দ্রুততম মানবী সুমাইয়া, চ্যালেঞ্জ জানাবেন শিরিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে বাকি অ্যাথলেটদের চেয়ে অনেকটা দূরত্ব নিয়েই ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করেন নৌবাহিনীর ইমরানুর রহমান। কিন্তু মেয়েদের ১০০ মিটারে ঘটল বিতর্ক। সুমাইয়া দেওয়ান নাকি শিরিন আক্তার—কে প্রথম হয়ে তা জানতে অপেক্ষা করতে হলো ঘণ্টাখানেক।
সুমাইয়ার দাবি, তিনি প্রথম হয়েছেন। দৌড় শেষ করার সময় ট্র্যাকে পড়ে যান নৌবাহিনীর এই অ্যাথলেট। তখনই কানাঘুষা চলছিল সুমাইয়ার মাথায় উঠতে যাচ্ছে দ্রুততম মানবীর মুকুট। শিরিনের মুখে তখন রাজ্যের হতাশা। বিচারকদের কাছে চ্যালেঞ্জ জানানোর তোড়জোড় শুরু করেন তিনি।
এক ফটো সাংবাদিক যখন সুমাইয়ার ছবি তুলতে যাচ্ছিলেন, তখন শিরিন বলে ওঠেন, ‘এখন পর্যন্ত তো ফল ঘোষণা হয়নি, ছবি তুলছেন কেন।’ আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণায় ঠিকই প্রথম হন সুমাইয়া আক্তার। ১২.১৯ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পেয়েছেন দ্রুততম মানবীর খেতাব। ১৬ বার জাতীয় পর্যায়ে ১০০ মিটার জেতা শিরিন জানালেন তিনি চ্যালেঞ্জ করবেন। ইলেক্ট্রনিক টাইমিংয়ে ১২.২১ সেকেন্ড নিয়ে দৌড় শেষ করেন নৌবাহিনীর এই অ্যাথলেট। সেনাবাহিনীর শরিফা খাতুন ১২.৪১ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন তৃতীয়।
এবারের আগে ২০২১ সালে শিরিনকে হারিয়ে প্রথম হয়েছিলেন সুমাইয়া। আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত এই অ্যাথলেট বলেন, ‘পড়ে যাওয়ার পর আমি ধরে নিয়েছিলাম আমি প্রথম। যদি ফল অন্যরকম হতো আমি চ্যালেঞ্জ করতাম।’
চ্যালেঞ্জ আপাতত শিরিনকেই করতে হচ্ছে, ‘আমি এই ফল মানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করব।’
