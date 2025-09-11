Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

শর্টস ভিডিও তৈরি করে দেবে গুগলের এআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিগগিরই ভিও ৩ দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যাবে টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলসের মতো উল্লম্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্মে। ছবি: সংগৃহীত
শিগগিরই ভিও ৩ দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যাবে টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলসের মতো উল্লম্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্মে। ছবি: সংগৃহীত

গুগল তাদের এআইভিত্তিক ভিডিও জেনারেশন টুল ভিও ৩-এ যুক্ত করেছে উল্লম্ব ভিডিও ফরম্যাট এবং ১০৮০পি রেজল্যুশনের সমর্থন। ডেভেলপারদের জন্য প্রকাশিত গুগলের ব্লগ পোস্টে জানানো হয়েছে, এখন থেকে ভিও ৩ এবং ভিও ৩ ফাস্ট দিয়ে ৯: ১৬ অ্যাসপেক্ট রেশিওতে ভিডিও তৈরি করা যাবে, যা মোবাইল ডিভাইস ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জন্য আরও উপযোগী। তবে আপাতত এই সুবিধা কেবল ডেভেলপারদের জন্য উন্মুক্ত।

গুগল জানিয়েছে, নতুন এই ফিচার ব্যবহারের জন্য ডেভেলপারদের এপিআই অনুরোধে অ্যাসপেক্টরেশিও প্যারামিটারকে ৯: ১৬ হিসেবে সেট করতে হবে। অর্থাৎ, এটি মূলত অ্যাপ নির্মাতাদের জন্য, যাঁরা ভিও ৩-কে তাদের অ্যাপ বা প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করছেন।

ছাড়া, ভিডিওর রেজল্যুশন এখন ৭২০পি থেকে বাড়িয়ে ১০৮০পি করা হয়েছে—তবে এই উন্নতমানের রেজল্যুশন শুধু ১৬: ৯ অ্যাসপেক্ট রেশিওর ভিডিওর জন্য প্রযোজ্য, জানিয়েছে প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম নিওউইন।

ডেভেলপারদের জন্য আরও একটি বড় সুখবর হলো—ভিডিও তৈরির খরচ কমিয়েছে গুগল। এখন থেকে ভিও ৩ ব্যবহার করে প্রতি সেকেন্ড ভিডিও তৈরি করতে খরচ হবে শুধু ৪০ সেন্ট, যা আগে ছিল ৭৫ সেন্ট। একইভাবে, ভিও ৩ ফাস্টের মূল্য কমিয়ে ১৫ সেন্ট করা হয়েছে, যা আগে ছিল ৪০ সেন্ট। এই মূল্যহ্রাস এপিআই ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য, যার ফলে ডেভেলপারদের জন্য তাদের অ্যাপে ভিও ৩ ব্যবহার করা আরও সাশ্রয়ী হবে।

গুগল জানিয়েছে, ভিও ৩ এবং ভিও ৩ ফাস্ট এখন ‘জেমিনি এপিআই’তে স্থিতিশীল এবং বৃহৎ পরিসরে ব্যবহারের উপযোগী। কোম্পানিটি তাদের ব্লগে ভিও ৩-এর উল্লম্ব ফরম্যাটে তৈরি একটি ডেমো ভিডিওও প্রকাশ করেছে, যেখানে পর্বত আরোহী বলছেন, ‘ভিও ৩ এখন প্রায় ৫০ শতাংশ সস্তা এবং উন্নতমানের, তাই এবার কিছু তৈরি করে দেখাও।’

এদিকে, চলতি বছরের জুনে গুগল ঘোষণা দেয়, গ্রীষ্মেই ভিও ৩ ইউটিউব শর্টসে যুক্ত করা হবে। আর এখন ডেভেলপারদের মাধ্যমে এই ফিচার যুক্ত হওয়ায়, শিগগিরই ভিও ৩ দিয়ে তৈরি ভিডিও দেখা যাবে টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম রিলসের মতো উল্লম্ব ভিডিও প্ল্যাটফর্মে।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর ফলে হয়তো আরও বেশি এআই-নির্ভর ‘কনটেন্ট’ আমাদের সামনে আসবে, যা কখনো কখনো ‘এআই স্লপ’ বলেও সমালোচিত হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: দ্য ভার্জ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুগলএআইভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

শর্টস ভিডিও তৈরি করে দেবে গুগলের এআই

শর্টস ভিডিও তৈরি করে দেবে গুগলের এআই

আইফোনে কবে আসছে অ্যাপলের আইওএস ২৬ চূড়ান্ত সংস্করণ

আইফোনে কবে আসছে অ্যাপলের আইওএস ২৬ চূড়ান্ত সংস্করণ

কান উৎসবে মুক্তি পাবে ওপেনএআইয়ের এআই প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যানিমেশন মুভি

কান উৎসবে মুক্তি পাবে ওপেনএআইয়ের এআই প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যানিমেশন মুভি

টিকটকের ট্রেন্ডিং বিষয় খুঁজে পাবেন যেভাবে

টিকটকের ট্রেন্ডিং বিষয় খুঁজে পাবেন যেভাবে