অন্যতম প্রভাবশালী ভিডিও মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
এদিকে, টিকটক এখনো প্রভাব বিস্তার করছে। চীনা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন অ্যাপটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ১০০ কোটির বেশি। ট্রেন্ড, সংগীত ও ইন্টারনেট সংস্কৃতিতে টিকটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
ইন্টারনেটে রীতিমতো ঝড় তুলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট জেমিনির নতুন ন্যানো ব্যানানা টুল। প্রচলিত ইমেজ জেনারেটরের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে এই এআই। খুব সহজেই সাধারণ ছবি থেকে বাস্তবধর্মী ৩ডি মডেলের ছবি তৈরি করে।১৮ মিনিট আগে
ভারতের কর্ণাটক হাইকোর্ট ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এর দায়ের করা একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছে। এক্সের অভিযোগ ছিল, ভারত সরকারের ‘সহযোগ’ নামের পোর্টাল ব্যবহার করে তাদের প্ল্যাটফর্মে নির্বিচারে কনটেন্ট সেন্সর করা হচ্ছে, যা বাক স্বাধীনতার মূল্যবোধের বিরোধী।২১ মিনিট আগে
আমাদের আধুনিক জীবনের মূল চালিকা শক্তিই যেন এখন ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ। শিক্ষা, অফিস, চিকিৎসা, বিনোদন—সবকিছুই এককভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এই দুইটির ওপর। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যান্ত্রিক ত্রুটি, সাইবার হামলা কিংবা জাতীয় সংকটের কারণে দীর্ঘমেয়াদি ইন্টারনেট বা বিদ্যুৎ বিভ্রাট অস্বাভাবিক নয়।৩ ঘণ্টা আগে
টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্কের পরে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তি হলেন ওরাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ারস ইনডেক্স অনুযায়ী, বর্তমানে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৭৩ বিলিয়ন ডলারে। গত কয়েক মাসে ওরাকলের শেয়ারমূল্যের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে এলিসনের...৫ ঘণ্টা আগে