জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু আগামীকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল শুরু জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস। ছবি: ফাইল ছবি
১৭তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস শুরু হচ্ছে আগামীকাল। প্রায় ৫০০ অ্যাথলেট ও কোচ অংশ নিতে যাচ্ছেন এই টুর্নামেন্টে। সামার অ্যাথলেটিকসের মূল ইভেন্ট হবে পল্টনের জাতীয় স্টেডিয়ামে।

মূল ইভেন্ট পল্টনে হলেও ইভেন্ট অনুযায়ী বদলাবে ভেন্যু। পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কে আগামীকাল ভোর সাড়ে ৪টায় হবে প্রতিযোগিতার ম্যারাথন ইভেন্ট। জ্যাভলিন থ্রো ছাড়া টুর্নামেন্টের অন্যান্য সব থ্রোয়িং ইভেন্ট হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। আজ দুপুরে জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সামার অ্যাথলেটিকস নিয়ে এসব তথ্য জানিয়েছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহ আলম।

তিন দিনব্যাপী হবে সামার অ্যাথলেটিকস। নারী, পুরুষ সব মিলিয়ে থাকছে ৪০ ইভেন্টের খেলা। যার মধ্যে পুরুষদের জন্য রয়েছে ২২ ইভেন্ট। ১৮ ইভেন্ট থাকছে মেয়েদের জন্য। প্রতিযোগিতার ইভেন্টের ফল ও টাইমিং নির্ধারিত করতে ইলেকট্রনিকস ফটোফিনিশিং মেশিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জজয়ীদের ৫০০০, ৩০০০ ও ২০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এ ছাড়া রেকর্ড গড়া প্রত্যেক অ্যাথলেটকে ২০ হাজার টাকা করে অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।

আগামীকাল বিকেল ৩টায় সামার অ্যাথলেটিকসের উদ্বোধন করবেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের (বিএএফ) সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) ড. মো. নাইম আশরাফ চৌধুরী সেখানে থাকবেন। এমনকি অ্যাথলেটিকসের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড় ও ৪৬ সংগঠককে প্রধান অতিথির মাধ্যমে দেওয়া হবে সম্মাননা স্মারক।

