আলপির জোড়া গোলে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দারুণ জয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। স্বাগতিক ভুটানকে আজ ৩-১ গোলে হারিয়েছে অর্পিতা বিশ্বাসের দল। বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেন আলপি আক্তার।
ভুটানের চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলেছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় মিনিটেই ডান দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা আলফি আক্তারের কাছের পোস্টে নেওয়া শট আটকে দেন ভুটান গোলকিপার। পঞ্চম মিনিটে সোনাম কুয়েনদের দুর্বল শটও গ্লাভসে জমাতে গিয়ে তালগোল পাকাতে বসেছিলেন গোলকিপার মেঘলা রানী রায়, ফিরতি প্রচেষ্টায় কোনোমতে আটকান তিনি।
১৯ তম মিনিটে ভালো সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ, তবে পোস্ট ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে এসে প্রীতির শট ঠেকান গোলকিপার। ৩৩ তম মিনিটে কর্নার থেকে বাংলাদেশের একজনের হেড গোললাইন থেকে ফেরান ভুটানের এক ডিফেন্ডার।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে আরিফা আক্তারের লং পাসে ডিফেন্ডারের প্রতিরোধ এড়িয়ে হেডে বল জালে জড়ান প্রীতি।
৫৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলপি আক্তার। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে জাল কাঁপান এই ফরোয়ার্ড। ৬২ মিনিটে এক গোল শোধ দেয় ভুটান। ৬৫ মিনিটে বাংলাদেশকে আবার এগিয়ে দেন আলপি। ফাতেমা আক্তারের কর্নার থেকে শরীর দিয়ে বল জালে জড়ান তিনি।
৬৭ মিনিটে মানোনি চাকমার দূরপাল্লার শট গোললাইন থেকে হেড দিয়ে ফিরিয়ে দেন ভুটানের এক ফুটবলার।
