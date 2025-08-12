ছবিকে সরাসরি থ্রিডি মডেলে রূপান্তর করবে মাইক্রোসফটের এআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাধারণ ছবিকে এবার সরাসরি থ্রিডি মডেলে রূপ দেওয়া যাবে। এমনই এক চমকপ্রদ প্রযুক্তি এনেছে মাইক্রোসফট। ‘কোপাইলট থ্রিডি’ নামের এই নতুন এআই টুল তৈরি করেছে কোপাইলট ল্যাবস। এর মাধ্যমে দ্বিমাত্রিক ইমেজ, পিএনজি বা জেপিজি ফরম্যাটের ১০ মেগাবাইটের নিচের যেকোনো ছবি দিয়ে তৈরি করা যাবে থ্রিডি মডেল।
থ্রিডি মডেলটি তৈরি হবে জিবিএল ফরম্যাটে, যা সরাসরি ব্যবহার করা যাবে অ্যানিমেশন, গেমিং, থ্রিডি প্রিন্টিংসহ বিভিন্ন কাজে। ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে কোপাইলট থ্রিডি টুলটি। এটি সহজেই কোপাইলটের ওয়েবসাইটে গিয়ে ব্যবহার করা যাবে। টুলটি ব্যবহার করতে হলে একটি ব্যক্তিগত মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে হবে।
বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত এই টুল ব্যবহার করা যাচ্ছে একেবারে বিনা মূল্যে। তবে এখানে প্রম্পট দিয়ে থ্রিডি মডেল তৈরির কোনো অপশন নেই; কেবল ব্যবহারকারীর আপলোড করা ছবির মাধ্যমেই কাজ করে এটি।
মাইক্রোসফট জানিয়েছে, কোপাইলট থ্রিডি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ছবি নিজস্ব হতে হবে বা ছবির ব্যবহারাধিকারের মালিক হতে হবে ব্যবহারকারীকে। তৈরি হওয়া থ্রিডি মডেলগুলো থাকবে ‘মাই ক্রিয়েশনস’ নামক পেজে। এগুলো ২৮ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং ব্যবহারকারী চাইলে তা নিজে থেকেই মুছে ফেলতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানটি আরও নিশ্চিত করেছে, আপলোড করা ছবিগুলো কেবল থ্রিডি মডেল তৈরির কাজেই ব্যবহার করা হবে। এগুলো এআই প্রশিক্ষণ বা ব্যক্তিগত করণে ব্যবহৃত হবে না।
গোপনীয়তা ও কপিরাইট-সংক্রান্ত বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করেছে মাইক্রোসফট। কোপাইলট কোড অব কন্ডাক্ট বা প্রতিষ্ঠানের শর্তাবলি লঙ্ঘন করে কেউ ছবি আপলোড করলে তাঁর কোপাইলট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাও আসতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
