আট বিভাগে স্পোর্টস হাব করতে খরচ ১৩৩১২ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্পোর্টস হাবে ক্রিকেট ভেন্যুর ডায়াগ্রাম। ছবি: সংগৃহীত
স্পোর্টস হাবে ক্রিকেট ভেন্যুর ডায়াগ্রাম। ছবি: সংগৃহীত

ক্রীড়াঙ্গনের মানোন্নয়নে স্পোর্টসহাব গড়ে তোলার কথা প্রায়শই বলে থাকেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার চেষ্টায় আছেন ।

একটি বিভাগে স্পোর্টসহাবের ১৬৬৪ কোটি টাকা করে বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া। সবমিলিয়ে তাই খরচ দাঁড়াবে ১৩৩১২ কোটি টাকা। তবে জাতীয় নির্বাচনের আগে এতো বড় ক্রীড়া কাঠামোর অর্থছাড় ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কতটুকু হবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত স্পোর্টস হাবে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিসসহ ইনডোর ও আউটডোর গেমসের জন্য আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্য আবাসন ব্যবস্থাও থাকবে এই হাবে। আজ ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার পর ৮টি স্পোর্টস হাবের নকশা ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিচ্ছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

