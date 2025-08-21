জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু হচ্ছে আগামীকাল। প্রায় ৫০০ অ্যাথলেট ও কোচ অংশ নিতে যাচ্ছেন এই টুর্নামেন্টে। সামার অ্যাথলেটিকসের মূল ইভেন্ট হবে পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে।
মূল ইভেন্ট পল্টনে হলেও ইভেন্ট অনুযায়ী বদলাবে ভেন্যু। পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কে আগামীকাল ভোর সাড়ে ৪টায় হবে প্রতিযোগিতার ম্যারাথন ইভেন্ট। জ্যাভলিন থ্রো ছাড়া টুর্নামেন্টের অন্যান্য সব থ্রোয়িং ইভেন্ট হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। আজ দুপুরে জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সামার অ্যাথলেটিকস নিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম।
তিন দিনব্যাপী হবে সামার অ্যাথলেটিকস। নারী, পুরুষ সব মিলিয়ে থাকছে ৪০ ইভেন্টের খেলা। যার মধ্যে পুরুষদের জন্য রয়েছে ২২ ইভেন্ট। ১৮ ইভেন্ট থাকছে মেয়েদের জন্য। প্রতিযোগিতার ইভেন্টের ফল ও টাইমিং নির্ধারিত করতে ইলেকট্রনিকস ফটোফিনিশিং মেশিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ৫০০০, ৩০০০ ও ২০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া রেকর্ড গড়া প্রত্যেক অ্যাথলেটকে ২০ হাজার টাকা করে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।
আগামীকাল বিকেল ৩টায় সামার অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের (বিএএফ) সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাইম আশরাফ চৌধুরী সেখানে থাকবেন। এমনকি অ্যাথলেটিকসের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় ও ৪৬ সংগঠককে প্রধান অতিথির মাধ্যমে দেওয়া হবে সম্মাননা স্মারক।
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু হচ্ছে আগামীকাল। প্রায় ৫০০ অ্যাথলেট ও কোচ অংশ নিতে যাচ্ছেন এই টুর্নামেন্টে। সামার অ্যাথলেটিকসের মূল ইভেন্ট হবে পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে।
মূল ইভেন্ট পল্টনে হলেও ইভেন্ট অনুযায়ী বদলাবে ভেন্যু। পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কে আগামীকাল ভোর সাড়ে ৪টায় হবে প্রতিযোগিতার ম্যারাথন ইভেন্ট। জ্যাভলিন থ্রো ছাড়া টুর্নামেন্টের অন্যান্য সব থ্রোয়িং ইভেন্ট হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। আজ দুপুরে জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সামার অ্যাথলেটিকস নিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম।
তিন দিনব্যাপী হবে সামার অ্যাথলেটিকস। নারী, পুরুষ সব মিলিয়ে থাকছে ৪০ ইভেন্টের খেলা। যার মধ্যে পুরুষদের জন্য রয়েছে ২২ ইভেন্ট। ১৮ ইভেন্ট থাকছে মেয়েদের জন্য। প্রতিযোগিতার ইভেন্টের ফল ও টাইমিং নির্ধারিত করতে ইলেকট্রনিকস ফটোফিনিশিং মেশিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ৫০০০, ৩০০০ ও ২০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া রেকর্ড গড়া প্রত্যেক অ্যাথলেটকে ২০ হাজার টাকা করে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।
আগামীকাল বিকেল ৩টায় সামার অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের (বিএএফ) সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাইম আশরাফ চৌধুরী সেখানে থাকবেন। এমনকি অ্যাথলেটিকসের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় ও ৪৬ সংগঠককে প্রধান অতিথির মাধ্যমে দেওয়া হবে সম্মাননা স্মারক।
সিলেটে নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দল। এর মধ্যেই দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে খবর—বাংলাদেশ দলের ওপেনার তানজিদ তামিম বাগদান সেরেছেন। তার নামে খোলা একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এমন পোস্ট আসায় বেশ কিছু গণমাধ্যমও উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদও প্রকাশ করে।৩ মিনিট আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে গত মাসে ওয়ানডে সিরিজে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হাসারাঙ্গা নিয়েছিলেন ৯ উইকেট। এক মাস পর এবার জিম্বাবুয়ে সিরিজে তাঁকে পাচ্ছে না শ্রীলঙ্কা।৪৪ মিনিট আগে
সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক ফ্যাবিও। গত মঙ্গলবার রিও ডি জেনিরোয় কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে আমেরিকা দে ক্যালির বিপক্ষে ফ্লুমিনেন্সের হয়ে মাঠে নেমে ১ হাজার ৩৯১ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েন ফ্যাবিও। তিনি ভেঙেছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি গোলরক্ষক পিটার শিলটনের ১৩৯০২ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে অভিষেকটা প্রেনেলান সুব্রায়েনের জন্য ছিল মনে রাখার মতো। কেয়ার্নসে পরশু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিনি পেয়েছেন ১ উইকেট। প্রোটিয়ারাও জিতেছে ৯৮ রানের বিশাল ব্যবধানে। তবে এই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাঁকে দিল দুঃসংবাদ।২ ঘণ্টা আগে