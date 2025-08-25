জাতীয় হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন আনসার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরও তেমন কোনো উচ্ছ্বাস নেই আনসার ও ভিডিপির মেয়েদের। অবশ্য শিরোপা জেতাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তাদের। তাই উদ্যাপনে দেখা গেল সাদামাটা ছাপ। জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে ৩৬ বারের মধ্যে ২৪ বারই চ্যাম্পিয়ন হলো তারা।
পল্টনের শহীদ (ক্যাপ্টেন) এম. মনসুর আলী আজ ফাইনালে পুলিশকে ৩৫-২৯ গোলে হারিয়েছে আনসার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ধরে রাখে তারা। উচ্চতায় এগিয়ে থাকলেও পুলিশের খেলোয়াড়েরা হাঁপিয়ে ওঠেন দ্বিতীয়ার্ধের পরপরই।
চ্যাম্পিয়ন হয়ে আনসারের আলপনা আক্তার ডাক পেয়েছেন এসএ গেমসের প্রাথমিক দলে। তাঁর চোখও এখন এসএ গেমসে, ‘যেহেতু ভারত নেই। অবশ্যই আমাদের একটি সুযোগ আছে। আমরা সেটা নেওয়ার চেষ্টা করব।’
সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ফাইনালে ১৫ গোল করা পুলিশের রুবিনা ইসলাম। বেশিরভাগ গোলই তিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে, ‘ভালো খেলার ইচ্ছা ছিল তবে, সেরা খেলোয়াড় হবো এটা ভাবিনি। তবে হতে পেরে অনেক খুশি।’
শ্রীলঙ্কা সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে এ বছরের ৮ জুলাই বাংলাদেশের বিপক্ষে। লঙ্কান স্পিনার মাহিশ তিকশানারও এটা শেষ ওয়ানডে। দেড় মাস এই সংস্করণে কোনো ম্যাচ না খেললেও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে তিকশানার। সিংহাসন নিয়ে এখন তিকশানার লড়াই চলছে কেশব মহারাজের সঙ্গে।৫ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম দেখায় নেপালকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এবার প্রতিপক্ষের জালে চার গোলই দিয়েছে বাংলাদেশ। তবে এক গোল হজমও করেছে প্রীতি-অর্পিতারা। ফিরতি দেখায় আজ ৪-১ গোলে নেপালকে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দল।৫ ঘণ্টা আগে
থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে ২৪ আগস্ট নেপালকে হারিয়েই নারী অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ের ধারায় ফেরে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-০ গোলে। একই মাঠে আজ তিন দিন পর বাংলাদেশ খেলছে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে বাংলাদেশ।৭ ঘণ্টা আগে
সামাজিকমাধ্যমে অবসর নেওয়া ইদানীংকালে একটা ‘ট্রেন্ড’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা এভাবেই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সংস্করণে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিনও বাদ থাকবেন কেন? ভারতের তারকা স্পিনারও এই ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন।৭ ঘণ্টা আগে