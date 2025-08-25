Ajker Patrika
জাতীয় হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন আনসার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আনসার ও ভিডিপি। ছবি: সংগৃহীত
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আনসার ও ভিডিপি। ছবি: সংগৃহীত

রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরও তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই আনসার ও ভিডিপির মেয়েদের। অবশ্য শিরোপা জেতাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের। তাই উদ্যাপনে দেখা গেল সাদামাটা ছাপ। জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে ৩৬ বারের মধ্যে ২৪ বারই চ্যাম্পিয়ন হলো তারা।

পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী আজ ফাইনালে পুলিশকে ৩৫-২৯ গোলে হারিয়েছে আনসার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ধরে রাখে তারা। উচ্চতায় এগিয়ে থাকলেও পুলিশের খেলোয়াড়েরা হাঁপিয়ে ওঠেন দ্বিতীয়ার্ধের পরপরই।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে আনসারের আলপনা আক্তার ডাক পেয়েছেন এসএ গেমসের প্রাথমিক দলে। তাঁর চোখও এখন এসএ গেমসে, ‘যেহেতু ভারত নেই। অবশ্যই আমাদের একটি সুযোগ আছে। আমরা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করব।’

সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ফাইনালে ১৫ গোল করা পুলিশের রুবিনা ইসলাম। বেশিরভাগ গোলই তিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে, ‘ভালো খেলার ইচ্ছা ছিল তবে, সেরা খেলোয়াড় হবো এটা ভাবিনি। তবে হতে পেরে অনেক খুশি।’

