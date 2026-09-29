মেটার নতুন অস্ত্র ‘মিউজ’ যেভাবে কাজ করছে

মেটার নতুন উদ্ভাবন মিউজ। এটি মূলত একটি এজেন্টিক এআই বা পারসোনাল এআই এজেন্ট। সাধারণ চ্যাটবট বা এআই অ্যাসিস্ট্যান্টের সীমা ছাড়িয়ে এটি ব্যবহারকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বহু ধাপবিশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে। ৮ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশের পর থেকে এটি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
কেনাকাটা ও দরদাম: এটি স্ট্রাইপের ডিজিটাল ওয়ালেট সুবিধা ব্যবহার করে পেমেন্ট করার সুযোগ দেয়। এ ছাড়া ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে বিক্রেতার সঙ্গে দরদাম করার মতো বার্তাও খসড়া করতে সাহায্য করে।
সূত্র: মেটা, সিএনএন
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