বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর ফ্রান্সজুড়ে উত্তেজনা, গ্রেপ্তার ১৬০

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে ২-০ গোলে হেরে ফ্রান্সের বিদায় মাঠের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রাজপথেও। ম্যাচ শেষে প্যারিস ও লিওঁসহ কয়েকটি শহরে সমর্থকদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুই শহর মিলিয়ে ১৬০ জনের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
ফরাসি সংবাদমাধ্যম বিএফএমটিভি জানিয়েছে, শুধু প্যারিসেই ১৪১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ প্রিফেকচারের তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ গ্রেপ্তারের কারণ ছিল পুলিশ সদস্য ও জরুরি সেবাকর্মীদের লক্ষ্য করে আতশবাজির মর্টার নিক্ষেপ। তবে এসব ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
অন্যদিকে লিওঁর প্লাস বেলকুর চত্বরে বড় পর্দায় শত শত সমর্থক ম্যাচটি উপভোগ করেন। শেষ বাঁশি বাজার পরও সেখানে কিছু লোকজন অবস্থান করছিলেন। একপর্যায়ে ছোট ছোট কয়েকটি দল নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে বিভিন্ন বস্তু, বিশেষ করে আতশবাজি নিক্ষেপ শুরু করে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট সিআরএস ৮৩-এর সহায়তা নেয়। যৌথ অভিযানে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের ছত্রভঙ্গ করা হয় এবং প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়াদের বেশির ভাগই ২০০২ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া তরুণ।
কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, পুরো অভিযানজুড়ে কোথাও গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। একই সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিরও খবর পাওয়া যায়নি।
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