পাঞ্জাব কি উঠতে পারবে শীর্ষে

সবার ওপরে থাকা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পয়েন্ট ৮। দুইয়ে থাকা রাজস্থান রয়্যালসও পেয়েছে ৮ পয়েন্ট। তবে নেট রানরেটের কারণে দুই দলের অবস্থান ভিন্ন। তিনে থাকা পাঞ্জাব কিংসের পয়েন্ট ৭। আজ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে হারালেই ৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠবে পাঞ্জাব। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|পিএসএল
|হায়দরাবাদ - রাওয়ালপিন্ডি
|বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|পিএসএল
|করাচি-ইসলামাবাদ
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|মুম্বাই - পাঞ্জাব
|রাত ৮টা
|টি স্পোর্টস
