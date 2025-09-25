Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি ছাড়াল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেটার অন্যান্য পণ্যের মতোই ইনস্টাগ্রাম এখন এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। ছবি: সিনেট
মেটার অন্যান্য পণ্যের মতোই ইনস্টাগ্রাম এখন এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। ছবি: সিনেট

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রাম পৌঁছে গেল এক নতুন উচ্চতায়। প্ল্যাটফর্মটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৩০০ কোটির গণ্ডি। গতকাল বুধবার মেটা চ্যানেলে এ তথ্য নিশ্চিত করেন সিইও মার্ক জাকারবার্গ।

তিনি বলেন, ‘আমরা এক অসাধারণ কমিউনিটি গড়ে তুলেছি।’

২০১২ সালে মাত্র ১০০ বিলিয়ন ডলারে এই অ্যাপকে অধিগ্রহণ করে মেটা। বর্তমানে অ্যাপটি বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

মেটার অন্যান্য পণ্যের মতোই ইনস্টাগ্রাম এখন এলিট ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। এ বছরের শুরুতে ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ—উভয়েরই মাসিক ব্যবহারকারী ৩০০ কোটির বেশি বলে জানিয়েছিলেন জাকারবার্গ। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে মেটার অ্যাপগুলো মিলিয়ে দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারী দাঁড়ায় ৩৪৮ কোটিতে। এই সংখ্যা ওয়াল স্ট্রিটের পূর্বাভাস ছাড়িয়ে যায়।

ইনস্টাগ্রাম সর্বশেষ তাদের ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রকাশ করেছিল ২০২২ সালের অক্টোবরে। তখন সংখ্যাটি ছিল ২০০ কোটির মতো। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে অ্যাপগুলোর প্রতি ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান দেওয়া বন্ধ করে দেয় মেটা। ফলে বুধবারের ঘোষণাটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইনস্টাগ্রামের এই দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ‘রিলস’। ২০২০ সালে চালু করা হয় ফিচারটি। টিকটকের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আনা রিলস এখন ইনস্টাগ্রামের মূল আকর্ষণ। সংগীত ও ট্রেন্ডিং কনটেন্টের মাধ্যমে তৈরি ভিডিওগুলো ব্যবহারকারী ও বিজ্ঞাপনদাতাদের মন জয় করেছে।

২০২০ সালে নিরাপত্তাসংক্রান্ত উদ্বেগে ভারত সরকার টিকটক নিষিদ্ধ করে। এরপর দ্রুত রিলস চালু করে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ইনস্টাগ্রাম। এতে ভারতে ইনস্টাগ্রামের ব্যবহার হু-হু করে বাড়ে এবং দেশটি এখন অ্যাপটির অন্যতম বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়।

বিশ্বব্যাপী রিলস শুধু টিকটক নয়, গুগলের ইউটিউব শর্টসের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও মোকাবিলা করছে। ফটো-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে শুরু করলেও এখন ইনস্টাগ্রাম অন্যতম প্রভাবশালী ভিডিও মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

এদিকে, টিকটক এখনো প্রভাব বিস্তার করছে। চীনা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের মালিকানাধীন অ্যাপটির মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারী ১০০ কোটির বেশি। ট্রেন্ড, সংগীত ও ইন্টারনেট সংস্কৃতিতে টিকটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিসোশ্যাল মিডিয়াইনস্টাগ্রামপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি ছাড়াল

ইনস্টাগ্রামে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০০ কোটি ছাড়াল

জেমিনির ন্যানো ব্যানানা দিয়ে বিনা মূল্যে দিনে যে কয়টি ছবি বানাতে পারবেন

জেমিনির ন্যানো ব্যানানা দিয়ে বিনা মূল্যে দিনে যে কয়টি ছবি বানাতে পারবেন

ভারতে আবারও হেরে গেল মাস্কের ‘এক্স’, বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কা

ভারতে আবারও হেরে গেল মাস্কের ‘এক্স’, বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে শঙ্কা

সারা বিশ্বে আসন্ন বিদ্যুৎ-সংকট, ইন্টারনেট বন্ধ হলে কী করবেন

সারা বিশ্বে আসন্ন বিদ্যুৎ-সংকট, ইন্টারনেট বন্ধ হলে কী করবেন