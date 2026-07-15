এবারও কি ফাইনালে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

এর আগে বিশ্বকাপের পাঁচ সেমিফাইনাল খেলে প্রত্যেকবারই ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। আজ ষষ্ঠ সেমি খেলতে নামছে আলবিসেলেস্তেরা। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড
রাত ১টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নাগরিক ও টি স্পোর্টস
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