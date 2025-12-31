সিলেট স্টেডিয়ামে খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়া

Ajker Patrika
সিলেট স্টেডিয়ামে খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ০০
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গায়েবানা জানাজার একটি মুহূর্ত
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গায়েবানা জানাজার একটি মুহূর্ত

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে চলছে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। আজ দুপুর দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় বিএনপি চেয়ারপারসন এবং তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নেয় লাখো মানুষ।

একই সময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) উদ্যোগে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। স্টেডিয়ামের গ্রিন গ্যালারির সামনের অংশে অনুষ্ঠিত এই দোয়ায় অংশ নেন বাংলাদেশে প্রিমিয়ার লিগে অংশ নেওয়া (বিপিএল) বেশকিছু ক্রিকেটার, বিসিবি ও বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকরা। ক্রিকেটারদের মধ্যে মুশফিকুর রহিম, মেহেদি হাসান মিরাজ, আবু হায়দরা রনি, নাসির হোসেনরা গায়েবানা জানাজায় উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল ভোর ছয়টায় না ফেরার দেশে পাড়ি জমান খালেদা জিয়া। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশজুড়ে। খালেদা জিয়ার শোকের প্রতি সম্মান জানাতে গতকাল বিপিএলের দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বিসিবি। স্থগিত ম্যাচ দুটি আগামী ৪ জানুয়ারি আয়োজন করার ঘোষণা দিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

এর আগে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক জানাতে বিবৃতি দেয় বিসিবি। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গভীরভাবে শোকাহত। বিসিবি কৃতজ্ঞতার সাথে এই দেশের ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তার অবদান স্বীকার করছে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটের উন্নয়নে অসামান্য সহযোগিতা করেছেন, ক্রিকেটের অবকাঠামোগত উন্নতি ও দেশব্যাপী খেলাধুলার প্রসারে রেখেছেন উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট আজ যে অগ্রগতি অর্জন করেছে তার পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে বেগম খালেদা জিয়ার দূরদৃষ্টি ও উৎসাহ। বিসিবি এই বিরাট ক্ষতিতে সমগ্র দেশের সাথে গভীর শোক ও দুঃখে শামিল হচ্ছে এবং আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তার আত্মার চির শান্তির জন্য আমাদের দোয়া।’

বিসিবিক্রিকেটখালেদা জিয়া
অ্যাশেজে ক্রিকেটারদের মদ্যপান নিয়ে তদন্তে কী পেল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
অ্যাশেজে মদ্যপান নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করল ইসিবি। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাশেজে মদ্যপান নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করল ইসিবি। ছবি: সংগৃহীত

অ্যাশেজে হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে ইংল্যান্ড দলকে নিয়ে সমালোচনা তো হচ্ছেই। মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সাংবাদিকদের সঙ্গে তর্কে জড়ানো, হেলমেট ছাড়া ই-স্কুটার চালানো, মদ্যপানসহ অন্যান্য ঘটনার কারণেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড। এবার সেই আলোচিত মদ্যপান নিয়ে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে।

ব্রিসবেনের গ্যাবায় অ্যাশেজেরে দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর। চার দিনে গ্যাবা টেস্ট শেষ হওয়ায় তৃতীয় টেস্টের আগে ৯ দিনের বিরতি পান ক্রিকেটাররা। সেই সময় কুইন্সল্যান্ডের নুসা সমুদ্র সৈকতে ৪ রাত কাটিয়েছিলেন বেন ডাকেটসহ ইংল্যান্ডের কয়েকজন ক্রিকেটার। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটারদের মদ্যপানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তোপের মুখে পড়ে ইংল্যান্ড। ঘটনা নিয়ে ইসিবির তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি মেইল’।

তদন্তের পর ইসিবি ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না বলে দ্য ডেইলি মেইলের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ইসিবির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,‘ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অ্যাশেজ সফরের মাঝপথে কিছুটা ঢিলেঢালা পরিস্থিতি দেখা গেছে। ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন সদস্য তা স্বীকার করছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝখানে ৯ দিনের বিরতি ছিল। দলের সবাইকে একসঙ্গে নুসা রিসোর্টে পাঠানো ঝামেলা ছিল। তাই আলাদাভাবে গেছেন ক্রিকেটাররা। তদন্তে মদ্যপানের চেয়ে গুরুতর আর কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে যে গুরুতর কিছু হওয়ার আশঙ্কা ছিল, আদতে তা নয়।’

দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের মাঝে কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের নুসা দ্বীপে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মদ্যপানের খবর বিবিসির পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বেশকিছু সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশ হয়েছিল। বিবিসি স্পোর্টে ইসিবির ব্যবস্থা পরিচালক রব কি বলেছিলেন, ‘মদ্যপান বা এই ধরনের বিষয় থাকলে অনেক সময় খবরের শিরোনাম বিব্রবতকর হতে পারে। খেলোয়াড়দের মদপান করার খবর ছড়িয়েছে। এমন কিছু যদি হয়ে থাকে তাহলে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেসব কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে কিংবা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে, তার বিপরীতে আসল সত্যটা কী সেটা আমরা খতিয়ে দেখব। এমন ছবি যখন দেখা যায় যে, পাঁচ-ছয়জন বসে খাবার খাচ্ছে, তাদের মধ্যে দুয়েকজন মদ্যপান করছে, এখানে আসলে কী ঘটেছে সেটা খুঁজে বের করা দরকার।’ এবার তদন্তের পর রব কি মনে করছেন, ক্রিকেটাররা ছুটি কাটাতে নুসা দ্বীপে তখন পার্টির আদলে মজা করছিলেন।

পার্থ, ব্রিসবেন, অ্যাডিলেডে তিন টেস্ট হেরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আগেভাগেই অ্যাশেজ খুইয়ে বসে ইংল্যান্ড। এ কারণে নুসা দ্বীপে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মদ্যপানের খবর তখন বেশ হই চই ফেলে দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের ভরাডুবির পেছনে এটাকে তখন অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে ৪ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট মেলবোর্নে মাত্র দুই দিনে শেষ হয়ে যায়। এর আগে পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টও দুই দিনে শেষ হয়েছিল। ব্রিসবেন টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। একমাত্র অ্যাডিলেড টেস্ট পাঁচ দিন গড়িয়েছে।

খেলাক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
অন্য খেলা

আজই কি তবে রিশাদদের আরও কাছে ব্রিসবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৯৬ রান করেছেন ব্রিসবেন হিটের ম্যাট রেনশ। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৯৬ রান করেছেন ব্রিসবেন হিটের ম্যাট রেনশ। ছবি: ক্রিকইনফো

চার ম্যাচে চার জয়ে আট পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বিগ ব্যাশের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে মেলবোর্ন স্টার্স। সমান ৮ পয়েন্ট রিশাদ হোসেনের দল হোবার্ট হারিকেনসেরও। তবে নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে হোবার্ট। এক ও দুইয়ে থাকা মেলবোর্ন স্টার্স ও হোবার্টের নেট রানরেট ‍+১.৭৭৯ ও ‍+০.৪৩২। আজ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সকে হারালে ব্রিসবেন হিট পাবে ৬ পয়েন্ট। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট ম্যাচ। বর্তমানে ৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে ব্রিসবেন। সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে পার্থ স্করচার্স। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নম্বরে থাকা সিডনি সিক্সার্স, অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, মেলবোর্ন রেনেগেডস, সিডনি থান্ডার প্রত্যেকেরই ২ পয়েন্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি লিগেরও খেলা রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

বিগ ব্যাশ লিগ

অ্যাডিলেড স্টাইকার্স-ব্রিসবেন হিট

বেলা ২টা ১৫ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-পার্ল

বিকেল ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

কেপটাউন-প্রিটোরিয়া

রাত ৯টা ৩০মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
ফুটবল

কেন তিন গোলরক্ষক নামিয়েছিল উগান্ডা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ১২
নাইজেরিয়ার বিপক্ষে গতকাল তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলেছিল উগান্ডা। ছবি: সংগৃহীত
নাইজেরিয়ার বিপক্ষে গতকাল তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলেছিল উগান্ডা। ছবি: সংগৃহীত

চোটে পড়লে বা কৌশলগত কারণে ফুটবলার পরিবর্তন অহরহ হলেও গোলরক্ষক বদলানো খু্ব একটা দেখা যায় না। ব্যতিক্রমধর্মী এক ঘটনাই গতকাল ঘটাল উগান্ডা। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলেছে উগান্ডা। যদিও একগাদা গোলরক্ষক খেলিয়েও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে হার এড়াতে পারেনি উগান্ডা।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের গ্রুপ পর্বের নাইজেরিয়া-উগান্ডা ম্যাচ গতকাল হয়েছে ফেজ স্টেডিয়ামে। প্রথমার্ধে গোল হজম করা ছাড়া আর কোনো বিপদে পড়েনি উগান্ডা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই উগান্ডার গোলরক্ষক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটতে থাকে। ৪৬ মিনিটে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন উগান্ডার ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষক ডেনিস ওনিয়াঙ্গো। তাঁর পরিবর্তে নামেন আরেক গোলরক্ষক সালিম মাগুলা। ৫৬ মিনিটে বক্সের অনেক বাইরে গিয়ে নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ভিক্টর ওসিমেনের শট ঠেকাতে গিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন মাগুলা। তখন মাঠে নামেন উগান্ডার তৃতীয় গোলরক্ষক নাফিয়ান আলিওনজি। তিনি ফেরায় মাঠ ছেড়েছেন উগান্ডার মিডফিল্ডার বাবা আল হাসান।

ফেজ স্টেডিয়ামে উগান্ডার বিপক্ষে ২৮ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড পল ওনুয়াচুর। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে নাইজেরিয়া। ৬২ ও ৬৭ মিনিটে মিডফিল্ডার রাফায়েল ওনেয়দিকার জোড়া গোলে নাইজেরিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। ৭৫ মিনিটে রজার্স মাতোর গোলে ব্যবধান কমায় উগান্ডা। শেষ পর্যন্ত উগান্ডাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ‘সি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাইজেরিয়া। ৩ ম্যাচে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে ওসিমেনের নাইজেরিয়া।

১ পয়েন্ট নিয়ে উগান্ডা এবারের আফকন শেষ করেছে ‘সি’ গ্রুপের তলানিতে থেকে। ৩ ম্যাচ খেলে হেরেছে ২ ম্যাচ ও ১ ম্যাচ ড্র করেছে দলটি। ৪ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোতে উঠেছে তিউনিসিয়া-তানজানিয়া। প্রিন্স আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে তিউনিসিয়া-তানজানিয়া। ৪৩ মিনিটে ইসমাইল ঘারবি পেনাল্টি থেকে গোল করে তিউনিসিয়াকে এগিয়ে নেন। ৪৮ মিনিটে ফয়সাল সালামের গোলে সমতায় ফেরে তানজানিয়া। গ্রুপগুলোর তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটা হিসেবে ‘সি’ গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোতে উঠেছে তানজানিয়া। নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথম আফকনের শেষ ষোলোতে উঠেছে তানজানিয়া। নকআউট পর্বে তারা খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে।

টাঙ্গিয়ার স্টেডিয়ামে গতকাল ‘ডি’ গ্রুপে বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেনেগাল। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে সেনেগাল। দুইয়ে থাকা ডিআর কঙ্গোর পয়েন্ট ৭ হলেও গোল ব্যবধানের কারণে দুইয়ে এই দলটি। বতসোয়ানাকে ৩-০ গোলে।

ডিআর কঙ্গো। ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোয় উঠেছে বেনিন। শেষ ষোলোতে মিসরের বিপক্ষে খেলবে বেনিন। প্রতিপক্ষ মিসর।

খেলাফুটবলমরক্কো
ফুটবল

ফুটবলে নতুন আশা, ক্রিকেট করেছে হতাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফুটবলে ২০২৫ সালে মনে রাখার মতো সময় কাটিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ফেসবুক
ফুটবলে ২০২৫ সালে মনে রাখার মতো সময় কাটিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ফেসবুক

দুঃস্মৃতি মানুষ ভুলে যেতে চায়, ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করতে চায়; কিন্তু ভোলাভুলির সীমারেখাটা শুধু দুঃস্মৃতিতেই। সুখস্মৃতি রোমান্থন করে উজ্জীবিত হতে চায় মানুষ। প্রেরণাই বলুন কিংবা আত্মবিশ্বাস—ইতিবাচক সব কিছুরই আধার সে সুখস্মৃতি। বিদায়ী ২০২৫ বছরে তেমন সুখস্মৃতি কী আছে আমাদের জন্য?

ফুটবলে বিশেষ করে নারী ফুটবলে বিদায়ী এ বছরটা সাফল্যের আঁচড় কেটেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। প্রথমবারের মতো এএফসি মেয়েদের এশিয়া কাপে জায়গা করে নিয়েছেন আফঈদা-ঋতুপর্ণারা। বাংলাদেশের জার্সি গায়ে চড়িয়ে দেশের ফুটবলে জাগরণের জোয়ার এনেছেন ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটিতে খেলা হামজা চৌধুরী। যে জোয়ারে ভেসে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলাররাও এসে জাতীয় দলে খেলার আগ্রহ দেখিয়েছেন। মাঠের ফলাফল যেমনই হোক—এসব প্রবাসী ফুটবলারের আগমনে ফুটবল নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন দেশের ফুটবলপ্রেমীরা।

শুধু কি ফুটবল! প্রথমবারের মতো জুনিয়র এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পেয়ে চ্যালেঞ্জার ট্রফি জিতে এসেছে বাংলাদেশ। যুব এই হকি প্রতিযোগিতায় কোরিয়ার মতো দলকে হারিয়ে দেওয়ার দুঃসাহসও দেখিয়েছেন বাংলাদেশের যুবারা। বিচ্ছিন্নভাবে সাফল্য এসেছে এশিয়ান কাপ আর্চারি কিংবা ইসলামি সলিডারিটি গেমস টিটিতে।

কিন্তু যে খেলাটা নিয়ে দেশের মানুষের বড় আশা ছিল, সেই ক্রিকেটই হতাশ বেশি করেছে। গত কয়েক বছরের সাফল্যের সূত্র, মনে করা হয় ওয়ানডে ক্রিকেটই বাংলাদেশের প্রিয় সংস্করণ। সেই সংস্করণে নেই সাফল্যের আলো। এ বছর ১১টি ওয়ানডে খেলেছে বাংলাদেশ। যার ৭টিতেই হার। ৩টিতে জয়। আর একটি ম্যাচ হয়েছে টাই। সাফল্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এগিয়ে টেস্ট ক্রিকেট। ছয়টি টেস্ট খেলে ৩টিতে জয়। ২টিতে হার, ১টিতে ড্র। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ব্যস্ততম বছর কাটিয়েছে বাংলাদেশ। খেলেছে ৩০ ম্যাচ। এর ১৬টি জিতেছেন লিটন-মোস্তাফিজরা। ১৪টিতে পরাজয়। বাকি একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত।

নারী ক্রিকেটে পারফরম্যান্সটা আরও শোচনীয়। ৩টি টি-টোয়েন্টি খেলে সব কটিতেই হেরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। আর ১৫টি ওয়ানডে খেলে জয় ৫টিতে। ৯টিতে হার, ১টিতে ফল হয়নি।

তবে এই ব্যর্থতায় মুষড়ে পড়ার কিছু নেই। মনীষীরা বলেন, ব্যর্থতাই সাফল্যের ভিত গড়ে! সে বিশ্বাস নিয়েই বিদায় জানাতে হচ্ছে ২০২৫ সালকে।

খেলাফুটবল
