পর্তুগাল-স্পেন হাইভোল্টেজ শেষ ষোলোর ম্যাচ কোথায় দেখবেন

গত রাতে নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকেই বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে ব্রাজিলের। আজ সকালে মেক্সিকোকে বিদায় করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ৩-২ গোলে জিতে ইংলিশরা কেটেছে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট। আজ রাতে শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে স্পেন-পর্তুগাল। নকআউট পর্বের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এদিকে হারারেতে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ২২ ওভারে ৭৬ রানে ৮ উইকেটে পরিণত হয়েছে জিম্বাবুয়ে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
পর্তুগাল-স্পেন
রাত ১টা
সরাসরি
যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম
আগামীকাল সকাল ৬টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম ওয়ানডে
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
টেনিস
উইম্বলডন
বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ফিফার বর্তমান র্যাঙ্কিংয়ের নয়ে বেলজিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ১৬ নম্বরে। এ হিসাবে কাগজে-কলমে এগিয়ে বেলজিয়ামই। কিন্তু বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৬টায় সিয়াটলে দুই দলের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেদের এগিয়ে রাখতে নারাজ বেলজিয়াম দলের উইঙ্গার দোদি লুকেবাকিও। উল্টো তিনি এই ম্যাচে দুই দলেরই ‘ফিফটি-ফিফটি’ সম্১ ঘণ্টা আগে
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