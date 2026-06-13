Ajker Patrika
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বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ব্রাজিল, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ব্রাজিল, খেলা দেখবেন কোথায়
মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচের আগে অনুশীলনে ব্যস্ত ব্রাজিল ফুটবল দল। ছবি: এএফপি

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৪টায় শুরু হবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় টিভি ও টি স্পোর্টস। এর আগে সকালে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাতে মুখোমুখি হবে কাতার-সুইজারল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

কাতার-সুইজারল্যান্ড

রাত ১টা, সরাসরি

ব্রাজিল-মরক্কো

আগামীকাল ভোর ৪টা

সরাসরি

বিটিভি, সময় টিভি, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আয়ারল্যান্ড-স্কটল্যান্ড

বিকেল ৩টা ৩০মিনিট

সরাসরি

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

প্রথম ওয়ানডে

ভারত-আফগানিস্তান

বেলা ২টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাফুটবলটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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