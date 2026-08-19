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প্রযুক্তি

শহরের পাশাপাশি গ্রামেও উন্নত মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা নিশ্চিতের আহ্বান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শহরের পাশাপাশি গ্রামেও উন্নত মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা নিশ্চিতের আহ্বান
আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে রবি আজিয়াটার করপোরেট কার্যালয়ে ‘পাওয়ারিং দ্য ফিউচার: রবি কমপ্লিটস ঢাকা মডার্নাইজেশন’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

শহরের পাশাপাশি দেশের গ্রামাঞ্চলেও উন্নত মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা নিশ্চিত করতে মোবাইল অপারেটরদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেছেন, শুধু মেগাসিটি বা শহরকে কেন্দ্র করে মোবাইল নেটওয়ার্কের উন্নয়ন করলে হবে না। গ্রামের মানুষও যেন সমান মানের মোবাইল সেবা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।

আজ বুধবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে রবি আজিয়াটার করপোরেট কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন। ঢাকাজুড়ে রবির মোবাইল নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানাতে অপারেটরটি ‘পাওয়ারিং দ্য ফিউচার: রবি কমপ্লিটস ঢাকা মডার্নাইজেশন’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, মোবাইল অপারেটরদের ব্যবসায়িক দিক থেকে শহরে বিনিয়োগ বেশি লাভজনক হওয়ায় তারা স্বাভাবিকভাবেই শহরকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তবে গ্রামের মানুষকে সেবার বাইরে রাখা যাবে না। নিজের নির্বাচনী এলাকার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, গ্রামে গেলে মানুষের হাতে রবি সিমের নম্বর তুলনামূলক কম দেখা যায়। এ কারণে গ্রামাঞ্চলে নেটওয়ার্ক ও সেবার বিস্তৃতি বাড়ানোর জন্য রবি কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

টাওয়ার শেয়ারিংয়ের সুযোগের কথা উল্লেখ করে ফকির মাহবুব আনাম বলেন, বর্তমানে অপারেটরদের মধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং হচ্ছে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সুযোগ আরও বাড়ছে।

অনুষ্ঠানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের বিস্তারিত তুলে ধরেন রবির চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) পেরিহান এলহামে আহমেদ মেতাওয়েহ। তিনি জানান, রবি আজিয়াটা পিএলসি বৃহত্তর ঢাকাজুড়ে তাদের মোবাইল নেটওয়ার্কের ব্যাপক আধুনিকায়ন কার্যক্রমের কাজ সম্পন্ন করেছে। দেশের সবচেয়ে বেশি ডেটা ব্যবহার হওয়া এই অঞ্চলে সংযোগ সেবার নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে রবি। গাজীপুর, সাভার, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জসহ বৃহত্তর ঢাকায় ৪ হাজার ৮০০টির বেশি সাইট আধুনিকায়ন করা হয়েছে। গ্রাহকসেবায় প্রায় কোনো বিঘ্ন ছাড়াই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে নেটওয়ার্ক ব্যবহারের অভিজ্ঞতায় বড় ধরনের উন্নতি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিভিন্ন ক্লাস্টারে রবির গ্রাহক অভিজ্ঞতা সর্বোচ্চ ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত উন্নত হয়েছে। কল ড্রপ ২০ শতাংশ কমেছে। বৃহত্তর ঢাকা ও গাজীপুরের গ্রাহকেরা ইনডোর আগের তুলনায় তিন গুণ ভালো কভারেজ ও সংযোগ পাচ্ছেন। নতুন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নেটওয়ার্কের কারণে প্রতি জিবি ডেটা ব্যবহারে বিদ্যুৎ খরচও ২০ শতাংশ কমেছে। এটি রবির টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরও শক্তিশালী করছে।

রবি জানিয়েছে, ঢাকার এই নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন রবির দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক রূপান্তর কর্মসূচির অংশ। এই কাজে নতুন প্রজন্মের ‘গিগা গ্রিন ৪জি/৫জি রেডি’ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আরও শক্তিশালী, ভবিষ্যৎ উপযোগী এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে। এখন রবি আধা-শহুরে (সেমি-আরবান) এলাকায় নেটওয়ার্ক আরও জোরদার করার দিকে নজর দিচ্ছে, যাতে এসব এলাকার দ্রুত বর্ধনশীল গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ডাক, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ বলেন, শিল্পখাত আরও পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেবার মানই এখন প্রতিযোগিতার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। ঢাকার নেটওয়ার্ক নতুন করে সাজিয়ে রবি তার প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত। গ্রাহকেরা ভালো মানের সেবা পেলে সেটি সবার জন্যই লাভজনক।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী বলেন, একজন প্রকৌশলী হিসেবে আমি বুঝতে পারি, মাত্র তিন মাসে প্রায় ৫ হাজার সাইটে কাজ সম্পন্ন করা একটি অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর অর্জন। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য আমি বিশেষভাবে রবি টেকনোলজি টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে এই মুহূর্তে আমাদের ঠিক এ ধরনের উদ্যোগই প্রয়োজন।

রবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াদ সাতারা ঢাকার নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নকে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ঢাকায় এখন রবির নেটওয়ার্ক সবচেয়ে শক্তিশালী। রবি শিগগিরই চট্টগ্রামের নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের কাজও শেষ করবে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি দেশের সেরা মানের নেটওয়ার্ক হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখবে।

২০১৮ সালে রবি দেশের সব জেলায় ৪জি সেবা চালু করে। বর্তমানে রবির ৪জি গ্রাহকের হার ৭২ শতাংশ। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে রবি দেশের নির্দিষ্ট উচ্চ-ট্রাফিক এলাকা, যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে, বাণিজ্যিকভাবে ৫জি সেবা চালু করে।

বিষয়:

উন্নয়নমোবাইল ফোনতথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রীবিটিআরসি
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