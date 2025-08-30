চায়নিজ তাইপের জালে বাংলাদেশের ৮ গোল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম দুই কোয়ার্টারে লড়াই হলো সমানে-সমান। পরের দুই কোয়ার্টারে অবশ্য শুধুই বাংলাদেশের দাপট। ছন্দময় হকির পসরা সাজিয়ে এশিয়া কাপে আজ চাইনিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মশিউর রহমান বিপ্লবের দল। জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাকিবুল হাসান রকি ও আশরাফুল ইসলাম।
ভারতের বিহারে রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে খেলোয়াড়দের পরীক্ষা নিয়েছে ৩২ ডিগ্রি তাপমাত্রার গরমও। ৪ মিনিটে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ। সোহানুর রহমান সবুজের পাস থেকে রিভার্স হিটে জাল কাঁপান তিনি। ধারার বিপরীতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সময় নেয়নি চায়নিজ তাইপে। ১০ মিনিটে দূরপাল্লার শটে সমতা ফেরান ইউ সুং সিয়ে। শুরুর চাপ সামাল দেওয়ার পর বাংলাদেশের চোখে চোখ রেখে লড়াই করে চায়নিজ তাইপে।
১৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু আশরাফুল ইসলামের ড্রাগ ফ্লিক সহজেই ঠেকান চায়নিজ তাইপের গোলরক্ষক ওয়েই ইউ সিয়েন।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারের তৃতীয় মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় চায়নিজ তাইপে। প্রথমবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বার গোল করতে কোনো ভুল করেননি সিয়েন। ডান পাশের দুরূহ কোণে জাল খুঁজে নিয়ে এগিয়ে দেন দলকে (১-২)।
খেলার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল পিছিয়ে থেকেই দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষ করবে বাংলাদেশ। কিন্তু ২৬ মিনিটে সমতায় ফেরান আব্দুল্লাহ। মাঝমাঠ থেকে আশরাফুলের বাড়ানো পাসে আলতো ছোঁয়ায় বল জালে পাঠান তিনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি একচেটিয়া আধিপত্য দেখায় বাংলাদেশ। ৩৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে দুর্দান্ত ড্রাগ ফ্লিকে ব্যবধান ৩-২ করেন সোহানুর রহমান সবুজ। এরপর একই মিনিটে জোড়া গোল করেন রাকিবুল হাসান রকি। দুটো গোলই আসে ৪২ মিনিটে। প্রথমে মেহেদীর পাস থেকে গোল করেন। দ্বিতীয়টি করেছেন গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে। ৪৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে জোরালো শটে দলের ষষ্ঠ গোল করেন আশরাফুল।
চতুর্থ কোয়ার্টারে তিনটি পেনাল্টি কর্নারের দুটিই গোলে রূপ দেয় বাংলাদেশ। ৫৬ মিনিটে গোল করেন অধিনায়ক রেজাউল করিম বাবু। যদিও পেনাল্টি কর্নার থেকে ড্রাগ ফ্লিক করেছিলেন আশরাফুল। তাঁর শট বাবুর স্টিক ছুঁয়ে আশ্রয় নেয় জালে। দুই মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোলের দেখা পান আশরাফুল। ৬০ মিনিটে চায়নিজ তাইপে এক গোল করলেও তা শুধু ব্যবধানই কমিয়েছে।
পুলের শেষ ম্যাচে পরশু বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে প্রথম ম্যাচে গতকাল মালয়েশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছেন আশরাফুল-রেজাউলরা।
