এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের সোনা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান এশিয়া কাপ আর্চারির প্রথম লেগে সোনা জিতেছে বাংলাদেশ। কম্পাউন্ড পুরুষ দলীয় ইভেন্টে এই অর্জন এনে দেন হিমু বাছাড়, ঐশ্বর্য রহমান ও নেওয়াজ আহমেদ রাকিব। ফাইনালে আজ ভিয়েতনামকে ২৩১-২২৫ স্কোর ব্যবধানে হারিয়েছেন তাঁরা।

কম্পাউন্ড পুরুষ দলীয় ইভেন্টে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এটাই বাংলাদেশের প্রথম সোনা। এর আগে কয়েকবার ফাইনালে উঠলেও সফল হতে পারেনি৷ এবার আর কোনো ভুল করেননি হিমু-ঐশ্বর্য-রাকিবরা।

ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রথম সেটেই ৫৭-৫৫ ব্যবধানে জেতে বাংলাদেশ। পরের সেটে জয় আসে ৫৮-৫৬ ব্যবধানে। তৃতীয় সেটে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ভিয়েতনাম। জয় পায় ৫৮-৫৭ ব্যবধানে। তবে শেষ সেটে তাদের গুঁড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ। ৫৯-৫৬ ব্যবধানে জিতে নিয়ে নিশ্চিত করে সোনা।

বাংলাদেশের কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একেবারে শুরু থেকেই আমরা এগিয়ে ছিলাম। যা শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছি। দুর্দান্ত এক ম্যাচ ছিল।’

