আতলেতিকো বাধা পেরিয়ে কি বার্সা সেমিতে উঠতে পারবে

ন্যু ক্যাম্পে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনা ২-০ গোলে হেরেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। সেমিফাইনালে উঠতে হলে আজ শেষ আটের দ্বিতীয় লেগে ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে শুরু হবে বার্সা-আতলেতিকো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ। একই সময়ে দ্বিতীয় লেগের আরেক ম্যাচে মুখোমুখি হবে লিভারপুল-পিএসজি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগ
|আতলেতিকো-বার্সেলোনা
|রাত ১টা
|সনি লিভ
|উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগ
|লিভারপুল-পিএসজি
|রাত ১টা
|সনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
|ফেডারেশন কাপ
|রহমতগঞ্জ-পিডব্লিউডি
|বেলা ২টা ৪৫ মিনিট
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|চেন্নাই-কলকাতা
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
