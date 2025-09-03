১ লাখ শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেবে সরকার: ফয়েজ আহমদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশজুড়ে ১ লাখ শিক্ষার্থীকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ডিজিটাল স্কিলস প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজ বুধবার রংপুরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে জুলাই যোদ্ধাদের কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ভার্চুয়ালি উদ্বোধনকালে এ কথা জানান তিনি।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘এআই ও জেনারেটেড এআই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে আমরা দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে পিছিয়ে যাব। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আইসিটির পক্ষ থেকে ১ লাখ শিক্ষার্থীকে ডিজিটাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের পরামর্শ নিয়ে আমরা এই প্রশিক্ষণকে সময়োপযোগী করতে চাই।’
তৈয়্যব আরও বলেন, ‘রংপুরের মানুষের আত্মত্যাগের কথা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাই আমরা রংপুর থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু করেছি।’
ফয়েজ আহমদ আরও বলেন, ‘আমরা মোবাইল আইসিটি ল্যাবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এতে গাড়িতে প্রশিক্ষণের সুবিধা থাকবে। মানুষ যেখানে অবস্থান করবে সেখানে গিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হবে।’
ফয়েজ আহমদ অভিযোগ করে বলেন, ‘বিগত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কারণে রংপুর পিছেয়ে পড়েছে। তাই প্রযুক্তিতে এ অঞ্চলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আইসিটির করণীয় নির্ধারণের পাশাপাশি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সঙ্গে নিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাওয়া যায় তা ভাবা হচ্ছে।’
প্রশিক্ষণ আয়োজন বিষয়ে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানান, জুলাই যোদ্ধাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে পাশাপাশি পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। স্কুল-কলেজে প্রথম ধাপে ৪২ ঘণ্টার আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ হবে। এ প্রশিক্ষণের লার্নিং নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণে মাদ্রাসাগুলোকে যুক্ত করা হবে।
সভাপতির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের নির্দেশে শহীদ আবু সাঈদের ভূমি থেকে আমরা এই প্রশিক্ষণ শুরু করেছি। ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের যে স্বপ্ন আমরা দেখছি, তার সঙ্গে জুলাই যোদ্ধাদের সম্পৃক্ত করতে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।’
রংপুর বিভাগের জুলাই যোদ্ধাদের জন্য ৭ দিনব্যাপী আইসিটি প্রশিক্ষণে প্রথম পর্যায়ে ২০ জনকে কম্পিউটার ফান্ডামেন্টাল এবং ২০ জনকে ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ প্রশিক্ষণ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
এর আগে গত ১৬ আগস্ট থেকে টাঙ্গাইলের গোরস্থান জামিয়া ইসলামিয়া দারুস-সুন্নাহ মাদরাসার ১৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইল জেলার মোট ৭৪০ জন মাদ্রাসাশিক্ষার্থী এই কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত হবে।
