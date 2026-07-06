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পর্তুগাল-স্পেন হাইভোল্টেজ শেষ ষোলোর ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৩৭
পর্তুগাল-স্পেন হাইভোল্টেজ শেষ ষোলোর ম্যাচ কোথায় দেখবেন
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আর লামিনে ইয়ামালের দিকে চোখ থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের। আজ শেষ ষোলোতে কার বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে, সেটা সময়ই বলে দেবে। ছবি: সংগৃহীত

গত রাতে নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকেই বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে ব্রাজিলের। আজ সকালে মেক্সিকোকে বিদায় করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ৩-২ গোলে জিতে ইংলিশরা কেটেছে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট। আজ রাতে শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে স্পেন-পর্তুগাল। নকআউট পর্বের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এদিকে হারারেতে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ২২ ওভারে ৭৬ রানে ৮ উইকেটে পরিণত হয়েছে জিম্বাবুয়ে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

পর্তুগাল-স্পেন

রাত ১টা

সরাসরি

যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম

আগামীকাল সকাল ৬টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম ওয়ানডে

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

টেনিস

উইম্বলডন

বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

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