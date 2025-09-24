প্রথমার্ধে সমতার পরও আমিরাতের কাছে বাংলাদেশের হার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শেষ ম্যাচেও হারল বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে হেরেছে ৮-২ গোলে। মালয়েশিয়ার কুয়ান্তানে বাংলাদেশের হয়ে গোলদুটি করেন সহ-অধিনায়ক ইনতিশার মোস্তফা চৌধুরী।
প্রথম ২০ মিনিটে খেলা ১-১ সমতায় থাকলেও পরে আর আরব আমিরাতকে আটকাতে পারেনি বাংলাদেশ। ১১ মিনিটে গোল হজমের পর বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান ইনতিশার। ২৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন তিনি।
এর আগে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের বিপক্ষে ১২-০ গোলে হেরেছিল। পরের ম্যাচে স্বাগতিক মালয়েশিয়ার কাছে হেরেছে ৮-১ গোলে।
