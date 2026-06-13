বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ব্রাজিল, খেলা দেখবেন কোথায়

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৪টায় শুরু হবে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় টিভি ও টি স্পোর্টস। এর আগে সকালে প্যারাগুয়েকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রাতে মুখোমুখি হবে কাতার-সুইজারল্যান্ড। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
কাতার-সুইজারল্যান্ড
রাত ১টা, সরাসরি
ব্রাজিল-মরক্কো
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
বিটিভি, সময় টিভি, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আয়ারল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বিকেল ৩টা ৩০মিনিট
সরাসরি
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
প্রথম ওয়ানডে
ভারত-আফগানিস্তান
বেলা ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
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