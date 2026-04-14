আতলেতিকো বাধা পেরিয়ে কি বার্সা সেমিতে উঠতে পারবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে আজ কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা। ছবি: এএফপি

ন্যু ক্যাম্পে গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনা ২-০ গোলে হেরেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে। সেমিফাইনালে উঠতে হলে আজ শেষ আটের দ্বিতীয় লেগে ৩ গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় ওয়ান্দাও মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে শুরু হবে বার্সা-আতলেতিকো কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ। একই সময়ে দ্বিতীয় লেগের আরেক ম্যাচে মুখোমুখি হবে লিভারপুল-পিএসজি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (১৪ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাসময়সরাসরি সম্প্রচার
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগআতলেতিকো-বার্সেলোনারাত ১টাসনি লিভ
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল দ্বিতীয় লেগলিভারপুল-পিএসজিরাত ১টাসনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
ফেডারেশন কাপরহমতগঞ্জ-পিডব্লিউডিবেলা ২টা ৪৫ মিনিটটি স্পোর্টস
আইপিএলচেন্নাই-কলকাতারাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
