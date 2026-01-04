রাজশাহীকে টপকে আজ সবার ওপরে উঠবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) ৬ পয়েন্ট নিয়ে এখন পর্যন্ত সবার ওপরে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দুই, তিন ও চারে থাকা চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্স প্রত্যেকেরই সমান ৪ পয়েন্ট। আজ কমপক্ষে দুটি দলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ থাকছে। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট +০.১৪৫। চট্টগ্রাম, রংপুর ও সিলেটের নেট রানরেট +১.৪৩০, +০.৮৮৫ ও -০.১০৫। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে বিপিএলে মুখোমুখি হবে সিলেট-চট্টগ্রাম। সন্ধ্যায় মাঠে নামবে ঢাকা-রংপুর। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে শুরু হয়েছে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট। এখন বৃষ্টির বাগড়ায় খেলা বন্ধ। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২১১ রান করেছে ইংল্যান্ড। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের একগাদা ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
সিলেট-চট্টগ্রাম
বেলা ১টা
সরাসরি
ঢাকা-রংপুর
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
সিডনি টেস্ট: প্রথম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টারস-মেলবোর্ন রেনেগেডস
বেলা ১টা ৫ মি., সরাসরি
পার্থ স্কর্চার্স-অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
বিকেল ৪টা ১৫ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-ম্যান. ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ফুলহাম-লিভারপুল
রাত ৯টা
সরাসরি
ম্যানসিটি-চেলসি
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-সান্ডারল্যান্ড
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
