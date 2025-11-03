Ajker Patrika
> খেলা
> টেনিস

টিটি ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন হৃদয় ও খই খই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
টিটি ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন খই খই সাই মারমা ও মুহতাসিন আহমেদ হৃদয়। ছবি: টিটি ফেডারেশন
টিটি ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ন খই খই সাই মারমা ও মুহতাসিন আহমেদ হৃদয়। ছবি: টিটি ফেডারেশন

ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হলেও স্বপ্নটা বড় তাঁদের। ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে যে করেই হোক পদকের ছোঁয়া পাওয়া। আরও শাণিত হয়ে উঠতে ফেডারেশন কাপকে তাঁরা বেছে নিয়েছেন প্রস্তুতি মঞ্চ হিসেবে।

আজ পল্টনের শহীদ তাজউদ্দীন উডেন ফ্লোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস ফেডারেশন কাপের পুরুষ এককে মুহতাসিন আহমেদ হৃদয় ও নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন খই খই সাই মারমা। দুজনেই খেলবেন সৌদি আরবের রিয়াদে ৭ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে। কাল তাঁদের সঙ্গে রিয়াদের বিমান ধরবেন রামহিম লিয়ন বম, জাভেদ আহমেদ ও সোনাম সুলতানা সোমাও।

২০২১ সালে তুরস্কের কোনিয়ায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের সর্বশেষ আসরে টেবিল টেনিসে অংশ নেন বাংলাদেশের ৭ অ্যাথলেট। কিন্তু কেউই এনে দিতে পারেননি পদক। হৃদয় অবশ্য বেশ আত্মবিশ্বাসী। রামহিমকে ফাইনালে ১১-৬, ১১-৮, ১১-৩ গেমের সরাসরি সেটে উড়িয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আসল লক্ষ্য আমার ইসলামিক সলিডারিটি গেমস। যখন আন্তর্জাতিক লক্ষ্য থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে খেলা একটু ভালো হয়।’

গতবার কোয়ার্টার ফাইনাল খেললেও হৃদয়ের আশা, ‘যেকোনো এক জায়গায় আমরা চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ পদক নিয়ে আসার। আগেরবার আমরা কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিলাম। চেষ্টা করব এবার সেমিফাইনাল খেলার ইনশা আল্লাহ।’

ফর্মের চূড়ায় না থাকলেও রামহিম ঠিকই ঘুরে দাঁড়াবে বিশ্বাস হৃদয়ের, ‘রামহিম অনেক ভালো প্লেয়ার, হয়তো কোনো কারণে একটু ক্লান্ত মনে হয়েছে আমার কাছে। সেমিফাইনালে যে ফোর্সে খেলছে, ফাইনালে সেই ফোর্সে খেলতে পারেনি। এ কারণে আমার জন্য সহজ হয়েছে ম্যাচটা।’

নারী এককে খই খই মারমা এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়ন হলেন ফেডারেশন কাপে। সোমার মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে ৫ সেটের থ্রিলারে ১১-৪, ৯-১১, ১১-৪, ৯-১১ ও ১১-৭ গেমে হারান তিনি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত না হওয়ায় খানিকটা লজ্জাও পাচ্ছিলেন তিনি, ‘আগে যেহেতু খেলিনি, তো এবার আমার প্রথম ইসলামিক সলিডারিটিতে। আমার লক্ষ্য থাকবে দেশকে কিছু দেওয়ার, ভালো ফল করার।’

ফেডারেশন কাপের দুয়ার খেলতে সময় লেগেছে ৪ বছর। টুর্নামেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট হলেও তাতে যেন বিরতি না পড়ে, এমনটাই চাওয়া সোমার। তিনি বলেন, ‘আমি অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। আমি যতগুলো ফেডারেশন কাপ খেলেছি, আমি মনে করি যে তার তুলনায় অনেকটাই ভালো হয়েছে। প্রাইজমানির ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা কখনোই হয়নি। আমি এতগুলো ফেডারেশন কাপ খেলেছি, কখনো প্রাইজমানি ছিল না।’

দুই মাসের চুক্তিতে গত আগস্টে থাইল্যান্ডের পাসসারা পাত্তারাথোর্নকে নিয়োগ দিয়েছিল ফেডারেশন। তাঁর অধীনে খেলোয়াড়দের উন্নতি হয়েছে বলে দাবি হৃদয়ের। তাঁর ভাষ্য, ‘তিনি অনেক ভালো প্র্যাকটিস পার্টনার। তাঁর সঙ্গে গেম খেলে খেলে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে।’

কিছুটা ভিন্ন সুর খই খইয়ের কণ্ঠে, ‘আসলে উন্নতি হয়েছে কিন্তু অল্প। কারণ ক্যাম্পে তো অনেক খেলোয়াড় থাকে, শুধু আমাকে তো সময় দিতে পারবে না। তো আরও যদি প্র্যাকটিস পার্টনার, কোচ আরও দু-একজন হলে ভালো হতো। বিদেশে যেরকম একজন খেলোয়াড়ের আলাদা কোচ থাকে। আমাদের ক্যাম্পে করতেছে ২০ জন, এর মধ্যে একজন কোচ।’

উন্নতির ছাপ কতটুকু তা বোঝা যাবে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসেই।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটেবিল টেনিস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...