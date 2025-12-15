Ajker Patrika
ক্রিকেট

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫২
তাসকিন আহমেদ সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ভাঙবেন বলে মনে করেন শোয়েব আখতার। ছবি: ফাইল ছবি
তাসকিন আহমেদ সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ভাঙবেন বলে মনে করেন শোয়েব আখতার। ছবি: ফাইল ছবি

কেপটাউনে ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির বল কোনোমতে স্কয়ার লেগে ঠেলে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের বাঁহাতি ব্যাটার নিক নাইট। বোলারের নামটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। তিনি আর কেউ নন, পাকিস্তানি গতি তারকা শোয়েব আখতার। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের চাওয়া তাঁর এই রেকর্ডটা যেন তাসকিন আহমেদ ভেঙে দেন।

ঢাকা ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে ২০২৬ বিপিএলে কাজ করবেন শোয়েব আখতার। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির জার্সি পরে যখন তিনি ঢুকেছেন, তাঁর আশপাশে ছিল কড়া নিরাপত্তাবেষ্টনী। তাঁর সেই সর্বোচ্চ গতির বোলিংয়ের রেকর্ড ভাঙার প্রসঙ্গ আসতে তিনি তাসকিনের নাম নিয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস বলেন, ‘তাসকিন আমার সর্বোচ্চ গতির রেকর্ড ভেঙে দিক।’ এই কথাটা বলতেই সংবাদ সম্মেলনে হাসির রোল পড়ে যায়।

পেশাদার ক্যারিয়ারে শোয়েব আখতার গতির ঝড়ে ব্যাটারদের কাবু করে দিতেন হরহামেশাই। বাউন্সার তো বটেই, মাঝেমধ্যে তাঁর গতিতে স্টাম্প উড়ে চলে যেত অনেক দূরে। তরুণ প্রজন্মের অনেক পেসারই আদর্শ মনে করেন শোয়েব আখতারকে। পাকিস্তানি গতিতারকার থেকে এবার অনেক কিছু শেখার রয়েছে তাসকিন, মারুফ মৃধার মতো ঢাকা ক্যাপিটালসের স্থানীয় পেসারদের। তরুণ পেসারদের প্রতি শোয়েব আখতার বলেন, ‘পেসারদের প্রতি আমার উপদেশ, নিজেকে উপভোগ কর। লম্বা চুল, শার্ট, লম্বা গোঁফ থাকে অনেকের। রান আপের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উপভোগ কর। নিজেকে উপভোগ কর ও মানুষকে দেখিয়ে দাও। একই সঙ্গে তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত কাউকে আঘাত না করে উইকেট নেওয়া। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা শচীন টেন্ডুলকার আমার প্রিয় খেলোয়াড়। তাঁর হেলমেটে আঘাত করেছি। পাঁজর ভেঙে দিয়েছি। খারাপ লেগেছে আমার।’

শোয়েবের সেই ১৬১.৩ কিলোমিটার গতির রেকর্ড ২২ বছরে অনেকে ভাঙার কাছাকাছি অনেকে গেলেও কেউই সেটা ভাঙতে পারেননি। পার্থে এ বছরের ১৯ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-ভারত প্রথম ওয়ানডেতে মিচেল স্টার্ক ১৭৬.৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গ্রাফিকসের ভুল ছিল বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল। ক্রিকবাজের ধারাবিবরণীতে লেখা ছিল বলের গতি ঘণ্টায় ১৪০.৮ কিলোমিটার।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

আনিস আলমগীর এখনো ডিবি কার্যালয়ে

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

সম্পর্কিত

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রিকেট

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই দলের লড়াইয়ের একটি অংশ। ফাইল ছবি
দুই দলের লড়াইয়ের একটি অংশ। ফাইল ছবি

আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যানের (এফটিপি) অংশ হিসেবে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে বাংলাদেশ সফর করার কথা রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের। কিন্তু পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) কারণে পিছিয়ে যেতে পারে টুর্নামেন্টি–এমনটাই জানিয়েছে দেশটির কয়েকটি সংবাদমাধ্যম।

পিএসএলের ১১ তম আসর শুর হবে আগামী ২৬ মার্চ। ৩ মে ফাইনাল দিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি শেষ হবে। গতকাল নিউইয়র্কে পিসিবি আয়োজিত রোড শোতে এই ঘোষণা দেন সংস্থাটির প্রধান মহসিন নাকভি। পিএসএল নিয়ে ক্রিকেটাররা ব্যস্ত থাকায় বাংলাদেশ সফরে পিছিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে জিও সুপার, এ স্পোর্টস ও সামাটিভি।

পিএসএলের কারণে আন্তর্জাতিক সিরিজ নিয়ে পিসিবি নতুনকরে ভাববে বলে জানিয়েছেন নাকভি। তিনি বলেন, ‘পিএসএলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সিরিজগুলোর সূচি নিয়ে পুনরায় বিবেচনা করা হবে।’

সংবাদমাধ্যমের দাবি, সফরের সূচি পরিবর্তন নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি। বাংলাদেশ সফরে দুটি টেস্ট এবং তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার কথা রয়েছে পাকিস্তানের। সাদা পোশাকের ম্যাচ দুটি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সফর পেছালেও কোনোভাবেই ম্যাচের সংখ্যা কমানো হবে না।

বিসিবির সূত্রের বরাত দিয়ে জিও সুপার জানিয়েছে, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান সিরিজ অন্য কোনো সময়ে মাঠে গড়াবে। দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সমঝোতার পর সিরিজের নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হবে। সূত্রের বরাতে জিও সুপার আরও জানিয়েছে, সিরিজটি নতুন কোনো সময়ে স্থানান্তরিত হবে। তবে ম্যাচের সংখ্যা কমবে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলোর বিন্যাস সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। পিসিবির সঙ্গে পরামর্শের পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

আনিস আলমগীর এখনো ডিবি কার্যালয়ে

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

সম্পর্কিত

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রিকেট

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিডনির এই বন্ডাই বিচ গতকাল শোকে পরিণত হয়। ছবি: এএফপি
সিডনির এই বন্ডাই বিচ গতকাল শোকে পরিণত হয়। ছবি: এএফপি

সিডনির বন্ডাই বিচে এক ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হঠাৎ শোকে পরিণত হয়। বন্দুকধারীদের হামলায় রক্তে সয়লাব হয়ে যায় বন্ডাই বিচ। সিডনি থেকে ১৩৭২ কিলোমিটার দূরে অ্যাডিলেডেও ছড়িয়ে পড়েছে এই আতঙ্ক। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড দুই দলই এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

অ্যাডিলেড ওভালে পরশু সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। বন্ডাই বিচে হামলায় নিহতদের স্মরণে শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। এক যৌথ বিবৃতিতে সিএ, ইসিবি বলেছে,‘বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) ও ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) প্রত্যেকেই ভীষণ শঙ্কিত। নিহতদের পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আমাদের প্রার্থনা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মানুষেরা খুবই হতাশাজনক সময় কাটাচ্ছেন। হামলার শিকার যাঁরা হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের সমবেদনা। আপনাদের পাশে আছি আমরা।’

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই বিচে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ জনে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের রক্তদান করার আহ্বান জানিয়েছেন প্যাট কামিন্স। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অজি অধিনায়ক লিখেছেন, ‘গত রাতে বন্ডি বিচে যে হৃদয়বিদারক ঘটেছে, তাতে বিধ্বস্ত। নিহত-আহতদের পরিবার ও বন্ডির মানুষদের প্রতি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। যদি আপনারা পারেন, রক্তদান করুন।’

অ্যাডিলেড ওভালে আজ পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টের ভেন্যুতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রিমিয়ার পিটার মালিনস্কাস। আজ মালিনস্কাস বলেন, ‘বুধবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হচ্ছে একটি বড় ইভেন্ট। অ্যাডিলেড ওভালে গড়াচ্ছে অ্যাশেজ। অ্যাডিলেড ওভালে এমন একটা মেজর ইভেন্টে ঝুঁকি তো থাকলেই। সিডনিতে গতকাল যা ঘটেছে, অ্যাডিলেড ওভালে বাড়তি নিরাপত্তা থাকবে। পূর্বসতর্কতা হিসেবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা এই মুহূর্তে যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থায় আছি।’

পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। দুই টেস্টেই অজিরা ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছিল দুই দিনে। ব্রিসবেনের গ্যাবায় দ্বিতীয় টেস্ট চার দিনে শেষ হয়েছিল। অ্যাডিলেড টেস্টের পর হবে বক্সিং ডে টেস্ট। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) মাঠে গড়াবে চতুর্থ টেস্ট। পঞ্চম টেস্ট নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

আনিস আলমগীর এখনো ডিবি কার্যালয়ে

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

সম্পর্কিত

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

ফুটবল

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
রেফারির সঙ্গে কথা বলছেন আলোনসো। ছবি: এক্স
রেফারির সঙ্গে কথা বলছেন আলোনসো। ছবি: এক্স

আলাভেসের বিপক্ষে লা লিগায় ২-১ গোলের জয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। সাম্প্রতিক সময়ের দুঃসময়ের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে আসতে এই জয়ের বিকল্প ছিল না মাদ্রিদের ক্লাবটির জন্য। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি জয়ের পরও অসন্তুষ্ট দলটির প্রধান কোচ জাবি আলোনসো।

বার্সেলোনার চেয়ে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে আলাভেসের বিপক্ষে মাঠে নামে রিয়াল। ম্যাচ জিতে ব্যবধানে চারে নামিয়ে এনেছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা। সেই সঙ্গে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২ হারের পর জয়ের মুখ দেখল তারা। পূর্ণ ৩ পয়েন্ট তুলে নিলেও পেনাল্টি না পাওয়াকে কেন্দ্র করে রেফারিকে দিকে আঙুল তুলেছেন আলোনসো।

ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে আলাভেসের ডি বক্সে ফাউলের শিকার হন রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এমন একটি স্পর্শকাতর ফাউলের পরও ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সহায়তা নেননি রেফারি। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না আলোনসো।

তিনি বলেন, ‘আমি খেলা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি, রেফারিকে নিয়ে নয়। আমার মনে হয় এটা স্পষ্ট পেনাল্টি ছিল। ভিনিসিয়ুস বল নিয়ে খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল। সতীর্থের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আমি খুব অবাক হয়েছি কারণ রেফারি ভিএআরের সিদ্ধান্তও নেয়নি। তবে এটা সত্যি যে আমাদের কিছু করার নেই। এভাবেই আমাদের খেলা চালিয়ে যেতে হবে।’

সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক খেলোয়াড়ের সঙ্গে আলোনসোর তিক্ততার কথা উঠে আসে সংবাদমাধ্যমে। তবে এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন আলোনসো, ‘এই দলের সবাই একতাবদ্ধ। যেকোনো পরিস্থিতিতেই আমরা একতাবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছি। আলাভেসের বিপক্ষে দল ভালো লড়াই করেছে। শুরুটা ভালো করেছি আমরা এবং পরে শেষটাও ভালোভাবে করতে পেরেছি। একতাই হলো সবচেয়ে বড় কথা।’

ফুটবল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে চান না আলোনসো, ‘নিজেদের কাজের দিকেই আমাদের সব মনোযোগ। দলে সবার মধ্যে বন্ধন অটুট আছে। প্রতিটি ম্যাচের আগে আমরা নিজেদের সেরা প্রস্তুতি নেই। আলাভেসের বিপক্ষে জয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। চোটের কারণে আমরা স্কোয়াডের কয়েকজন সেরা ফুটবলারদের পায়নি।’

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

আনিস আলমগীর এখনো ডিবি কার্যালয়ে

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

সম্পর্কিত

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রিকেট

নেপালকে বিধ্বস্ত করে সেমির আরও কাছে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৫
নেপালের বিপক্ষে ৭ উইকেটের বিশাল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি
নেপালের বিপক্ষে ৭ উইকেটের বিশাল জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

নেপালের লেগস্পিনার যুবরাজ খাত্রিকে উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে মারলেন রিজান হোসেন। বলটা যে নিশ্চিত ছক্কা, সেটা না বললেও চলছে। কিন্তু বলটা যে কোথায় গিয়ে আটকেছে, সেটা ক্যামেরাতে ধরা পড়েনি। রিজানের এই ছক্কাতেই সেমিফাইনালের আরও কাছে এখন বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের পর নেপালকে হারিয়ে টানা দুই জয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩ উইকেটের জয়ে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ শুরু করলেও বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছে ৭ বল হাতে রেখে। তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নেপালকে রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছে। দুবাইয়ের ‘দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে’ নেপালের বিপক্ষে ১৫১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নেট রানরেটটা হয়েছে ‍+১.৫৫৮। ৪ পয়েন্ট ও ‍+১.৫৫৮ নেট রানরেট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠলেও বাংলাদেশকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে। আইসিসি একাডেমিতে যদি শ্রীলঙ্কার কাছে আফগানিস্তান হেরে যায়, তাহলে বিনা সমীকরণে সেমিতে উঠবে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা।

জয়ের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করতে গিয়ে কিছুটা বিপদে পড়ে বাংলাদেশ। ৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ২৯ রানে পরিণত হয় তামিমের দল। রিফাত বেগ (৫) ও তামিম (১) দুজনেই এক অঙ্কের ঘরে আউট হয়েছেন। তামিম রান আউট হয়েছেন। রিফাতের উইকেট নিয়েছেন অভিষেক তিওয়ারি। দ্রুত ২ উইকেট হারালেও ভড়কে যায়নি বাংলাদেশ। তৃতীয় উইকেটে ১১৫ বলে ৯২ রানের জুটি গড়েন আবরার ও কালাম সিদ্দিকী। ২৩তম ওভারের তৃতীয় বলে কালামকে (৩৩) ফেরালেন খাত্রি।

কালামের বিদায়ের পর বাকি ১০ রান করতে কেবল ১৪ বল লেগেছে। ১৪ বলে ১৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন কালাম-আবরার। ২৫তম ওভারের পঞ্চম বলে নেপালের লেগস্পিনার খাত্রিকে ছক্কা মেরে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটের বিশাল জয় এনে দিয়েছেন রিজান। ম্যাচসেরা হয়েছেন আবরার। ৬৮ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিম। আগে ব্যাটিং পাওয়া নেপাল ৩১.১ ওভারে ১৩০ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন আট নম্বরে নামা অভিষেক তিওয়ারি। ৪৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ২ ছক্কা। বাংলাদেশের মোহাম্মদ সবুজ ৭ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। অধিনায়ক তামিমসহ দুটি করে উইকেট নিয়েছেন সাদ ও শাহরিয়ার আহমেদ। শাহরিয়া আল আমিন পেয়েছেন এক উইকেট।

বিষয়:

খেলাএশিয়ান কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আজকের রাশিফল: ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঠকানোর চেষ্টা করবে, সঙ্গী ঘরের কাজ করিয়ে নেবে

হাদির জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায়, সিঙ্গাপুরে যাত্রা দুপুরে

আনিস আলমগীর এখনো ডিবি কার্যালয়ে

ইডেনের সেই ছাত্রীকে বিয়ের ছয় মাস পর নোবেলের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চার্জশিট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

অং সান সু চি হয়তো মারা গেছে, আশঙ্কা ছেলের

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

বাংলা ভাষার প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম চালু

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কারণেই হাদি গুলিবিদ্ধ: ফরহাদ মজহার

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

হাদিকে নিয়ে সিঙ্গাপুরের পথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

আনিস আলমগীর, শাওনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে থানায় অভিযোগ

সম্পর্কিত

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

শোয়েব আখতার বলছেন, তাসকিন আমার রেকর্ড ভেঙে দিক

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

পিএসএল শুরুর দিনক্ষণ চূড়ান্ত, পেছাচ্ছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ সফর

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

বন্ডাই বিচে হামলার পর অ্যাশেজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ

ম্যাচ জিতেও অসন্তুষ্ট রিয়াল কোচ