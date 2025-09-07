বিশ্বকাপ বাছাইয়ে যেতে পাকিস্তানের বিপক্ষেই খেলতে হচ্ছে বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সেরাটা কি তাহলে বাংলাদেশের জন্য জমিয়ে রেখেছিল জাপান। দেখে তা-ই মনে হয়েছে। এশিয়া কাপ হকিতে চিরচেনা দাপট দেখাতে পারেনি তারা। কিন্তু পঞ্চম স্থান নির্ধারণী লড়াইয়ে বাংলাদেশকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে সরাসরি জায়গা করে নিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে।
বাংলাদেশ সরাসরি জায়গা করতে না পারলেও সুযোগ রয়েছে আরও একটি। এখন পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে হবে তিনটি ম্যাচ। সেই ম্যাচগুলো কবে ও কোথায় হবে তা অবশ্য এখনো জানায়নি এশিয়ান হকি ফেডারেশন।
ভারতের রাজগীর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে প্রথম কোয়ার্টারে শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলাদেশ। ৫ মিনিটে পরপর দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও আশরাফুল ইসলাম তা কাজে লাগাতে পারেননি। ৯ মিনিটে জাপান গোলের দেখা পেলেও বৃত্তের বাইরে থেকে শট নেওয়ায় বাতিল হয় তা। এর বিপরীতে অবশ্য পেনাল্টি কর্নার পায় তারা। সেখানেই বাজিমাত করেন ইয়ামাসাকি কোজি। তাঁর গোলে এগিয়ে যায় জাপান।
১৫ মিনিটে আবারও পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রিয়োশুকে শিনোহারা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে রক্ষণেই ব্যস্ত থাকতে হয় বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের। গোলরক্ষক বিপ্লব কুজুরও বেশ কয়েকটি দারুণ সেভ। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে আর জাল অক্ষত রাখতে পারেননি তিনি।
৩৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান ৩-০ করেন কেন নাগাইয়োশি। দুই মিনিট পরই ফিল্ড প্লে থেকে দুর্দান্ত এক গোল পেয়ে যান শিনোহারা। চতুর্থ জাপান গোলের খাতা খোলে ৫০ মিনিটে। শিনোহারার পাস থেকে বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষতায় জাল খুঁজে নেন সেরেন তানাকা।
৫৫ মিনিটে অবশেষে গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। তৈয়ব আলীর পাস থেকে জাপানি গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জালে বল পাঠান আমিরুল ইসলাম। সেই গোলের রেশ বেশিক্ষণ থাকেনি অবশ্য। ৫৬ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করেন শিনোহারা। বাংলাদেশও পরে মাঠ ছাড়ে বড় হার নিয়ে। পাকিস্তানের সুবাদে সুযোগ পাওয়া এশিয়া কাপ শেষ করে ষষ্ঠ হয়ে।
