উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ফ্যালকন হলে জাতীয় হকি দলের জার্সি উন্মোচন ও ফটোসেশন হয়েছে। ছবি: আইএসপিআর
রাজধানীর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ফ্যালকন হলে জাতীয় হকি দলের জার্সি উন্মোচন ও ফটোসেশন হয়েছে। ছবি: আইএসপিআর

ভারতের বিহারে আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হবে ছেলেদের হকি এশিয়া কাপ ২০২৫। এ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ হকি দল। এই উপলক্ষে আজ রোববার (২৪ আগস্ট) রাজধানীর বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ফ্যালকন হলে জাতীয় দলের জার্সি উন্মোচন ও ফটোসেশন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিমানবাহিনী প্রধান ও বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

বিকেলে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টুর্নামেন্টে বাংলাদেশসহ মোট আটটি দল অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ‘বি’ গ্রুপে খেলবে মালয়েশিয়া, কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে। ‘এ’ গ্রুপে রয়েছে ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।

আসন্ন প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি হিসেবে ৯ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প হয়েছে। অনুষ্ঠানে এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন খেলোয়াড়দের উদ্দেশে শৃঙ্খলা, দলীয় সংহতি ও সমন্বয় বজায় রেখে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় দলের ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও হকি ফেডারেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হকি
অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

