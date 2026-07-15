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এবারও কি ফাইনালে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারও কি ফাইনালে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়
আজ বিশ্বকাপে ষষ্ঠ সেমিফাইনাল খেলতে নামছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

এর আগে বিশ্বকাপের পাঁচ সেমিফাইনাল খেলে প্রত্যেকবারই ফাইনালে উঠেছিল আর্জেন্টিনা। আজ ষষ্ঠ সেমি খেলতে নামছে আলবিসেলেস্তেরা। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড

রাত ১টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নাগরিক ও টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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