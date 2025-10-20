Ajker Patrika
সাঁতারে ভাঙল ৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড, রাফির টানা ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাঁতারে নিজের রেকর্ডই ভেঙে দিয়েছেন সামিউল ইসলাম রাফি। ছবি: সাঁতার ফেডারেশন
সাঁতারে নিজের রেকর্ডই ভেঙে দিয়েছেন সামিউল ইসলাম রাফি। ছবি: সাঁতার ফেডারেশন

মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে আজ শুরু হয়েছে জাতীয় সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনেই দেখা মিলেছে চারটি রেকর্ডের। দুই রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন সামিউল ইসলাম রাফি ও কাজল মিয়া।

৫০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে তিনি গত বছর নিজের করা ২৬.৭৯ সেকেন্ডের রেকর্ড ভেঙে এবার ২৬.০৫ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন রাফি। পরে ৪ x ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে নাহিদ, নুর আলম ও আসিফ রাজার সঙ্গে দলগতভাবে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন তিনি। আজকের পত্রিকাকে ২১ বছর বয়সী এই সাঁতারু বলেন, ‘টাইমিং নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। টানা চারবার রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছি। যা বলে দেয় আমি এক জায়গায় আটকে থাকছি না।’

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল ইভেন্টে ১ মিনিট ৫৫.০৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছেন কাজল। ২০১৬ সালে আগের রেকর্ডের মালিক মাহফিজুর রহমান সাগরের টাইমিং ছিল ১ মিনিট ৫৮.৪৪ সেকেন্ড। কাজল দিনের দ্বিতীয় রেকর্ডটি গড়েন ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে। ২ মিনিট ৫.৯৫ সেকেন্ড সময় নেন তিনি। আগের রেকর্ডটিও ছিল তাঁর। গত বছর তাঁর টাইমিং ছিল ২ মিনিট ৯.৪১ সেকেন্ড।

নারী সাঁতারেও একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। ৪ x ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে নৌবাহিনীর মাইশা আক্তার, যুথী আক্তার, এ্যানি আক্তার ও সোনিয়া আক্তার যৌথভাবে এই রেকর্ডটি (৪ মিনিট ২৫.৫৫ সেকেন্ড) গড়েন।প্রথম দিন শেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ৮ সোনা, ৫ রুপা ও ৬ ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকায় শীর্ষে আছে।

