হ্যান্ডবলের মাঠ থেকে বাংলাদেশের বিদেশি কোচের আইফোন ও ক্রেডিট কার্ড চুরি
আন্তর্জাতিক নারী হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগের দিন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখে পড়েছে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন। পল্টনের ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনের সময় প্রধান কোচ আনা আলোনসো ও সহকারী কোচ ডালিয়া আক্তারের দুটি আইফোন চুরি হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশি কোচের ফোনের সঙ্গে হারিয়েছে তাঁর ক্রেডিট কার্ডও।
আজ দুপুর ২টায় জাতীয় নারী হ্যান্ডবল দলের অনুশীলন শুরু হয়। সে সময় খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করছিলেন আনা আলোনসো ও ডালিয়া। দুজনের ফোনই রাখা ছিল কোর্টের পাশের একটি টেবিলে। বেলা পৌনে তিনটার দিকে নিজের ফোনটি না পেয়ে বিষয়টি বুঝতে পারেন ডালিয়া। পরে দেখা যায়, টেবিলে রাখা অন্য ফোনটিও নেই। নিজের নম্বরে কল দিয়ে ফোন বন্ধ পান তিনি।
ডালিয়ার ফোনটি আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স মডেলের। আনা আলোনসোর আইফোনের সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড হারিয়ে যাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে বাড়তি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
ফোন দুটি উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছেন হ্যান্ডবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। স্টেডিয়ামের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে ঘটনার সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় হ্যান্ডবল অঙ্গনে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।
কাল একই স্টেডিয়ামে শুরু হওয়ার কথা বেগম খালেদা জিয়া আইএইচএফ নেশনস ট্রফি। চার দেশের অংশগ্রহণে এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রস্তুতি চলছিল ফেডারেশনের। টুর্নামেন্ট শুরুর আগমুহূর্তে বিদেশি কোচসহ দুজনের ফোন উধাও হওয়ার ঘটনায় আয়োজকদের অস্বস্তি আরও বেড়েছে।