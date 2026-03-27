বাংলাদেশের বিপক্ষে কেন খেলতে চায় না অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে সবশেষ মুখোমুখি হয়েছে ২০১৭ সালে। ছবি: ক্রিকইনফো

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া প্রায়ই মুখোমুখি হলেও টেস্টে তেমন একটা দেখা যায় না। এ বছরের আগস্টে যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ হবে, সেটাও ৯ বছর পর। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে এই সিরিজে খেলা নিয়ে ক্রিকেটারদের মধ্যে আগ্রহ কম দেখা যাচ্ছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের কারণেই এমন কিছুর আশঙ্কা করছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৩ আগস্ট। এর আগে ২১ জুলাই শুরু হওয়া ‘দ্য হান্ড্রেড’ শেষ হবে ১৬ আগস্ট। ইংল্যান্ডের এই ১০০ বলের টুর্নামেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ সাংঘর্ষিক হয়ে যাচ্ছে। কারণ, হান্ড্রেড খেলবেন নাকি বাংলাদেশ সিরিজ—তা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের মনে দ্বিধা কাজ করছে। সাম্প্রতিক এক পডকাস্টে কামিন্স বলেন, ‘অ্যাশেজ থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে অনেকেই খেলতে চায়। তবে এবার দ্য হান্ড্রেডের সময়ই বাংলাদেশ সিরিজের দুটি টেস্ট রয়েছে। যারা টেস্টে খেলবে, তারা হান্ড্রেডের নিলাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।’

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের জন্য ‘দ্য হান্ড্রেড’ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করতে পারবেন না বলে মনে করেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের কয়েক জন ক্রিকেটার ২০ দিনের কাজের বিনিময়ে পাওয়া প্রায় ৫ লাখ পাউন্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছে।বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলতেই মূলত এমনটা করছে। এটা একটা দুশ্চিন্তার জায়গা মনে হচ্ছে।’

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের মোটা অঙ্ক উপার্জন বাদ দিয়ে এখনো অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে খেলাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ক্রিকেটাররা। তবে এমনটা হয়তো খুব বেশি দিন চলবে বলে মনে করেন না কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়ক বলেন, ‘আমাদের ক্রিকেটাররা এখনো অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে এতটাই আগ্রহী যে তারা এই অর্থ (দ্য হান্ড্রেডের নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ) হাতছাড়া করতেও রাজি। তবে ভবিষ্যতেও যে একই পরিস্থিতি থাকবে, সেটা ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই।’

৫ লাখ পাউন্ড ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি সঠিক নয়। কদিন আগে দ্য হান্ড্রেড নিলামে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ আয় করা ক্রিকেটার ছিলেন টিম ডেভিড। তিনি পেয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫ কোটি ৭২ লাখ টাকা। সর্বোচ্চ ৪ লাখ ৬৫ হাজার পাউন্ড (৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা) পারিশ্রমিক পেয়েছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক। ৪ লাখ পাউন্ডের বেশি পাওয়া তিন ক্রিকেটারের সবাই ইংল্যান্ডের।

অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ টেস্ট তারকা—প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, ক্যামেরন গ্রিন ও ট্রাভিস হেড—আইপিএলে টিম ডেভিডের চেয়েও অনেক বেশি আয় করেন। তাঁদের আইপিএলে দাম বিবেচনায় দ্য হান্ড্রেড নিলামেও একই পারিশ্রমিক পেতে পারেন বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ২২ আগস্ট ম্যাকেতে শুরু হবে। দুই দল সবশেষ টেস্ট খেলতে ২০১৭ সালে। সেবার বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ সমতায় শেষ হয়েছিল। আর দুই দল সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মুখোমুখি হয়েছে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। অ্যান্টিগায় বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২৮ রানে জিতেছিল।

‘ডিপ স্টেট’ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল: আসিফ মাহমুদ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

আ.লীগ আমলের নিয়োগ: তদন্তের মুখে পুলিশ বাহিনীর সাড়ে ৯ হাজার নিয়োগ

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গীতা পাঠে জামায়াত এমপির ‘বারণ’, শোনেননি ইউএনও

পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তায় ইরান

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

হারের পর মোস্তাফিজের দলকে নিয়ে হায়দরাবাদের রসিকতা

পিএসএলে আজকের ম্যাচ কোথায় দেখবেন

উইজডেনের আইপিএল সেরা একাদশে সাকিব

১২ বছর পর বিশ্বকাপ খেলার আরও কাছে ইতালি

