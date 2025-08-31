Ajker Patrika
আমাজন-মাইক্রোসফট ছেড়ে ৪০ লাখ ডলারের স্টার্টআপ খুললেন ২৩ বছরের দুই তরুণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রোহান বশিষ্ঠ ও ফারাজ সিদ্দিকী। ছবি: লিংকড ইন
রোহান বশিষ্ঠ ও ফারাজ সিদ্দিকী। ছবি: লিংকড ইন

মাত্র ২৩ বছর বয়সে আমাজন ও মাইক্রোসফটের চাকরি ছেড়ে নিজস্ব এআই কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্টার্টআপ গড়ে তুলেছেন দুই তরুণ প্রকৌশলী—রোহান বশিষ্ঠ ও ফারাজ সিদ্দিকী। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডার-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাদের প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপ ব্লুজে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সিড ফান্ডিংয়ে ৪ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৩ কোটি টাকা) সংগ্রহ করেছে।

সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি এআই ভয়েস ও টেক্সট এজেন্ট পরীক্ষার কাজ করে, যেখানে কৃত্রিম গ্রাহক ব্যবহার করে এআই সিস্টেমের দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়। তাদের প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণ, ভাষা, পটভূমির শব্দ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের কথোপকথন অনুকরণ করতে পারে। ফলে এক মাসের বাস্তব ইন্টারঅ্যাকশন কয়েক মিনিটেই পরীক্ষা করা সম্ভব হয়, যা কোম্পানিগুলোকে দ্রুত সমস্যাগুলো শনাক্ত করে সমাধান নিতে সহায়তা করে।

ব্লুজে মূলত প্রতিযোগিতাপূর্ণ একটি খাতে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ব্রেইনট্রাস্ট, অ্যারাইজ এআই এবং গ্যালিলিওর মতো প্রতিষ্ঠানও একই ধরনের এআই এজেন্ট টেস্টিং সেবা দিচ্ছে। তবে নতুন অর্থায়নের পর ব্লুজে তাদের টিমে নতুন ডেভেলপার, গবেষক ও সেলস স্পেশালিস্ট নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এ অর্থায়নে নেতৃত্ব দিয়েছে ফ্লাডগেট। অংশ নিয়েছে ওয়াই কম্বিনেটর, পিক ফিফটিন, হোমব্রিউসহ উল্লেখযোগ্য এআই শিল্প নির্বাহীরা।

রোহান বশিষ্ঠ জানান, কলেজ থেকে বেরিয়ে প্রথম চাকরিতে যোগ দেওয়ার পরই তিনি বুঝতে পারেন এআই প্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এটা বুঝতে বা শিখতে আমাকে ছয় বছর চাকরি করতে হবে না। বরং কাজে নেমে পড়লেই অনেক দ্রুত শিখে ফেলব।’

সহ-প্রতিষ্ঠাতা সিদ্দিকীর সঙ্গে মিলে তিনি চান ব্লুজেকে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এআই গ্রহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ‘ট্রাস্ট লেয়ার’ হিসেবে দাঁড় করাতে। তাদের বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই গ্রাহকসেবার জন্য এআই এজেন্টের ওপর নির্ভরশীল হবে।

