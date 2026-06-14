একই দিনে বাংলাদেশের দুই ম্যাচ, কোনটি ছেড়ে কোনটি দেখবেন

একই দিনে মাঠে নামছে বাংলাদেশের দুই দল। মিরপুরে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়াকে ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমেছে বাংলাদেশ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করছে নাগরিক টিভি। এদিকে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ। এই ম্যাচ দিয়েই নিগার সুলতানা জ্যোতির দল বিশ্বকাপ অভিযানে নামবে।
ছেলেদের ম্যাচ চলাকালীন অবস্থায় শুরু হবে বাংলাদেশ নারী দলের ম্যাচ। আর ভোরে ফুটবল বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে মরক্কো। সকালে হাইতিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে স্কটল্যান্ড। এখন চলছে অস্ট্রেলিয়া-তুরস্ক ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস
বেলা ৩টা ৩০মিনিট
সরাসরি
ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-তুরস্ক
সকাল ১০টা
সরাসরি
জার্মানি-কুরাসাও
রাত ১১টা
সরাসরি
নেদারল্যান্ডস-জাপান
রাত ২টা
সরাসরি
বিটিভি, সময় টিভি, টি স্পোর্টস
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